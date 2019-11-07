Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Тим більше, зараз обставини склалися так, що в ОВДП можуть зайти банки і без примусу.
Могут, но не за счет рефинанса. На мой взгляд, облигации могут быть интересны банкам, которые за счет репутации могут себе позволить привлекать средства под низкий процент. Для них доходность облигаций выглядит значительно привлекательней, чем депосертификатов. При покупке же облигаций с фиксированной доходностью за счет рефинанса с плавающей ставкой риски получаются выше, чем доходность. Для заработка на рефинансе нужно либо выдавать кредиты по рыночным ставкам 20+, либо под плавающую ставку, зависящую от учетной ставки, как и сам рефинанс. Гже-то по дороге можно, конечно, использовать рефинанс как некое промежуточное звено, но это технические моменты. Должен оговориться, что я прекрасно понимаю, что все деньги поступают в общий колел и выходят из общего котла, в рефинанс и облигации могут играть одни и те же банки, все дело в балансах.
orest написав:Але все залежить від НБУ: як багато і як інтенсивно вони захочуть викупити.
Я бы сказал, что это зависит от оперативности его появления на торгах. Сумма зависит исключительно от наличия излишков. Весь вопрос только во времени, которое дается этим излишкам для давления на курс. В этот раз НБУ не успел, а в предыдущих интервенциях он продемонстрировал умение выходить очень заранее.
orest написав:Я вже кілька разів торкався питання депозитів в банках фізичних осіб (валютних і гривневих). Описував можливі перспективи з огляду на зміну відсотків по депозитах і сценарії впливу на курс у випадку значної конвертації грн-валюта чи навпаки.
Мне значение этого фактора кажется несколько преувеличенным. Играют в эти игры значительно меньше людей, чем можно подумать, судя по форуму. Здесь собрались сливки общества спекулянтов и свинорылов Общая картина прозаичней.
orest написав:П.С. Найадекватніші представники табору по 30-50-75 вже активізувалися і стали доводити, що скоро таки буде 30.
А вот тот факт, что пессимистический сценарий сместился к 30, действительно пугает. Это намек на опасную ревальвацию (знаю, что тут у нас взгляды непреодолимо расходятся). Я рассматривал вариант 30 на конец года как вполне благоприятный.
Сибарит написав:А вот тот факт, что пессимистический сценарий сместился к 30, действительно пугает. Это намек на опасную ревальвацию (знаю, что тут у нас взгляды непреодолимо расходятся). Я рассматривал вариант 30 на конец года как вполне благоприятный.
Я чекав 28,5 максимум 28,8. Все що вище - в разі форсмажору. Після вівторка, можливо, можна буде чіткіше побачити перспективи курсу. Зараз зберігається певна імовірність повернутися на якийсь час і до 28,5(,3) також є шанс зміцнитися до 27,5. При короткостроковому чи довгостроковому плануванні в бізнесі відхилення одного з показників на 5% не є критичним і є абсолютно допустимим. Так от 27 грн за долар в такому разі є в коридорі від 25,6 до 28,4. За рік ми були і там і там, якогось кардинального впливу на бізнес чи економіку це не мало. Значно більше впливали інші речі. Підозрюю, мінімум 2021 може бути в районі 26,5 і це суттєво ні на що не вплине. Але допоможе критично закредитованому у валюті бюджету країни і бізнесу. Також, такі рівні курсу можуть допомогти знову спробувати замістити валютний борг на гривневий під розумні відсотки.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:П.С. headshaker, дякую за думки. Я б не сказав, що прогнозування є амбітним заняттям. Швидше - це як логічне завершення якоїсь трохи ширшої, певним чином обгрунтованої ідеї-думки і спроба спровокувати інших на результативний діалог-аргументовану суперечку. Я б швидше назвав прогнозування не вдячним заняттям, адже вартує раз помилитися і, не залежно скільки раз до того ти був правий, прибіжить купа бажаючих плюнути в спину, чи метнути пригоршню лайна в обличчя, розказати що ти нічого не розумієш, займаєшся фігньою і взагалі, гріш тобі ціна а от критикан просто ас-бабаванга... Ну то таке
Тут значною мірою входить також здатність людини до критичного сприйняття інформації, яка іноді буває, але варіанти можливі. В останньому випадку, якщо прогноз може спонукати довірливого читача до дії, виникає етичне питання. Моє особисте рішення при персональному спілкуванні, коли питають поради, давати відповідь в стилі посилання на власні дії - так, певною мірою, вірішується питання відповідальності, бо за помилки приходиться платити також самому. В публічній сфері краще обкладатися такою кількістю disclaimers, щоб навіть останній дурень зрозумів, що обіцянок ніхто не дає Тому лишається тільки перераховувати варіанти та аналізувати.
Ось і мої "п'ять копійок" у колекцію роздумів.
