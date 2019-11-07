Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:

Striker написав: Доброго дня. Мав надію, що буде шанс відкупитися на рівнях 28-28.2. Але у НБУ нова непрогнозована стратегія, логічніше було б зараз піти на корекцію. В четвер взяв трохи по 28,35. Наступного тижня буду дивитися - якщо почнеться ріст на 3-5 коп і вище, то ще буду трохи відкупатися. Все одно очікую на кінець року курс не менше 29. Доброго дня. Мав надію, що буде шанс відкупитися на рівнях 28-28.2. Але у НБУ нова непрогнозована стратегія, логічніше було б зараз піти на корекцію. В четвер взяв трохи по 28,35. Наступного тижня буду дивитися - якщо почнеться ріст на 3-5 коп і вище, то ще буду трохи відкупатися. Все одно очікую на кінець року курс не менше 29.

Але вихід Нафтогазу з продажем і потім купівля ним ОВДП є не добрий сигнал. Насправді, немає нічого дивного в тому, що Нафтогаз купив ОВДП, він і раніше часто займався такими речами. Не добрим є те, що виглядає, ніби особливо інших покупців на ОВДП вже немає. Я вже писав раніше - держбанки перевантажені облігаціями і навіть довгостроковий рефінанс під заставу паперів нічим зараз допомогти не може. Ті банки, які можна заставити вкластися в ОВДП уже не можуть їх купувати (тим більше, в світлі їх гіпотетичного продажу колись). Доньки іноземних банків абсолютно не зацікавлені в ОВДП, а дрібні приватні банки зосереджені на допомозі "нерезидентам" і тут є певні речі, які не зміняться при теперішньому голові НБУ, складі парламенту і уряду. Нерезиденти, тим більше "нерезиденти", також ще не скоро зараз повернуться в ОВДП, навіть при умові що курс стабілізується і навіть буде перспектива зміцнення.Саме тому, підозрюю, Нафтогаз і хотів позичити ще трохи валюти, щоб допомогти з викупом ще якоїсь частини ОВДП до кінця року, а може й перший квартал наступного, якщо епідеміологічна ситуація змусить знову зупинити економіку. Але, біда в тому, що зроблено вже стільки помилок, зроблено вже так багато агресивних і руйнівних дій для інвестиційного клімату для знищення довіри, корупція знову досягла таких розмірів, що Нафтогазу ніхто не позичив навіть під 9%. А зі своїми там вже трохи біда, виглядає, що з тих 3 млрд дол газпромівських по суду і 2 млрд дол за транзит, злили вже не менше 2. Далі валюта за транзит уже надходить іншій держфірмі - оператору трубопроводів, отже валютне джерело надходжень Нафтогазу пересохло, але за імпортований газ треба платити валютою, а з внутрішнього ринку приходить грн.Ми можемо за якийсь час побачити Нафтогаз не з продажем валюти на МБ а з купівлею. Крім того, повторю вкотре, зараз для Нафтогазу ситуація погана і через курс, враховуючи надходження в грн а оплати за імпорт у валюті та біля 1 млрд уо валютних кредитів, кожних 0,5 грн девальвації нацвалюти приносить їм грандіозні збитки. Це стосується і решти держфірм, які понабирали валютних кредитів.Тому, ситуація складна. Девальвація - це велика біда для всієї економіки, але вона досить імовірна, правда не через емісію, адже реальні механізми законної емісії закриті балансами банків і обмеженнями НБУ від МВФ і ЄЦБ-ЄС. Ситуація з бюджетом в наступному році буде важкою, адже з банками нічого кардинально не зміниться, а всі плани на "великі приватизації" і ринок землі виглядають примарно. Іноземці інвестувати не будуть (на днях мав зустріч з послом Канади, ситуація справді погана, від іноземних інвесторів, які вклалися в нашу економіку, послам великої сімки надходять дуже погані сигнали, люди виводять інвестиції, нові, які планували, вкладати гроші зараз не збираються і з жахом сприймають реальний наш стан справ), наші олігархи також зараз не в найкращій ситуації і, наврядче, мають ресурси для цього. Ну і не має зараз в обоймі привладних серйозних економістів, які б могли вирішити наявні проблеми. Придворні шестірки ахметки чи бєні вміють тільки поверхнево керувати коштами з потоків босів, на які їх садили, але організовувати процеси і вирішувати проблеми - це не їхнє.