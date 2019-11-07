Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Розміщення під 0%!!!!! Підозрюю Нафтогаз і тут може бути ціквий нюанс, який поясню нижче
Это короткие дисконтные ЦБ, по которым купон не выплачивается. Например, UA4000209399 (номинал 1000.00 USD) была размещена 19/05/2020 в объеме 375 767 шт. В бюджет было привлечено (см. https://bank.gov.ua/ua/markets/ovdp-table): 368,8 млн $US. 10.12.2020 должно быть выплачено 375,8 млн $US. Тут нет никаких нулевых ставок.
Величезне спасибі за ресурс. Дуже інформативний, актуальний і неймовірно простий в користуванні. Також дякую за виправлення і пояснення.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
пане Орест, по головній парі EUR/USD маєте фундаментальну думку стосовно подальшого курсу? ... бо технічно, судячи із закриття листопада, є хороші шанси зломити низхідний тренд від 2008 року і для початку сходити на 1.25, тому цікаві можливі глобальні тенденції для долара, враховуючи, що зараз багатсько валютних спекулянтів по світу на роздоріжжі шортити/чи лонгувати євровалюту на такому дуже суттєвому супротиві
TylerTruman_ 1,3 а тим більше 1,4 в наступному році бачиться важко. По перше, проблем в ЄС значно більше ніж в США, просто зараз вірус і вибори в США відвернули увагу світу. По друге, курс 1,3-1,4 буде майже катастрофічним для слабких економік ЄС, а Німеччина без них теж практично ніщо, це її основні ринки збуту, а слабкі окраїни ЄС цього року прибило добряче (не тільки їх, Італія з Францією також не світяться здоров"ям економіки). По третє, США сировинно абсолютно незалежні, а Німеччині багато чого, особливо енергоносії і сировина для хімічної промисловості, потрібно зі сторони. По четверте, практично всі фаворити і рушії сучасної "інформаційної" економіки знаходяться в США (і трошки в Китаї), але далеко не в Європі, що ставить під сумнів привабливість економіки ЄС, актуальність акцій європейських виробників і тд в наступному році. Також, Китай, підозрюю, захоче відновити і зміцнити свої позиції при новій адміністрації в Білому домі і частиною цього буде потужніша експансія юаня в корзину валют, що також мало б притримати євро...
Але 1,25(можливо 1,28) бачиться реальним. Тому, не зважаючи на те, що я страшенно не люблю євро, через його максимальну залежність від політичних чинників, на відкаті-корекції буду шукати точку часткового входу. Вважаю, що при Байдені ця валюта буде не такою ризикованою...
Востаннє редагувалось orest в Вів 01 гру, 2020 09:53, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Ще кілька слів про теперішню ситуацію. Зараз, поки готівка не вийде переконливо над рівні МБ хоча б на копійок 30-40, ніякого впевненого і значного росту не буде. Чому я так вважаю? Офіційні дані про офіційний готівковий ринок валюти - 1,2-1,5 млрд в місяць, підозрюю, тіньовий місячний оборот не менше. Отримуємо біля 3 млрд в місяць обсяг готівкового ринку і він росте досить динамічно через ріст тіні і контрабанди в обидва напрямки. МБ за місяць - біля 8 млрд і цей ринок як мінімум не росте через зменшення імпорту і експорту. Тому готівка вже роки два (а 2020 рік точно) не реагує так гостро і панічно на МБ. Однозначно МБ ведучий і ключові тенденції формуються там, але готівка - також гравець і не раз уже гальмувала і заспокоювала надмірно різкі рухи МБ. Протягом 2020 року МБ є дуже не стабільним і тонким. Судячи з даних, які дає НБУ по обсягах щоденних торгів, то попит пропозиція на МБ або збалансовані в 0, або попит більший. Про відсутність лишньої валюти на МБ говорить і те, що чистий викуп валюти НБУ за 11 місяців складає менше 800 млн дол. При цьому, надлишок пропозиції на готівці, за цей же час, перевищує 1,5 млрд. Тобто, і я вже писав про це, населення і тіньовий бізнес не тільки поповнили цього року ЗВР, але й допомогли валютою імпортерам і банкам. Крім того, актуальним цього року є і варіант притримки валюти монопольно-олігархічними експортерами, коли переважання попиту на МБ стає значним. В таких випадках банки закривають частково потреби клієнтів МБ з готівки. А, враховуючи що місячний обсяг готівки чи не половина безготівки і на готівці пропозиції більше, допомога готівки завжди доречна і, не рідко, достатня. А якщо, в умовах балансу, чи, ще гірше і саме це ми маємо зараз, дефіциту валюти на МБ, виникне ще й надлишок суттєвий попиту на готівці - будемо мати біду. НБУ резервами розкидатися не готовий, тим більше для готівки. Через це й конвертація зкомсомоленої з бюджету через будівельно-дорожньо-медицинські тендери гривні на готівці зараз може наробити біди. І чим менше такої грн буде, чим більше зараз зажмуть витрати бюджету, тим краще для курсу.
