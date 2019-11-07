Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 05 гру, 2020 10:37

Останніми днями довкола Нафтогазу і його валютних резервів зосереджено багато уваги в світлі можливих дій на ринку ОВДП багатьох експертів (я встиг першим в цьому плані). І знову згадалася багатьма свідками секти 30-50-75 весняна кремлівська казочка про те, що Нафтогаз всю валюту злив і в нього нічого не залишилося. Коли ця пропагандистська чухня зявилася в перше, я розбирав ситуацію і детально все описував.Не буду шукати того допису, не маю на це часу. В двох словах: Нафтогаз цього року отримав практично 3 млрд по Стокгольмському арбітражу, плюс передоплату за транзит за весь 2020 рік з розрахунку 65 млн куб. А це більше 2 млрд уо.Виплатив в 2020 дивідендів в розмірі 39,6 млрд грн, що є не більше 1,5 млрд уо.Тому я не можу зрозуміти звідки взялася казка про те, що Нафтогаз все потратив на початку року. Очевидно, що вони заплатили ще якусь суму за закуплений газ і вклали в районі 0,7-1 млрд уо в ОВДП (гривневі і доларові). Але ресурсу там ще має бути достатньо (враховуючи розміщені євробонди на майже 1 млрд).Оплату за транзит за 2021 і далі буде вже отримувати інша юридична особа (про що я також писав, описуючи певні нюанси впливу валютних боргів на держфірми і бюджет).П.С. Демократичному світу здалося мало попереджень Зеленському і його лялькарям від Вашингтону і нової адміністрації Байдена, тому ЄС переніс на невизначений час Раду асоціації Україна-ЄС, що вже офіційно визнали наші недокерманичіЗ огляду на це все, сподіваюся, розгулу дерибану бюджету і конвертації злочинної грн в грудні-січні не буде. А, фактично, вже через тиждень попит на валюту на МБ має значно впасти, адже в католицькому світі починаються святкування Різдва-нового року та канікули. Якщо комусь, тим більше схожому на Нафтогаз, захочеться хоч якось вигідно продати валюту - необхідно поспішати. Бо можна дочекатися, коли з покупців лишиться тільки НБУ.В світлі останніх подій і нових чинників, вважаю дуже імовірним варіант найближчим часом зміцнення грн до рівнів нижче 28, може й до 27,8(7). І допускаю, що НБУ може довести суму чистого викупу валюти в 2020 році до 1 млрд уже не тільки за рахунок населення і тіньового бізнесу...