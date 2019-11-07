Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Розміщення під 0%!!!!! Підозрюю Нафтогаз і тут може бути ціквий нюанс, який поясню нижче
Это короткие дисконтные ЦБ, по которым купон не выплачивается. Например, UA4000209399 (номинал 1000.00 USD) была размещена 19/05/2020 в объеме 375 767 шт. В бюджет было привлечено (см. https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table): 368,8 млн $US. 10.12.2020 должно быть выплачено 375,8 млн $US. Тут нет никаких нулевых ставок.
Величезне спасибі за ресурс. Дуже інформативний, актуальний і неймовірно простий в користуванні. Також дякую за виправлення і пояснення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
пане Орест, по головній парі EUR/USD маєте фундаментальну думку стосовно подальшого курсу? ... бо технічно, судячи із закриття листопада, є хороші шанси зломити низхідний тренд від 2008 року і для початку сходити на 1.25, тому цікаві можливі глобальні тенденції для долара, враховуючи, що зараз багатсько валютних спекулянтів по світу на роздоріжжі шортити/чи лонгувати євровалюту на такому дуже суттєвому супротиві
TylerTruman_ 1,3 а тим більше 1,4 в наступному році бачиться важко. По перше, проблем в ЄС значно більше ніж в США, просто зараз вірус і вибори в США відвернули увагу світу. По друге, курс 1,3-1,4 буде майже катастрофічним для слабких економік ЄС, а Німеччина без них теж практично ніщо, це її основні ринки збуту, а слабкі окраїни ЄС цього року прибило добряче (не тільки їх, Італія з Францією також не світяться здоров"ям економіки). По третє, США сировинно абсолютно незалежні, а Німеччині багато чого, особливо енергоносії і сировина для хімічної промисловості, потрібно зі сторони. По четверте, практично всі фаворити і рушії сучасної "інформаційної" економіки знаходяться в США (і трошки в Китаї), але далеко не в Європі, що ставить під сумнів привабливість економіки ЄС, актуальність акцій європейських виробників і тд в наступному році. Також, Китай, підозрюю, захоче відновити і зміцнити свої позиції при новій адміністрації в Білому домі і частиною цього буде потужніша експансія юаня в корзину валют, що також мало б притримати євро...
Але 1,25(можливо 1,28) бачиться реальним. Тому, не зважаючи на те, що я страшенно не люблю євро, через його максимальну залежність від політичних чинників, на відкаті-корекції буду шукати точку часткового входу. Вважаю, що при Байдені ця валюта буде не такою ризикованою...
Востаннє редагувалось orest в Вів 01 гру, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Ще кілька слів про теперішню ситуацію. Зараз, поки готівка не вийде переконливо над рівні МБ хоча б на копійок 30-40, ніякого впевненого і значного росту не буде. Чому я так вважаю? Офіційні дані про офіційний готівковий ринок валюти - 1,2-1,5 млрд в місяць, підозрюю, тіньовий місячний оборот не менше. Отримуємо біля 3 млрд в місяць обсяг готівкового ринку і він росте досить динамічно через ріст тіні і контрабанди в обидва напрямки. МБ за місяць - біля 8 млрд і цей ринок як мінімум не росте через зменшення імпорту і експорту. Тому готівка вже роки два (а 2020 рік точно) не реагує так гостро і панічно на МБ. Однозначно МБ ведучий і ключові тенденції формуються там, але готівка - також гравець і не раз уже гальмувала і заспокоювала надмірно різкі рухи МБ. Протягом 2020 року МБ є дуже не стабільним і тонким. Судячи з даних, які дає НБУ по обсягах щоденних торгів, то попит пропозиція на МБ або збалансовані в 0, або попит більший. Про відсутність лишньої валюти на МБ говорить і те, що чистий викуп валюти НБУ за 11 місяців складає менше 800 млн дол. При цьому, надлишок пропозиції на готівці, за цей же час, перевищує 1,5 млрд. Тобто, і я вже писав про це, населення і тіньовий бізнес не тільки поповнили цього року ЗВР, але й допомогли валютою імпортерам і банкам. Крім того, актуальним цього року є і варіант притримки валюти монопольно-олігархічними експортерами, коли переважання попиту на МБ стає значним. В таких випадках банки закривають частково потреби клієнтів МБ з готівки. А, враховуючи що місячний обсяг готівки чи не половина безготівки і на готівці пропозиції більше, допомога готівки завжди доречна і, не рідко, достатня. А якщо, в умовах балансу, чи, ще гірше і саме це ми маємо зараз, дефіциту валюти на МБ, виникне ще й надлишок суттєвий попиту на готівці - будемо мати біду. НБУ резервами розкидатися не готовий, тим більше для готівки. Через це й конвертація зкомсомоленої з бюджету через будівельно-дорожньо-медицинські тендери гривні на готівці зараз може наробити біди. І чим менше такої грн буде, чим більше зараз зажмуть витрати бюджету, тим краще для курсу.
