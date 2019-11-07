Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Сьогодні на первинці Мінфін розмістив практично копійка в копійку стільки ж, скільки погасить і виплатить протягом цього тижня. Банки перепозичили, правда і відсотки стали нічогенькими: 10-12% залежно від терміну. Крім того, сьогодні всі інформаційні ресурси по кілька разів ретранслювали новину про проблеми з виконанням розхідної частини бюджету по не захищених статтях. Але для курсу це дуже добре, адже не буде що пиляти-схематозити і конвертувати. Ну і сьогодні стало зрозуміло, що влада зробить все, дослівно і фактично ВСЕ, щоб повернути МВФ. А це явно не ознака розхитування ситуації і не надмірна девальвація (адже дефіцит бюджету на 2021 треба суттєво скоротити, а отже і витрати на повернення і обслуговування боргу, а значить грн треба зміцнювати, щоб борг і відсотки в грн еквіваленті зменшувалися). Вчора на МБ шпекулянти закинули Рижика на дах, а сьогодні скинули... Шкода тваринку і нерви вразливих соміків
У розрізі курсу баланс розміщенного / повернутого - далеко не єдине. Питання у тому, скільки валюти обміняють (обміняли) на гривню для купівлі ОВДП, і скільки гривень піде на МБ завтра після погашення. Бо в поточній ситуації я не певен, що буде багато перших... а скільки потенційних других, побачимо завтра зранку, коли з'являться дані по ОВДП у нерезидентів (ну, і далі протягом кількох днів по факту).
headshaker Міняти валюту для оплати ОВДП ніхто не мав і не міняв. Не думаю, що з сьогоднішнього погашення щось попаде нерезидентам. Відповідно і на МБ нічого б не мало попасти. Трохи більше грн інструменту зявится у банків-шпекулянтів. Вони вже сьогодні хуліганили на МБ поки імпортери чекали ПДВ... П.С. У всьому світі на фоні вакцини і впевненої передачі влади Байдену (до речі, команда Джо виглядає супер професійно, впевнено і обнадійливо) інвестори скидають бакси, золото і заходять в більш ризиковані і прибуткові активи, на чому долар поки сиплеться в тартарари разом з золотом. Емерджени і сировини ростуть по всіх фронтах. І тільки у нас "всім" треба бакс інших варіантів пристроїти активи "гіпер успішні бізнесмени-великі будівельники" не бачать
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Шмигаль, а швидше значно більш впливове оточення Зеленського, зараз між Сциллою і Харибдою. З однієї сторони ті, кого вдалося затягнути у ВР, як от, наприклад, великий любитель Мазератті з Вінницької області, в минулому депутат обласної ради від минулої влади, а зараз депутат ВР від нової, який успішну кондитерку в Могильові-Подільському фактично проміняв на будівельний альянс і олігархи, а з іншої МВФ, без якої економіці настане триндець протягом пів року. Перші можуть менше заробити якийсь час, але всі залишаться на своїх місцях, а от другі, без виконання вимог і глибоких вибачень, пошлють остаточно і тоді вже ніхто нічого не заробить ні зараз ні потім.
Тому, в який раз повторюю, розхідну частину бюджету можна виконати тільки на справді необхідні речі, яких ддддаааллллееекооо не 300 млрд. Погодити бюджет 2021 з МВФ, з усіма їх вимогами, прийняти його і чекати спокійно приходу Байдена, не натворивши справ, після яких наступного року прийдеться "звільнити місце" і працювати спокійно і успішно до кінця терміну. Для цього вистачить ресурсу з запланованими до кінця року запозиченнями на внутрішньому ринку. Можливо, прийдеться притримати ПДВ за два місяці таки, чи збільшити запозичення на пару десятків млрд, що не є проблемою. Можливо, для виконання згаданих запозичень з певним збільшенням, комусь з назвою, схожою до Нафтогаз, прийдеться злити валюти на МБ, щоб купити ОВДП на 10-15 млрд. З усіма наслідками для курсу...
П.С. Тільки це все не точно, це мої припущення...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:headshaker Міняти валюту для оплати ОВДП ніхто не мав і не міняв. Не думаю, що з сьогоднішнього погашення щось попаде нерезидентам.
Ви були праві, принаймні, за підсумком аукціону та погашення загальний баланс у нерезидентів навіть збільшився на 323 млн (чого давно не спостерігалося).
orest написав:Відповідно і на МБ нічого б не мало попасти. Трохи більше грн інструменту зявится у банків-шпекулянтів. Вони вже сьогодні хуліганили на МБ поки імпортери чекали ПДВ...
