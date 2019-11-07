Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Нед 13 гру, 2020 12:19

orest написав: П.С. headshaker, дякую за думки. Я б не сказав, що прогнозування є амбітним заняттям. Швидше - це як логічне завершення якоїсь трохи ширшої, певним чином обгрунтованої ідеї-думки і спроба спровокувати інших на результативний діалог-аргументовану суперечку. Я б швидше назвав прогнозування не вдячним заняттям, адже вартує раз помилитися і, не залежно скільки раз до того ти був правий, прибіжить купа бажаючих плюнути в спину, чи метнути пригоршню лайна в обличчя, розказати що ти нічого не розумієш, займаєшся фігньою і взагалі, гріш тобі ціна а от критикан просто ас-бабаванга... Ну то таке П.С., дякую за думки. Я б не сказав, що прогнозування є амбітним заняттям. Швидше - це як логічне завершення якоїсь трохи ширшої, певним чином обгрунтованої ідеї-думки і спроба спровокувати інших на результативний діалог-аргументовану суперечку. Я б швидше назвав прогнозування не вдячним заняттям, адже вартує раз помилитися і, не залежно скільки раз до того ти був правий, прибіжить купа бажаючих плюнути в спину, чи метнути пригоршню лайна в обличчя, розказати що ти нічого не розумієш, займаєшся фігньою і взагалі, гріш тобі ціна а от критикан просто ас-бабаванга... Ну то таке

Тут значною мірою входить також здатність людини до критичного сприйняття інформації, яка іноді буває, але варіанти можливі. В останньому випадку, якщо прогноз може спонукати довірливого читача до дії, виникає етичне питання. Моє особисте рішення при персональному спілкуванні, коли питають поради, давати відповідь в стилі посилання на власні дії - так, певною мірою, вірішується питання відповідальності, бо за помилки приходиться платити також самому. В публічній сфері краще обкладатися такою кількістю disclaimers, щоб навіть останній дурень зрозумів, що обіцянок ніхто не даєТому лишається тільки перераховувати варіанти та аналізувати.Ось і мої "п'ять копійок" у колекцію роздумів.До останнього часу десь протягом місяця (посилаючись на) ми мали приблизно збалансовану ситуацію з курсом без владного волюнтаризма (у цьому випадку, без інтервенцій НБУ). Десь два тижні тому долар послабшав до інших валют, що майже паралельно відобразилося і на його курсі до гривні. Дивлячись на величини цих змін, можна було б сказати, що це послабшення на внутрішньому валютному ринку вже, концептуально, відіграно.Наступний фактор, дію якого ми зараз спостерігаємо, має внутрішнє походження, і є значною мірою волюнтаристским. Я маю на увазі як рішення про гонку запозичень (з відповідним встановленням об'ємів та заохочуючих відсоткових ставок), так і об'єм та час інтервенцій НБУ. І якщо напрямок першого вже більш-менш окреслено, то до другого усі питання лишаться без відповіді до моменту їх актуального здійснення.Ось тут у яксті того самого disclaimer'а я маю вставити слова про "невизначеність", після яких можна проголошувати припущення, хоча у останніх значних розбіжностей ми з Вами не маємо: принаймні до останніх днів грудня набагато дорожче до гривні, ніж зараз, долар не буде. Не буде, якщо у картині, як завжди, не з'явиться щось нове і несподіване.