Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Розміщення під 0%!!!!! Підозрюю Нафтогаз і тут може бути ціквий нюанс, який поясню нижче
Это короткие дисконтные ЦБ, по которым купон не выплачивается. Например, UA4000209399 (номинал 1000.00 USD) была размещена 19/05/2020 в объеме 375 767 шт. В бюджет было привлечено (см. https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table): 368,8 млн $US. 10.12.2020 должно быть выплачено 375,8 млн $US. Тут нет никаких нулевых ставок.
Величезне спасибі за ресурс. Дуже інформативний, актуальний і неймовірно простий в користуванні. Також дякую за виправлення і пояснення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
пане Орест, по головній парі EUR/USD маєте фундаментальну думку стосовно подальшого курсу, бо технічно, судячи із закриття листопада, є хороші шанси зломити низхідний тренд від 2008 року і для початку сходити на 1.25, тому цікаві можливі глобальні тенденції для долара, враховуючи, що зараз багатсько валютних спекулянтів по світу на роздоріжжі шортити/чи лонгувати Євро на такому дуже суттєвому супротиві