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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 19:20

  alex_2013 написав:
  orest написав:Як показує інформація з чудового сайту

Спасибо за использование нашего сервиса. Планируем создать полноценный портал для отображения ситуации со внутренним долгом.

  orest написав:3 грудня 30 МЛН грн - нерезиденти на курс не вплине, оскільки це чуть більше 1 млн уо
9 грудня 0,4 млрд грн купон по довгострокових паперах. На курс не вплине

03.12.2020 выплата купона 30.4 млн $US.
См. http://afrtcp.tk/services/payments_sche ... 2020-12-03

  orest написав:Розміщення під 0%!!!!! Підозрюю Нафтогаз і тут може бути ціквий нюанс, який поясню нижче

Это короткие дисконтные ЦБ, по которым купон не выплачивается.
Например, UA4000209399 (номинал 1000.00 USD) была размещена 19/05/2020 в объеме 375 767 шт. В бюджет было привлечено (см. https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table): 368,8 млн $US. 10.12.2020 должно быть выплачено 375,8 млн $US. Тут нет никаких нулевых ставок.

Величезне спасибі за ресурс. Дуже інформативний, актуальний і неймовірно простий в користуванні. Також дякую за виправлення і пояснення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 01:30

пане Орест, по головній парі EUR/USD маєте фундаментальну думку стосовно подальшого курсу, бо технічно, судячи із закриття листопада, є хороші шанси зломити низхідний тренд від 2008 року і для початку сходити на 1.25, тому цікаві можливі глобальні тенденції для долара, враховуючи, що зараз багатсько валютних спекулянтів по світу на роздоріжжі шортити/чи лонгувати Євро на такому дуже суттєвому супротиві :roll:

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TylerTruman_
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