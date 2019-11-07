Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Останніми днями довкола Нафтогазу і його валютних резервів зосереджено багато уваги в світлі можливих дій на ринку ОВДП багатьох експертів (я встиг першим в цьому плані ). І знову згадалася багатьма свідками секти 30-50-75 весняна кремлівська казочка про те, що Нафтогаз всю валюту злив і в нього нічого не залишилося. Коли ця пропагандистська чухня зявилася в перше, я розбирав ситуацію і детально все описував. Не буду шукати того допису, не маю на це часу. В двох словах: Нафтогаз цього року отримав практично 3 млрд по Стокгольмському арбітражу, плюс передоплату за транзит за весь 2020 рік з розрахунку 65 млн куб. А це більше 2 млрд уо. https://www.epravda.com.ua/news/2020/01/5/655523/ https://mind.ua/news/20207213-naftogaz- ... o-gazu-zmi Виплатив в 2020 дивідендів в розмірі 39,6 млрд грн, що є не більше 1,5 млрд уо. https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/1/662433/ Тому я не можу зрозуміти звідки взялася казка про те, що Нафтогаз все потратив на початку року. Очевидно, що вони заплатили ще якусь суму за закуплений газ і вклали в районі 0,7-1 млрд уо в ОВДП (гривневі і доларові). Але ресурсу там ще має бути достатньо (враховуючи розміщені євробонди на майже 1 млрд). Оплату за транзит за 2021 і далі буде вже отримувати інша юридична особа (про що я також писав, описуючи певні нюанси впливу валютних боргів на держфірми і бюджет). П.С. Демократичному світу здалося мало попереджень Зеленському і його лялькарям від Вашингтону і нової адміністрації Байдена, тому ЄС переніс на невизначений час Раду асоціації Україна-ЄС, що вже офіційно визнали наші недокерманичі https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... bmini.html З огляду на це все, сподіваюся, розгулу дерибану бюджету і конвертації злочинної грн в грудні-січні не буде. А, фактично, вже через тиждень попит на валюту на МБ має значно впасти, адже в католицькому світі починаються святкування Різдва-нового року та канікули. Якщо комусь, тим більше схожому на Нафтогаз, захочеться хоч якось вигідно продати валюту - необхідно поспішати. Бо можна дочекатися, коли з покупців лишиться тільки НБУ. В світлі останніх подій і нових чинників, вважаю дуже імовірним варіант найближчим часом зміцнення грн до рівнів нижче 28, може й до 27,8(7). І допускаю, що НБУ може довести суму чистого викупу валюти в 2020 році до 1 млрд уже не тільки за рахунок населення і тіньового бізнесу...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
prodigy написав:Вітаю всіх Днем Збройних сил України!
з 7 по 11 грудня коли очікувати максімальній курс доллара на наступному тижні? які міркування щодо курсу взагалі, гривна пійде до 28,20, або до 28,60?
Я вважаю, що значно більша імовірність до 28,2 а може й нижче. З такої логіки долар найдорожчий мав би бути в понеділок. Тут питання чи віддасть мінфін орієнтовно Нафтогазу 300+ млн з "тумбочки" чи буде купувати на МБ. Але, підозрюю, віддасть з тумбочки, адже минулого тижня НБУ не купував, хоч і міг, віддавав всі надлишки Альфі... Радий би був і думки ще когось почути з приводу прогнозів чи очікувань на наступний тиждень і до кінця місяця...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:П.С. Демократичному світу здалося мало попереджень Зеленському і його лялькарям від Вашингтону і нової адміністрації Байдена, тому ЄС переніс на невизначений час Раду асоціації Україна-ЄС, що вже офіційно визнали наші недокерманичі https://www.ukrinform.ua/rubric-polytic ... bmini.html З огляду на це все, сподіваюся, розгулу дерибану бюджету і конвертації злочинної грн в грудні-січні не буде. А, фактично, вже через тиждень попит на валюту на МБ має значно впасти, адже в католицькому світі починаються святкування Різдва-нового року та канікули.
