Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 12 гру, 2020 14:33

orest написав: Тим більше, зараз обставини склалися так, що в ОВДП можуть зайти банки і без примусу. Тим більше, зараз обставини склалися так, що в ОВДП можуть зайти банки і без примусу.

orest написав: Але все залежить від НБУ: як багато і як інтенсивно вони захочуть викупити. Але все залежить від НБУ: як багато і як інтенсивно вони захочуть викупити.

orest написав: Я вже кілька разів торкався питання депозитів в банках фізичних осіб (валютних і гривневих). Описував можливі перспективи з огляду на зміну відсотків по депозитах і сценарії впливу на курс у випадку значної конвертації грн-валюта чи навпаки. Я вже кілька разів торкався питання депозитів в банках фізичних осіб (валютних і гривневих). Описував можливі перспективи з огляду на зміну відсотків по депозитах і сценарії впливу на курс у випадку значної конвертації грн-валюта чи навпаки.

orest написав: П.С. Найадекватніші представники табору по 30-50-75 вже активізувалися і стали доводити, що скоро таки буде 30. П.С. Найадекватніші представники табору по 30-50-75 вже активізувалися і стали доводити, що скоро таки буде 30.

Могут, но не за счет рефинанса.На мой взгляд, облигации могут быть интересны банкам, которые за счет репутации могут себе позволить привлекать средства под низкий процент. Для них доходность облигаций выглядит значительно привлекательней, чем депосертификатов. При покупке же облигаций с фиксированной доходностью за счет рефинанса с плавающей ставкой риски получаются выше, чем доходность. Для заработка на рефинансе нужно либо выдавать кредиты по рыночным ставкам 20+, либо под плавающую ставку, зависящую от учетной ставки, как и сам рефинанс.Гже-то по дороге можно, конечно, использовать рефинанс как некое промежуточное звено, но это технические моменты.Должен оговориться, что я прекрасно понимаю, что все деньги поступают в общий колел и выходят из общего котла, в рефинанс и облигации могут играть одни и те же банки, все дело в балансах.Я бы сказал, что это зависит от оперативности его появления на торгах. Сумма зависит исключительно от наличия излишков. Весь вопрос только во времени, которое дается этим излишкам для давления на курс. В этот раз НБУ не успел, а в предыдущих интервенциях он продемонстрировал умение выходить очень заранее.Мне значение этого фактора кажется несколько преувеличенным. Играют в эти игры значительно меньше людей, чем можно подумать, судя по форуму. Здесь собрались сливки общества спекулянтов и свинорыловОбщая картина прозаичней.А вот тот факт, что пессимистический сценарий сместился к 30, действительно пугает. Это намек на опасную ревальвацию (знаю, что тут у нас взгляды непреодолимо расходятся). Я рассматривал вариант 30 на конец года как вполне благоприятный.