До останнього часу десь протягом місяця (посилаючись на Сибарита) ми мали приблизно збалансовану ситуацію з курсом без владного волюнтаризма (у цьому випадку, без інтервенцій НБУ). Десь два тижні тому долар послабшав до інших валют, що майже паралельно відобразилося і на його курсі до гривні. Дивлячись на величини цих змін, можна було б сказати, що це послабшення на внутрішньому валютному ринку вже, концептуально, відіграно.
Наступний фактор, дію якого ми зараз спостерігаємо, має внутрішнє походження, і є значною мірою волюнтаристским. Я маю на увазі як рішення про гонку запозичень (з відповідним встановленням об'ємів та заохочуючих відсоткових ставок), так і об'єм та час інтервенцій НБУ. І якщо напрямок першого вже більш-менш окреслено, то до другого усі питання лишаться без відповіді до моменту їх актуального здійснення.
Ось тут у яксті того самого disclaimer'а я маю вставити слова про "невизначеність" , після яких можна проголошувати припущення, хоча у останніх значних розбіжностей ми з Вами не маємо: принаймні до останніх днів грудня набагато дорожче до гривні, ніж зараз, долар не буде. Не буде, якщо у картині, як завжди, не з'явиться щось нове і несподіване.
orest написав:Але все залежить від НБУ: як багато і як інтенсивно вони захочуть викупити.
Сибарит написав:Я бы сказал, что это зависит от оперативности его появления на торгах. Сумма зависит исключительно от наличия излишков. Весь вопрос только во времени, которое дается этим излишкам для давления на курс. В этот раз НБУ не успел, а в предыдущих интервенциях он продемонстрировал умение выходить очень заранее.
headshaker написав: Я маю на увазі як рішення про гонку запозичень (з відповідним встановленням об'ємів та заохочуючих відсоткових ставок), так і об'єм та час інтервенцій НБУ. І якщо напрямок першого вже більш-менш окреслено, то до другого усі питання лишаться без відповіді до моменту їх актуального здійснення.
Ми знаємо, що НБУ не задає тренд. Він тільки згладжує коливання. А із подій минулого тижня складається враження, що тренд змінився. Раптово. Неочікувано для всіх. Але змінився. Якщо чекати до вівторка-середи, щоб його підтвердити, то не думаю, що обмінки і банки будуть приймати дорожче ніж 27,7-27,8. В цьому контексті а п'ятницю ввечері через онлайн обмін купив трохи гривні по 28,04 щоб підтримати тренд, хоча до цього і писав, що не планую здавати дешевше 28,6. Щось надто швидко і раптово все відбулось. І це лякає...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Щось надто швидко і раптово все відбулось. І це лякає...
Для порятунку ситуації в середмісті Києва було розроблено сценарій максимального входу в ОВДП в грудні банків і Нафтогазу. Для страховки навіть розробили варіант покупки облігацій місцевими бюджетами (що кілька разів пробували запустити і раніше попередники, але нічого не виходило). І всі зайшли. Паралельно спрацювали і варіанти налагодження чи відновлення нормальних стосунків з зовнішніми донорами-цивілізованим світом. Для цього існуючий уряд і президент змінили риторику в спілкуванні та підходи до формування бюджету. Крім того, до роботи активно були залучені і спеціалісти, які раніше успішно співпрацювали з МВФ і ЄС, включаючи й попереднього президента і його можливості. В купі з змінами у Вашингтоні і вже відчутними змінами в зовнішньополітичній поведінці США та позитивними реакціями і очікуваннями світової економіки, це також дало результат, при чому максимально позитивний, в існуючій ситуації. На фоні цих подій в ОВДП вирішили повернутися і "нерезиденти", які минулого тижня купили ОВДП приблизно на ту суму, яку й викупив НБУ. Ось тому й отримали такий сильний результат. Нафтогаз і банки продовжать робити заплановане, тому й писав, що все буде залежати від "нерезидентів" (скільки неочікуваних млрд вони вкладуть) і НБУ (скільки з неочікуваних він викупить і чи дасть змогу зливатися дорого, чи зміцнить грн і змусить вивести на ринок більше валюти). І тут треба розуміти, що в ОВДП повернулися тільки свої, після того, як втрясли більшість спірних і гострих питань після місцевих виборів, переділили сфери і території. Але після свят в другій половині січня-лютому-березні в ОВДП може впасти капля від друкованих цілий рік "гарячих" доларів, євро і тд... Падіння цін на сг продукцію не передбачається, відновлення світової економіки підтримає і ціни на метал, а от тепла зима і збільшення видобутку не дасть дуже сильно подорожчати нафті і газу. Буде про що подумати після Василя чи Йордану...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Для порятунку ситуації в середмісті Києва було розроблено сценарій максимального входу в ОВДП в грудні банків і Нафтогазу. Для страховки навіть розробили варіант покупки облігацій місцевими бюджетами (що кілька разів пробували запустити і раніше попередники, але нічого не виходило). І всі зайшли.
1. жаль только что упорно не "дают" временно на табло 29,01 - 29,99. очередной раз уперлись в свои 28+ и всё тут.
