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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 10:37

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Останніми днями довкола Нафтогазу і його валютних резервів зосереджено багато уваги в світлі можливих дій на ринку ОВДП багатьох експертів (я встиг першим в цьому плані ;) ). І знову згадалася багатьма свідками секти 30-50-75 весняна кремлівська казочка про те, що Нафтогаз всю валюту злив і в нього нічого не залишилося. Коли ця пропагандистська чухня зявилася в перше, я розбирав ситуацію і детально все описував.
Не буду шукати того допису, не маю на це часу. В двох словах: Нафтогаз цього року отримав практично 3 млрд по Стокгольмському арбітражу, плюс передоплату за транзит за весь 2020 рік з розрахунку 65 млн куб. А це більше 2 млрд уо.
https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/5/655523/
https://mind.ua/news/20207213-naftogaz- ... o-gazu-zmi
Виплатив в 2020 дивідендів в розмірі 39,6 млрд грн, що є не більше 1,5 млрд уо. https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/1/662433/ Тому я не можу зрозуміти звідки взялася казка про те, що Нафтогаз все потратив на початку року. Очевидно, що вони заплатили ще якусь суму за закуплений газ і вклали в районі 0,7-1 млрд уо в ОВДП (гривневі і доларові). Але ресурсу там ще має бути достатньо (враховуючи розміщені євробонди на майже 1 млрд).
Оплату за транзит за 2021 і далі буде вже отримувати інша юридична особа (про що я також писав, описуючи певні нюанси впливу валютних боргів на держфірми і бюджет).
П.С. Демократичному світу здалося мало попереджень Зеленському і його лялькарям від Вашингтону і нової адміністрації Байдена, тому ЄС переніс на невизначений час Раду асоціації Україна-ЄС, що вже офіційно визнали наші недокерманичі https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... bmini.html
З огляду на це все, сподіваюся, розгулу дерибану бюджету і конвертації злочинної грн в грудні-січні не буде. А, фактично, вже через тиждень попит на валюту на МБ має значно впасти, адже в католицькому світі починаються святкування Різдва-нового року та канікули. Якщо комусь, тим більше схожому на Нафтогаз, захочеться хоч якось вигідно продати валюту - необхідно поспішати. Бо можна дочекатися, коли з покупців лишиться тільки НБУ.
В світлі останніх подій і нових чинників, вважаю дуже імовірним варіант найближчим часом зміцнення грн до рівнів нижче 28, може й до 27,8(7). І допускаю, що НБУ може довести суму чистого викупу валюти в 2020 році до 1 млрд уже не тільки за рахунок населення і тіньового бізнесу...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 05 гру, 2020 21:30

Вітаю всіх Днем Збройних сил України!


з 7 по 11 грудня коли очікувати максімальній курс доллара на наступному тижні?
які міркування щодо курсу взагалі, гривна пійде до 28,20, або до 28,60?
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 гру, 2020 15:41

  prodigy написав:Вітаю всіх Днем Збройних сил України!


з 7 по 11 грудня коли очікувати максімальній курс доллара на наступному тижні?
які міркування щодо курсу взагалі, гривна пійде до 28,20, або до 28,60?

Я вважаю, що значно більша імовірність до 28,2 а може й нижче. З такої логіки долар найдорожчий мав би бути в понеділок.
Тут питання чи віддасть мінфін орієнтовно Нафтогазу 300+ млн з "тумбочки" чи буде купувати на МБ. Але, підозрюю, віддасть з тумбочки, адже минулого тижня НБУ не купував, хоч і міг, віддавав всі надлишки Альфі...
Радий би був і думки ще когось почути з приводу прогнозів чи очікувань на наступний тиждень і до кінця місяця...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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