RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 22:13

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Не чекав такого аукціону. Чекав десь 20-25 млрд, з яких "нерези" десь 5 млрд. Вийшло в гривні десь 43 млрд і "нерезиденти", мабуть, десь 9 млрд. З пятниці НБУ викупив на МБ біля 300 млн уо це десь 8,3 млрд уо. Тобто, завтра на МБ вийде ще лишніх 20-30 млн уо. Без НБУ можемо ще трохи просісти, якщо НБУ вийде - тоді без змін чи вже завтра може розпочатися корекція під 22 грудня...
Хоч це все здогадки, офіційні дані чуть пізніше вийдуть.
П.С. На 22 грудня заплановано розмістити на аукціоні 3 міс, 6 міс, 1 рік і 2 роки ОВДП
на 29 грудня те саме плюс 4 роки. Судячи з цього, у нерезидентів великі плани і цим роком вони не закінчаться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 10.03.14
Подякував: 3767 раз.
Подякували: 4061 раз.
 
Профіль
2
4
18
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:23

orest т.е. до конца месяца Украину будет засыпать баксами и нисходящий тренд будет сохраняться?
tramlin
 
Повідомлень: 26
З нами з: 22.12.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:23

  tramlin написав:orest т.е. до конца месяца Украину будет засыпать баксами и нисходящий тренд будет сохраняться?

Вітаю, не факт. Прочитайте уважно, що писав тут viewtopic.php?p=5121893#p5121893 Зараз в ОВДП заходять свої, тому їм вигідно конвертувати валюту по максимально можливому курсу, який вони, спільно з НБУ, зможуть організувати. Злив 300+ млн дол на МБ не міг пройти безслідно, хоч НБУ і викупив майже все. Як вчора і писав, сьогодні надлишку на МБ буде не багато, але НБУ вийшов з самого ранку два рази і все викупив. Курс поки не опускається нижче, хоч з ранку і виглядало на пробой 27,7. Почалася корекція, швидше всього. На аукціоні 22 грудня майже немає паперів, які б цікавили нерезидентів, адже, хоч вони і свої, але різдвяних канікул в країнах де зареєстровані їх офшорки, ніхто не відміняв. А вже на 29 грудня аукціон буде з цікавими паперами, знову буде сенс чекати "нерезидентів" в хорошому обємі. А до цього часу можна буде підготувати курс до певного рівня. Якого саме, не знаю. Орієнтири прописував.
А далі у нас вихідні і свята і можливий вихід на сцену корупційної гривні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 3784
З нами з: 10.03.14
Подякував: 3767 раз.
Подякували: 4061 раз.
 
Профіль
2
4
18
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:53

  orest написав:
  tramlin написав:orest т.е. до конца месяца Украину будет засыпать баксами и нисходящий тренд будет сохраняться?

Вітаю, не факт. Прочитайте уважно, що писав тут viewtopic.php?p=5121893#p5121893 Зараз в ОВДП заходять свої, тому їм вигідно конвертувати валюту по максимально можливому курсу, який вони, спільно з НБУ, зможуть організувати. Злив 300+ млн дол на МБ не міг пройти безслідно, хоч НБУ і викупив майже все. Як вчора і писав, сьогодні надлишку на МБ буде не багато, але НБУ вийшов з самого ранку два рази і все викупив. Курс поки не опускається нижче, хоч з ранку і виглядало на пробой 27,7. Почалася корекція, швидше всього. На аукціоні 22 грудня майже немає паперів, які б цікавили нерезидентів, адже, хоч вони і свої, але різдвяних канікул в країнах де зареєстровані їх офшорки, ніхто не відміняв. А вже на 29 грудня аукціон буде з цікавими паперами, знову буде сенс чекати "нерезидентів" в хорошому обємі. А до цього часу можна буде підготувати курс до певного рівня. Якого саме, не знаю. Орієнтири прописував.
А далі у нас вихідні і свята і можливий вихід на сцену корупційної гривні.

Не подобаються мені сьогоднішні дії НБУ із раннім виходом на МБ. На завтра не матиму змоги слідкувати за коливаннями, а післязавтра п'ятниця тому відкупився сьогодні по 27,86 та 27,90. Можливо ви маєте рацію і до аукціону 29 грудня буде змога повторити такий "фокус" ще раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 941
З нами з: 23.01.09
Подякував: 636 раз.
Подякували: 788 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 18:31

  Realist написав:Не подобаються мені сьогоднішні дії НБУ із раннім виходом на МБ. На завтра не матиму змоги слідкувати за коливаннями, а післязавтра п'ятниця тому відкупився сьогодні по 27,86 та 27,90. Можливо ви маєте рацію і до аукціону 29 грудня буде змога повторити такий "фокус" ще раз.


откупились и правильно сделали :!:

я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 (надо закрывать карты/кредит), после обеда начался рост

Кit на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день
или качели? или уже погнали в обратную сторону?

какие мысли?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 6320
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2640 раз.
Подякували: 1932 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 20212223
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА на 2017 год (UAH/USD) 1 ... 60, 61, 62
KOKS » Сер 07 гру, 2016 12:15
614 155342
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 гру, 2019 10:47
tobias
Прогноз мировых валют на 2020 год
Ірина_ » Чет 07 лис, 2019 10:28
0 3064
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 лис, 2019 10:28
Ірина_
Курс валют: анализ, прогноз и рекомендации
Ірина_ » Сер 14 сер, 2019 10:08
0 2646
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 сер, 2019 10:08
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91591)
16.12.2020 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.