Не зовсім розумію із чого ви зробили такі висновки? Адже поїзд уже на рейках давно. Його не так просто зупинити. Та й локдаун не вводять виключно, щоб закрити все офіційно та освоїти кошти.
orest написав: Якщо комусь, тим більше схожому на Нафтогаз, захочеться хоч якось вигідно продати валюту - необхідно поспішати. Бо можна дочекатися, коли з покупців лишиться тільки НБУ.
Ми вже мали прецедент коли НБУ викуповував напряму. Не розумію, що заважає зробити це знову. Хоча дійсно, курс по якому НБУ буде викуповувати, буде такий як на МБ. Що стосується прогнозу, то я прив'язую його до ставки по ОВДП. Якщо вона і далі буде рости то гривня буде міцнішати, але повільними темпами. Якщо ж мінфін знайде механізми як позичити без підвищення ставки (хтось писав про гроші територіальних громад) то будемо коливатись в межах 28,2-28,6. Хоча я б дуже хотів 29, щоб скинути частину гривні. Нижче 28,6 здавати не планую точно.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
prodigy написав:з 7 по 11 грудня коли очікувати максімальній курс доллара на наступному тижні? які міркування щодо курсу взагалі, гривна пійде до 28,20, або до 28,60?
Я вважаю, що значно більша імовірність до 28,2 а може й нижче. З такої логіки долар найдорожчий мав би бути в понеділок. Тут питання чи віддасть мінфін орієнтовно Нафтогазу 300+ млн з "тумбочки" чи буде купувати на МБ. Але, підозрюю, віддасть з тумбочки, адже минулого тижня НБУ не купував, хоч і міг, віддавав всі надлишки Альфі... Радий би був і думки ще когось почути з приводу прогнозів чи очікувань на наступний тиждень і до кінця місяця...
Прогнози, кажете?
Ну, візьмемо, приміром, так:
1. Вже два дні, як долар зупинився в своєму падінні до євро, та чи відобразилося це на ньому відносно до гривні, як відобразився початок падіння? А чи відобразиться через день-два-три?
2. Принаймні останні пів року спостерігався паттерн із зміцненням гривні на початку місяця (десь, у середньому, до 8-10 числа) з ростом долара потому. Чи має грудень слідувати цьому, чи бути виключенням?
3. Нерезиденти майже припинили виходити з гривневих овгз, і навіть щось купили днів десять тому. Припинили? Почнуть купувати? Але в останні дні знов не втримались і продали. Як поведуть себе далі - невідомо.
4. Нафтогаз може додати овгз на балансі та продати для цього валюту. Чи приведе це до зміцнення гривні (що логічно випливало б), чи буде так, як наприкінці грудня минулого року, з несподіваною інтервенцією НБУ (тоді - на один млрд доларів) з розворотом тренду в геть неочікуваний час в геть неочікуваному напрямку?
5. Видаткову частину бюджету також можна не виконати. За це до стінки не поставлять (навіть у політичному плані). Але наступного року (і вже у січні) прийдеться вирішувати, що робити з вже підписаними контрактами. Чи виплатити все гуртом наприкінці грудня (куди піде цей гривневий вал)? Чи погратися з невиплатою/відтермінуванням зарплатні, пенсій і т.п. і прискорити черговий майдан (з наслідками для курсу, я маю на увазі)?
Прогнози - то дуже амбітне зайняття. Істина одна, і відома вона стає, на жаль, лише постфактум. А діяти треба зараз - тоді, коли, взагалі кажучи, будь-яка з можливостей не є неможливою. Моя амбітність далі, ніж перерахування якихось чинників, принципово не йде - відповідальність, як на мене, завелика.
