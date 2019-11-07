Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Чет 26 лис, 2020 08:53

Шмигаль, а швидше значно більш впливове оточення Зеленського, зараз між Сциллою і Харибдою. З однієї сторони ті, кого вдалося затягнути у ВР, як от, наприклад, великий любитель Мазератті з Вінницької області, в минулому депутат обласної ради від минулої влади, а зараз депутат ВР від нової, який успішну кондитерку в Могильові-Подільському фактично проміняв на будівельний альянс і олігархи, а з іншої МВФ, без якої економіці настане триндець протягом пів року. Перші можуть менше заробити якийсь час, але всі залишаться на своїх місцях, а от другі, без виконання вимог і глибоких вибачень, пошлють остаточно і тоді вже ніхто нічого не заробить ні зараз ні потім.



Тому, в який раз повторюю, розхідну частину бюджету можна виконати тільки на справді необхідні речі, яких ддддаааллллееекооо не 300 млрд. Погодити бюджет 2021 з МВФ, з усіма їх вимогами, прийняти його і чекати спокійно приходу Байдена, не натворивши справ, після яких наступного року прийдеться "звільнити місце" і працювати спокійно і успішно до кінця терміну. Для цього вистачить ресурсу з запланованими до кінця року запозиченнями на внутрішньому ринку. Можливо, прийдеться притримати ПДВ за два місяці таки, чи збільшити запозичення на пару десятків млрд, що не є проблемою. Можливо, для виконання згаданих запозичень з певним збільшенням, комусь з назвою, схожою до Нафтогаз, прийдеться злити валюти на МБ, щоб купити ОВДП на 10-15 млрд. З усіма наслідками для курсу...



П.С. Тільки це все не точно, це мої припущення...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.