Продовжуючи тему важливості готівки, хочу звернути увагу й на те, що сума валютних депозитів фізиків в БС та підматрасні збереження середнього класу-заробітчан плюс середній прошарок корупціонерів (не розглядаю валюту, висмоктану з економіки за довгі роки вищими посадовцями і виведену на закордонні рахунки) явно більша за теперішні ЗВР, а тим більше ВІЛЬНІ ЗВР. Далекий в своїх розрахунках цієї величини від азарівських 100 млрд, але, думаю, 30-50 млрд це реально...
П.С. Певно з таких міркувань зараз відсотки по валютних депозитах в БС опустилися до смішних рівнів, при яких їх (валютних депозитів) перебування в банках пояснюється тільки питанням безпеки, при чому, досить сумнівної. Мабуть йде розрахунок на те, що валюта зконцентрується в максимально надійних банках частково, а частково конвертується в грн. депозити чи перейде у валютні ОВДП. Такий сценарій викинув би на ринок кілька млрд. валюти, що б допомогло НБУ і мінфіну. Але для цього треба забезпечити чи зімітувати тривалу стабільність в першу чергу грн. і всієї економічної та політичної ситуації. Наразі з цим БІГ ТРАБЛ.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:TylerTruman_ 1,3 а тим більше 1,4 в наступному році бачиться важко. По перше, проблем в ЄС значно більше ніж в США, просто зараз вірус і вибори в США відвернули увагу світу. По друге, курс 1,3-1,4 буде майже катастрофічним для слабких економік ЄС, а Німеччина без них теж практично ніщо, це її основні ринки збуту, а слабкі окраїни ЄС цього року прибило добряче (не тільки їх, Італія з Францією також не світяться здоров"ям економіки). По третє, США сировинно абсолютно незалежні, а Німеччині багато чого, особливо енергоносії і сировина для хімічної промисловості, потрібно зі сторони. По четверте, практично всі фаворити і рушії сучасної "інформаційної" економіки знаходяться в США (і трошки в Китаї), але далеко не в Європі, що ставить під сумнів привабливість економіки ЄС, актуальність акцій європейських виробників і тд в наступному році. Також, Китай, підозрюю, захоче відновити і зміцнити свої позиції при новій адміністрації в Білому домі і частиною цього буде потужніша експансія юаня в корзину валют, що також мало б притримати євро...
Але 1,25(можливо 1,28) бачиться реальним. Тому, не зважаючи на те, що я страшенно не люблю євро, через його максимальну залежність від політичних чинників, на відкаті-корекції буду шукати точку часткового входу. Вважаю, що при Байдені ця валюта буде не такою ризикованою...
дякую за відповідь, ... а як фактор для гривні та України загалом сприймаєте період сильної євровалюти? тобто можливі вигоди конкурентноспроможністі нашої продукції на європейському ринку, а також вплив на торгівельний баланс по контрактам в євровалюті, що пройдуть за такий період із нашим ключовим торгівельним партнером?
orest написав:Укргазбанк продає з, на перший погляд, не зрозумілих причин. Підозрюю, продає не свою валюту...
Орієнтовно п'ятого числа кожного місяця виплата пенсій пенсіонерам силових структур.