orest написав:До 28,2 наблизилися, але закінчили день 28,26. Якщо завтра залишимося на цих рівнях чи опустимося нижче - продовжимо спостерігати зміцнення грн. Це з точки зору психології. З точки зору фундаментальних чинників. Сьогодні Шмигаль озвучив, що цього місяця на внутрішньому ринку планують позичити (розмістити ОВДП) на 40-60 млрд. Ну ніяк тут без нерезидентів чи (і) Нафтогазу не обійтися. Відсотки по ОВДП будуть рости... Тепер пару штрихів до можливих рівнів наступного року. Знову анонсована велика приватизація. Зима, дуже імовірно, буде тепла. Газ знову в значних кількостях залишиться. Росія буде змушена знову заплатити авансом на перед біля 3 млрд уо за транзит 2021 https://el-murid.livejournal.com/4615259.html
Зайшли і одні і другі. Вперше про нерезидентів серйозно припустив 27 і 29 листопада. Тепер масла у вогонь підлили і ЄС з МВФ. Підозрюю, наступного вівторка нерезиденти будуть сміливіші. Що цікавого маємо зараз: раніше (якщо не брати до уваги минулий рік) зміцнення грн йшло важко і дуже повільно, а протилежний рух міг бути навіть блискавичний. Зараз, особливо в останні місяці, здорожчання долара відбувається важко і повільно, особливо в районі 28,5 а рух до 28 відбувається досить динамічно (проблеми, не без допомоги НБУ, починаються нижче 28,1). Тобто, 28,1-28,5 є найкомфортніший діапазон уже протягом дуже тривалого часу і вихід з нього, в любу сторону, буде зумовлений вагомими причинами. Для підтримки інтересу нерезидентів, мабуть, пасувало б притримати курс максимально високим і вихід НБУ по 28,01 демонструє бажання не пустити нижче. Але й повернутися над магічні 28,07(09) уже важко і останні новини, про які писав на початку, додають віри в зміцнення до 27,9 чи трохи нижче. Разом з тим, рахую досить імовірним в кінці грудня, чи, тим більше, в січні повернутися в район 28,5-28,8 на якийсь час з раніше описаних причин. П.С. headshaker, дякую за думки. Я б не сказав, що прогнозування є амбітним заняттям. Швидше - це як логічне завершення якоїсь трохи ширшої, певним чином обгрунтованої ідеї-думки і спроба спровокувати інших на результативний діалог-аргументовану суперечку. Я б швидше назвав прогнозування не вдячним заняттям, адже вартує раз помилитися і, не залежно скільки раз до того ти був правий, прибіжить купа бажаючих плюнути в спину, чи метнути пригоршню лайна в обличчя, розказати що ти нічого не розумієш, займаєшся фігньою і взагалі, гріш тобі ціна а от критикан просто ас-бабаванга... Ну то таке
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
НБУ викупив сьогодні 70 млн уо, по при це курс впевнено опустився нижче 28. Позитивною новиною для грн і нерезидентів стала і сьогоднішня новина про успішне розміщення мінфіном єврооблігацій на 600 млн під менше 7%. Шлях до 27,7 чистий. НБУ сьогодні видав довгого рефінансу на 11 млрд грн, які у вівторок підуть в ОВДП. Майже переконаний, що на фоні світового і внутрішнього позитиву, нерезиденти також візьмуть активну участь у вівторковому розміщенні і вкладуть кілька млрд в пятирічки. В такому разі курс абсолютно спокійно, ще й на фоні падіння попиту на МБ, може опуститися до 27,5 чи навіть нижче. Тоді січневий пік після святкової сплячки може й до 28 не дотягнути (раніше я говорив про 28,5-28,8). Це не аби як допоможе "слугам" значно вигідніше конвертувати награбоване. А може й не будуть. Поки виглядає, що літом 26,5-27 може бути абсолютно робочим рівнем. П.С. Страшенно тішуся, коли майстри ТА, ще кілька днів тому говорячи про знецінення грн і малюючи якісь страшні кабалістичні фігури в доказ (при тому, що грн в парі з любою ВКВ абсолютно не ТАшна величина), раптом знаходять такі самі стовідстокові страшні фігури, які раптом ситуацію починають трактувати зовсім по іншому.
Всім гарних вихідних і міцного здоровя
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.