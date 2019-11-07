Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 12 гру, 2020 13:52

Сибарит написав: Ну вот, и Вы туда же

Уже много раз убеждались, что рефинанс и ОВГЗ - вещи не связанные. Рефинанс частично выдается банкам, которые действительно нуждаются в поддержке, а частично идет на целевое кредитование инфраструктуры.

Рефинанс получили 11 банков, а госов, которых можно было бы нагнуть на столь рискованную операцию только 4 Ну вот, и Вы туда жеУже много раз убеждались, что рефинанс и ОВГЗ - вещи не связанные. Рефинанс частично выдается банкам, которые действительно нуждаются в поддержке, а частично идет на целевое кредитование инфраструктуры.Рефинанс получили 11 банков, а госов, которых можно было бы нагнуть на столь рискованную операцию только 4

Вітаю, Ви чудово знаєте, і є форумчани які підтвердять, що, при потребі, тут я підтримував Вас і писав, що рефінанс не означає обовязковий викуп ОВДП. А на курсі я взагалі купу здоровя поклав, спростовуючи постійно казки про рефінанс-ОВДП-девальвацію певних і завжди тих самих персонажів. Але в теперішній ситуації я підозрюю, що значна частина довгого рефінансу може піти в ОВДП. Ми ж не знаємо по скільки з тої суми отримав кожен банк. Тим більше, зараз обставини склалися так, що в ОВДП можуть зайти банки і без примусу.Але у вівторок не банки будуть показником а нерезиденти і сума, яку вони витратять на облігації.Більше 1,6 млрд уо, які за кілька останніх днів вдалося позичити Україні означає, що щось змінилося. В купі з змінами у світовій економіці (швидше очікуваннях учасників) і поверненням інтересу до ризику, стали вивільнятися величезні суми надрукованих протягом року доларів, євро, єн і тд з метою входу в прибуткові активи. Про це писав ще весною і літом. Як і очікував, процес активізувався після виборів в США. Тому, треба аналізувати, якого розміру капелька з цього потоку впаде в економіку (а фінансовий сектор є частиною економіки, щоб не писали і не думали прихильники важкої і машинобудівної галузей радянського типу) нашої країни. Для кардинальних змін в КУРСІ нацвалюти (не економіки), враховуючи тонкий МБ цього більш ніж достатньо.У вівторок-середу (більше в середу) коли нерезиденти будуть продавати валюту для оплати ОВДП курс може навіть вирости до 28-28,07(10), щоб вони вигідніше продали. Але все залежить від НБУ: як багато і як інтенсивно вони захочуть викупити. Бо інших покупців на ринку наступного тижня з кожним днем буде все менше.Я вже кілька разів торкався питання депозитів в банках фізичних осіб (валютних і гривневих). Описував можливі перспективи з огляду на зміну відсотків по депозитах і сценарії впливу на курс у випадку значної конвертації грн-валюта чи навпаки. Конвертація з грн у валюту могла б серйозно обвалити курс. Але що потім з тою валютою робити хронічному...депозитчику? Ну не нести ж в банк під 0,х відсотків)))) Для тих, хто не обтяжений залежністю від деповідсотків треба показати стабільність грн, щоб не виникала думка про конвертацію і безпеку...П.С. Найадекватніші представники табору по 30-50-75 вже активізувалися і стали доводити, що скоро таки буде 30. А позики, навіть під 3-6,х відсотків - це біда і ознака близького краху. Вже знову пішла у вжиток історія про піраміду ОВДП... Підгорає...П.П.С. Про всяк випадок нагадаю, я пишу про курс і його перспективи. Не про економіку, не про ціни на комуналку чи імпорт сиру-картоплі і тд...