Доброго дня, і яке відношення до цієї, безперечно, визначної події має Укргазбанк? Тим більше реалізація валюти на МБ згаданим банком? Адже виплата пенсій - це питання гривневих витрат бюджету, казначейства, мінфіну, але аж ніяк не держбанку, в якому обслуговується газовий монополіст, який бере активну участь в торгівлі держборгом.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:TylerTruman_ 1,3 а тим більше 1,4 в наступному році бачиться важко. По перше, проблем в ЄС значно більше ніж в США, просто зараз вірус і вибори в США відвернули увагу світу. По друге, курс 1,3-1,4 буде майже катастрофічним для слабких економік ЄС, а Німеччина без них теж практично ніщо, це її основні ринки збуту, а слабкі окраїни ЄС цього року прибило добряче (не тільки їх, Італія з Францією також не світяться здоров"ям економіки). По третє, США сировинно абсолютно незалежні, а Німеччині багато чого, особливо енергоносії і сировина для хімічної промисловості, потрібно зі сторони. По четверте, практично всі фаворити і рушії сучасної "інформаційної" економіки знаходяться в США (і трошки в Китаї), але далеко не в Європі, що ставить під сумнів привабливість економіки ЄС, актуальність акцій європейських виробників і тд в наступному році. Також, Китай, підозрюю, захоче відновити і зміцнити свої позиції при новій адміністрації в Білому домі і частиною цього буде потужніша експансія юаня в корзину валют, що також мало б притримати євро...
Але 1,25(можливо 1,28) бачиться реальним. Тому, не зважаючи на те, що я страшенно не люблю євро, через його максимальну залежність від політичних чинників, на відкаті-корекції буду шукати точку часткового входу. Вважаю, що при Байдені ця валюта буде не такою ризикованою...
дякую за відповідь, ... а як фактор для гривні та України загалом сприймаєте період сильної євровалюти? тобто можливі вигоди конкурентноспроможністі нашої продукції на європейському ринку, а також вплив на торгівельний баланс по контрактам в євровалюті, що пройдуть за такий період із нашим ключовим торгівельним партнером?
Зовсім недавно я детально пояснював, що ні імпорт ні експорт в нашій країні особливо від курсу не залежить. Тим більше, від курсу жодним чином не залежить конкурентноздатність нашого експорту. Друга частина коментаря-запитання дуже доречна. Я вже не один рік звертаю увагу всіх, що додатковим чинником впливу на курс та платіжний баланс країни є крос ойро/дол та частка в зовнішніх платежах і експортних надходженнях цих двох валют. В наступному році більшість платежів по державному і гарантованому боргу (обслуговування, погашення) будуть в доларах, більшість критичного імпорту - також долари. В такому разі, якщо за експорт в країну заходить більше дорогого євро - це добре. Ми отримуємо дорогу валюту а платимо дешеву. Але, не зважаючи, що експорт в ЄС складає більше 40% від загального та росте останнім часом значно динамічніше, доля надходжень в євро менша. Наша країна і економіка ментально і фіскально дуже сильно долароорієнтована і навіть з ЄС за експорт не завжди по контракту оплата в євро. В любому випадку, дороге євро і дешевий долар в цьому сенсі буде позитивним чинником в 2021 році, як на мою думку. П.С. Оскільки і сьогодні НБУ залишився байдужий до подій на МБ, маємо шанс ще до кінця тижня побачити на МБ 28,20. Готівка була виваженіша і припала за день менше - копійок на 7-10. Запитання і чинники залишаються ті самі: що буде робити Нафтогаз і чи продовжить зливати валюту (вчорашнє розміщення ОВДП надто скупе, щоб припустити, що обійдуться без Нафтогазу), скільки з максимально можливих 300 млн злиє; чи повірять нерезиденти, що 28,5(6) це максимум цього року і є зміст поспішити перейти до літа в грн ОВДП.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
До 28,2 наблизилися, але закінчили день 28,26. Якщо завтра залишимося на цих рівнях чи опустимося нижче - продовжимо спостерігати зміцнення грн. Це з точки зору психології. З точки зору фундаментальних чинників. Сьогодні Шмигаль озвучив, що цього місяця на внутрішньому ринку планують позичити (розмістити ОВДП) на 40-60 млрд. Ну ніяк тут без нерезидентів чи (і) Нафтогазу не обійтися. Відсотки по ОВДП будуть рости... Тепер пару штрихів до можливих рівнів наступного року. Знову анонсована велика приватизація. Зима, дуже імовірно, буде тепла. Газ знову в значних кількостях залишиться. Росія буде змушена знову заплатити авансом на перед біля 3 млрд уо за транзит 2021 https://el-murid.livejournal.com/4615259.html
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.