Не мало, але попало
orest написав:П.С. [...] І тільки у нас "всім" треба бакс інших варіантів пристроїти активи "гіпер успішні бізнесмени-великі будівельники" не бачать
Так, це дійсно є проблемою. Адже вкладання у власний бізнес не завжди і не для всіх є рішенням. Надійних (юридично, економічно, репутаційно) інструментів в Україні, нажаль, не так багато. А з іншими юрисдикціями свої складнощі.
orest написав:[...] Можливо, для виконання згаданих запозичень з певним збільшенням, комусь з назвою, схожою до Нафтогаз, прийдеться злити валюти на МБ, щоб купити ОВДП на 10-15 млрд. З усіма наслідками для курсу...
П.С. Тільки це все не точно, це мої припущення...
З першою частиною цього припущення можна погодитися. Але її наслідки можуть неочікуванно виявитися геть протилежними. Пам'ятаєте, як подібний злив у кінці грудня-2020 викликав фукціон НБУ на один млрд долларів та дострокове припинення тренду на зміцнення гривні? В нас ніякі можливості не є неможливими
Ви ж читаєте щоденні звіти Сибарита про МБ, там є інформація про обсяги щоденних торгів. Чи ось інформація від іншого дописувача viewtopic.php?p=5107518#p5107518 Тут не лишня грн попала (хоч банки-спекулянти таки отримали трохи більше грн ресурсу) а суттєво впали обсяги (тобто пропозиція). Грн зміцнювалася в той час, коли за сесію на міжбанку торгували в районі 450-500 млн. Як тільки обсяги стали падати нижче - долар почав рости в ціні. Це абсолютно логічно. В останні дні ми знову вийшли на 300-350 млн як і в час "сушки" перед виборами. Думаю, це реакція олігархів і великих експортерів на певні зміни довкола енергоринку, зменшення видатків бюджету не в їх користь і притримку ПДВ. Кінець року, попит на валюту є і буде стабільний і не особливо буде залежати від ціни, навіть в ТОМні сесії. ПДВ почали компенсувати. Вчора виплатили 4,32 млрд грн. От і реакція курсу, про що попереджав... Тепер додатковим важливим чинником МОЖУТЬ стати нерезиденти, якщо цього тижня була не разова акція. Адже у нас динаміка виходу нерезидентів з грн боргу значно зменшилася, а от в сусідній РФ навпаки - в останні тижні-дні значно пришвидшилася. Розумію, що там "своя свадьба" але...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Striker написав:Доброго дня. Мав надію, що буде шанс відкупитися на рівнях 28-28.2. Але у НБУ нова непрогнозована стратегія, логічніше було б зараз піти на корекцію. В четвер взяв трохи по 28,35. Наступного тижня буду дивитися - якщо почнеться ріст на 3-5 коп і вище, то ще буду трохи відкупатися. Все одно очікую на кінець року курс не менше 29.
Насправді, рівень 28 чи 28,2 не є щось таке неймовірне. Недавно якихось нещасних додаткових 15 млн уо від Нафтогазу серйозно відкинули курс на південь. Не виключено, що після виборів ще комусь треба буде продати трохи валюти...
Але вихід Нафтогазу з продажем і потім купівля ним ОВДП є не добрий сигнал. Насправді, немає нічого дивного в тому, що Нафтогаз купив ОВДП, він і раніше часто займався такими речами. Не добрим є те, що виглядає, ніби особливо інших покупців на ОВДП вже немає. Я вже писав раніше - держбанки перевантажені облігаціями і навіть довгостроковий рефінанс під заставу паперів нічим зараз допомогти не може. Ті банки, які можна заставити вкластися в ОВДП уже не можуть їх купувати (тим більше, в світлі їх гіпотетичного продажу колись). Доньки іноземних банків абсолютно не зацікавлені в ОВДП, а дрібні приватні банки зосереджені на допомозі "нерезидентам" і тут є певні речі, які не зміняться при теперішньому голові НБУ, складі парламенту і уряду. Нерезиденти, тим більше "нерезиденти", також ще не скоро зараз повернуться в ОВДП, навіть при умові що курс стабілізується і навіть буде перспектива зміцнення.
Саме тому, підозрюю, Нафтогаз і хотів позичити ще трохи валюти, щоб допомогти з викупом ще якоїсь частини ОВДП до кінця року, а може й перший квартал наступного, якщо епідеміологічна ситуація змусить знову зупинити економіку. Але, біда в тому, що зроблено вже стільки помилок, зроблено вже так багато агресивних і руйнівних дій для інвестиційного клімату для знищення довіри, корупція знову досягла таких розмірів, що Нафтогазу ніхто не позичив навіть під 9%. А зі своїми там вже трохи біда, виглядає, що з тих 3 млрд дол газпромівських по суду і 2 млрд дол за транзит, злили вже не менше 2. Далі валюта за транзит уже надходить іншій держфірмі - оператору трубопроводів, отже валютне джерело надходжень Нафтогазу пересохло, але за імпортований газ треба платити валютою, а з внутрішнього ринку приходить грн.