Продовжуючи тему важливості готівки, хочу звернути увагу й на те, що сума валютних депозитів фізиків в БС та підматрасні збереження середнього класу-заробітчан плюс середній прошарок корупціонерів (не розглядаю валюту, висмоктану з економіки за довгі роки вищими посадовцями і виведену на закордонні рахунки) явно більша за теперішні ЗВР, а тим більше ВІЛЬНІ ЗВР. Далекий в своїх розрахунках цієї величини від азарівських 100 млрд, але, думаю, 30-50 млрд це реально...
П.С. Певно з таких міркувань зараз відсотки по валютних депозитах в БС опустилися до смішних рівнів, при яких їх (валютних депозитів) перебування в банках пояснюється тільки питанням безпеки, при чому, досить сумнівної. Мабуть йде розрахунок на те, що валюта зконцентрується в максимально надійних банках частково, а частково конвертується в грн. депозити чи перейде у валютні ОВДП. Такий сценарій викинув би на ринок кілька млрд. валюти, що б допомогло НБУ і мінфіну. Але для цього треба забезпечити чи зімітувати тривалу стабільність в першу чергу грн. і всієї економічної та політичної ситуації. Наразі з цим БІГ ТРАБЛ.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:TylerTruman_ 1,3 а тим більше 1,4 в наступному році бачиться важко. По перше, проблем в ЄС значно більше ніж в США, просто зараз вірус і вибори в США відвернули увагу світу. По друге, курс 1,3-1,4 буде майже катастрофічним для слабких економік ЄС, а Німеччина без них теж практично ніщо, це її основні ринки збуту, а слабкі окраїни ЄС цього року прибило добряче (не тільки їх, Італія з Францією також не світяться здоров"ям економіки). По третє, США сировинно абсолютно незалежні, а Німеччині багато чого, особливо енергоносії і сировина для хімічної промисловості, потрібно зі сторони. По четверте, практично всі фаворити і рушії сучасної "інформаційної" економіки знаходяться в США (і трошки в Китаї), але далеко не в Європі, що ставить під сумнів привабливість економіки ЄС, актуальність акцій європейських виробників і тд в наступному році. Також, Китай, підозрюю, захоче відновити і зміцнити свої позиції при новій адміністрації в Білому домі і частиною цього буде потужніша експансія юаня в корзину валют, що також мало б притримати євро...
Але 1,25(можливо 1,28) бачиться реальним. Тому, не зважаючи на те, що я страшенно не люблю євро, через його максимальну залежність від політичних чинників, на відкаті-корекції буду шукати точку часткового входу. Вважаю, що при Байдені ця валюта буде не такою ризикованою...
дякую за відповідь, ... а як фактор для гривні та України загалом сприймаєте період сильної євровалюти? тобто можливі вигоди конкурентноспроможністі нашої продукції на європейському ринку, а також вплив на торгівельний баланс по контрактам в євровалюті, що пройдуть за такий період із нашим ключовим торгівельним партнером?