2. и плохо что курс и экономическая стабильность у нас по-прежнему продолжает зависеть от вложений в овгз, и нерезидентов в частности, для поддержки бюджета при явно нездоровой экономике. ничего хорошего тут нету если смотреть по хорошему со стороны на это все. Если б были бы "здоровые" кредиты на развитие - то был бы другой вопрос.
Alex2007 написав:1. жаль только что упорно не "дают" временно на табло 29,01 - 29,99. очередной раз уперлись в свои 28+ и всё тут.
Тут багато хто бачив та хотів би такий курс. Але то в основному спекулянти. Для бізнесу та стабільність яка є зараз - це золото.
Alex2007 написав:2. и плохо что курс и экономическая стабильность у нас по-прежнему продолжает зависеть от вложений в овгз, и нерезидентов в частности, для поддержки бюджета при явно нездоровой экономике. ничего хорошего тут нету если смотреть по хорошему со стороны на это все. Если б были бы "здоровые" кредиты на развитие - то был бы другой вопрос.
Думаю, що якщо б були "здорові" кредити, то курс аж ніяк би не був вищий за 25 грн/дол. А може і ще менше. Бо "здорові" кредити, означали би здорову економіку, і нерези вкладали би сюди гроші, що аж гай би шумів.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
orest написав:Але все залежить від НБУ: як багато і як інтенсивно вони захочуть викупити.
Сибарит написав:Я бы сказал, что это зависит от оперативности его появления на торгах. Сумма зависит исключительно от наличия излишков. Весь вопрос только во времени, которое дается этим излишкам для давления на курс. В этот раз НБУ не успел, а в предыдущих интервенциях он продемонстрировал умение выходить очень заранее.
headshaker написав: Я маю на увазі як рішення про гонку запозичень (з відповідним встановленням об'ємів та заохочуючих відсоткових ставок), так і об'єм та час інтервенцій НБУ. І якщо напрямок першого вже більш-менш окреслено, то до другого усі питання лишаться без відповіді до моменту їх актуального здійснення.
Ми знаємо, що НБУ не задає тренд. Він тільки згладжує коливання. А із подій минулого тижня складається враження, що тренд змінився. Раптово. Неочікувано для всіх. Але змінився. Якщо чекати до вівторка-середи, щоб його підтвердити, то не думаю, що обмінки і банки будуть приймати дорожче ніж 27,7-27,8. В цьому контексті а п'ятницю ввечері через онлайн обмін купив трохи гривні по 28,04 щоб підтримати тренд, хоча до цього і писав, що не планую здавати дешевше 28,6. Щось надто швидко і раптово все відбулось. І це лякає...
Починаючи з висновків: так, краще щось поміняти зараз.
Про НБУ: є такий механізм, аукціони. Трапляється дуже рідко, але наслідки можуть бути вельми суттєві. Приміром (див. тут: https://old.bank.gov.ua/control/uk/auction/details) 26.12.2019 Купівля, оголошено 1 млрд, задоволено 230 млн 26.12.2019 Купівля, оголошено 600 млн, задоволено 500 млн Судячи з кількості задоволених заявок, робилося під конкретного клієнта, але суттєво не це, а те, що ці 730 млн перевищили очікування ринку і змінили напрямок курсової динаміки на геть протилежний (з ростом долара на 2% за два дні). Звичайно, ніхто не каже, що саме так буде й цього року. Але навряд чи хтось може впевнено стверджувати і протилежне. Це просто треба мати на увазі.
headshaker написав:Про НБУ: є такий механізм, аукціони. Трапляється дуже рідко, але наслідки можуть бути вельми суттєві. Приміром (див. тут: https://old.bank.gov.ua/control/uk/auction/details) 26.12.2019 Купівля, оголошено 1 млрд, задоволено 230 млн 26.12.2019 Купівля, оголошено 600 млн, задоволено 500 млн Судячи з кількості задоволених заявок, робилося під конкретного клієнта, але суттєво не це, а те, що ці 730 млн перевищили очікування ринку і змінили напрямок курсової динаміки на геть протилежний (з ростом долара на 2% за два дні). Звичайно, ніхто не каже, що саме так буде й цього року. Але навряд чи хтось може впевнено стверджувати і протилежне. Це просто треба мати на увазі.
Знаємо. Пам'ятаємо.
Realist написав:Ми вже мали прецедент коли НБУ викуповував напряму. Не розумію, що заважає зробити це знову. Хоча дійсно, курс по якому НБУ буде викуповувати, буде такий як на МБ. Що стосується прогнозу, то я прив'язую його до ставки по ОВДП. Якщо вона і далі буде рости то гривня буде міцнішати, але повільними темпами.
Але також віримо, що НБУ вміє аналізувати свої дії і утримається від подібного в цьому році. В будь якому випадку ми змінили нудний боковик на цікавий, хоч і не прогнозований тренд який дуже легко може помінятись на протилежний. Для учасників форуму це ж плюс.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!