Ми можемо за якийсь час побачити Нафтогаз не з продажем валюти на МБ а з купівлею. Крім того, повторю вкотре, зараз для Нафтогазу ситуація погана і через курс, враховуючи надходження в грн а оплати за імпорт у валюті та біля 1 млрд уо валютних кредитів, кожних 0,5 грн девальвації нацвалюти приносить їм грандіозні збитки. Це стосується і решти держфірм, які понабирали валютних кредитів.
Тому, ситуація складна. Девальвація - це велика біда для всієї економіки, але вона досить імовірна, правда не через емісію, адже реальні механізми законної емісії закриті балансами банків і обмеженнями НБУ від МВФ і ЄЦБ-ЄС. Ситуація з бюджетом в наступному році буде важкою, адже з банками нічого кардинально не зміниться, а всі плани на "великі приватизації" і ринок землі виглядають примарно. Іноземці інвестувати не будуть (на днях мав зустріч з послом Канади, ситуація справді погана, від іноземних інвесторів, які вклалися в нашу економіку, послам великої сімки надходять дуже погані сигнали, люди виводять інвестиції, нові, які планували, вкладати гроші зараз не збираються і з жахом сприймають реальний наш стан справ), наші олігархи також зараз не в найкращій ситуації і, наврядче, мають ресурси для цього. Ну і не має зараз в обоймі привладних серйозних економістів, які б могли вирішити наявні проблеми. Придворні шестірки ахметки чи бєні вміють тільки поверхнево керувати коштами з потоків босів, на які їх садили, але організовувати процеси і вирішувати проблеми - це не їхнє.
Писав 24 жовтня, і в діапазон 28-28,2 таки опустилися на певний час. Станом на зараз прокололи верхню межу діапазону 28-28,5 на компенсації майже 7 млрд грн ОВДП за два дні та певному відкупі Сіті банку для клієнтів, які виводять дивіденди. Було б логічно припустити зараз, що зайшли в 28,5-28,8 які я ще в червні прогнозував як рівні на кінець року, але... Минулого вівторка нерезиденти придбали грн ОВДП на трохи більше як 300 млн, чим трохи змінили актуальні чинники, які будуть впливати на курс до 31 грудня. Як на мене, найімовірніше таки є боковик до кінця року в коридорі 28,5-28,8. Але не виключаю мінімальної імовірності якогось політичного форсмажору, який зможе викинути на якийсь час курс вище. Також, трохи більше імовірності віддаю на інший форсмажор - нерезидентів і повернення на нижчий поверх 28-28,5. Якщо у відсотках, то 65-10-25.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Кілька слів про курс євро/долар і що з ним може статися. Зараз всім треба розуміти, що долар і курс долара США все життя були річ і величина далеко не економічні. Трамп зробив так, що зі США уже не рахується ніхто, союз Німеччини і пуйлостану посилився, у вибори і внутрішні справи США лізуть всі і спецслужби США безпорадно констатують факти (недавно оголошено про втручання Ірану і росії). Туречиина забила на все і будує імперію від Афін до Москви. Такими безпорадними і кумедними США ще не були. Економічно складалися всі обставини для походу пари на рівні 1,15 чи й нижче. На заваді спочатку стали дії Китаю, який методично і не в малих обємах конвертує доларові ЗВР в цінні папери Японії та недавня "радісна" економічна інформація з Німеччини про те, що євро гегемон трохи виріс в економічному плані. Це все викинуло пару знову над рівнем 1,18 і знову заговорили про 1,2. Очевидно, що з кожним днем США робляться ще безпорадніші і смішніші і підтримки долару звідси чекати не можна. Але є ще й ЄС де проблеми також не зменшилися, просто на фоні США вони стали меншими. Так от, слід памятати, що екноміка Німеччини дуже сильно завязана на ринку ЄС і довколишніх територій (близько 70% імпорт-експорту в закритому ареалі). А ситуація в ЄС і пуйлостані не весела. Епідемія коронавірусу заставляє закривати цілі країни і економіки, що вже дуже скоро відібється на економічних результатах Німеччини, в пуйлостані не відкидаю зараз якихось серйозних виступів татарів і "Ердоган введи війська". Тому, таки 1,15 чи нижче маємо побачити. А що буде після 3 листопада передбачити дуже важко. Перемога Трампа може призвести до катастрофічних наслідків у всьому світі. Перемога Байдена - залишу минулий прогноз, спочатку сходимо навіть до 1,1 а потім імовірним є 1,2 чи й 1,25...
А це 25 жовтня... Трамп опирався не так активно, чуть не день за днем вистрілили три реальні вакцини. Не виникло таких гострих небезпек, як сподівався і нижче 1,17 піти так і не вдалося. Тому 1,2 практично вже маємо. Але таки залишається кілька чинників, на яких ще раз можемо сходити до 1,17 чи може й 1,15: брекзіт, Іран, ОПЕК, велике запозичення долара з ринків ФРС, якісь інформаційні збурення на тонкому ринку під час католицького Різдва-Нового року. А потім, підемо до 1,25...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.