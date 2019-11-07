Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Вів 01 гру, 2020 09:50

Ще кілька слів про теперішню ситуацію. Зараз, поки готівка не вийде переконливо над рівні МБ хоча б на копійок 30-40, ніякого впевненого і значного росту не буде.

Чому я так вважаю? Офіційні дані про офіційний готівковий ринок валюти - 1,2-1,5 млрд в місяць, підозрюю, тіньовий місячний оборот не менше. Отримуємо біля 3 млрд в місяць обсяг готівкового ринку і він росте досить динамічно через ріст тіні і контрабанди в обидва напрямки. МБ за місяць - біля 8 млрд і цей ринок як мінімум не росте через зменшення імпорту і експорту. Тому готівка вже роки два (а 2020 рік точно) не реагує так гостро і панічно на МБ. Однозначно МБ ведучий і ключові тенденції формуються там, але готівка - також гравець і не раз уже гальмувала і заспокоювала надмірно різкі рухи МБ.

Протягом 2020 року МБ є дуже не стабільним і тонким. Судячи з даних, які дає НБУ по обсягах щоденних торгів, то попит пропозиція на МБ або збалансовані в 0, або попит більший. Про відсутність лишньої валюти на МБ говорить і те, що чистий викуп валюти НБУ за 11 місяців складає менше 800 млн дол. При цьому, надлишок пропозиції на готівці, за цей же час, перевищує 1,5 млрд. Тобто, і я вже писав про це, населення і тіньовий бізнес не тільки поповнили цього року ЗВР, але й допомогли валютою імпортерам і банкам. Крім того, актуальним цього року є і варіант притримки валюти монопольно-олігархічними експортерами, коли переважання попиту на МБ стає значним. В таких випадках банки закривають частково потреби клієнтів МБ з готівки. А, враховуючи що місячний обсяг готівки чи не половина безготівки і на готівці пропозиції більше, допомога готівки завжди доречна і, не рідко, достатня.

А якщо, в умовах балансу, чи, ще гірше і саме це ми маємо зараз, дефіциту валюти на МБ, виникне ще й надлишок суттєвий попиту на готівці - будемо мати біду. НБУ резервами розкидатися не готовий, тим більше для готівки. Через це й конвертація зкомсомоленої з бюджету через будівельно-дорожньо-медицинські тендери гривні на готівці зараз може наробити біди. І чим менше такої грн буде, чим більше зараз зажмуть витрати бюджету, тим краще для курсу.



Продовжуючи тему важливості готівки, хочу звернути увагу й на те, що сума валютних депозитів фізиків в БС та підматрасні збереження середнього класу-заробітчан плюс середній прошарок корупціонерів (не розглядаю валюту, висмоктану з економіки за довгі роки вищими посадовцями і виведену на закордонні рахунки) явно більша за теперішні ЗВР, а тим більше ВІЛЬНІ ЗВР.

Далекий в своїх розрахунках цієї величини від азарівських 100 млрд, але, думаю, 30-50 млрд це реально...



П.С. Певно з таких міркувань зараз відсотки по валютних депозитах в БС опустилися до смішних рівнів, при яких їх (валютних депозитів) перебування в банках пояснюється тільки питанням безпеки, при чому, досить сумнівної. Мабуть йде розрахунок на те, що валюта зконцентрується в максимально надійних банках частково, а частково конвертується в грн. депозити. Такий сценарій викинув би на ринок кілька млрд. валюти, що б допомогло НБУ і мінфіну. Але для цього треба забезпечити чи зімітувати тривалу стабільність в першу чергу грн. і всієї економічної та політичної ситуації. Наразі з цим БІГ ТРАБЛ.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.