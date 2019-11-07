Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Вів 15 гру, 2020 22:13

Не чекав такого аукціону. Чекав десь 20-25 млрд, з яких "нерези" десь 5 млрд. Вийшло в гривні десь 43 млрд і "нерезиденти", мабуть, десь 9 млрд. З пятниці НБУ викупив на МБ біля 300 млн уо це десь 8,3 млрд уо. Тобто, завтра на МБ вийде ще лишніх 20-30 млн уо. Без НБУ можемо ще трохи просісти, якщо НБУ вийде - тоді без змін чи вже завтра може розпочатися корекція під 22 грудня...

Хоч це все здогадки, офіційні дані чуть пізніше вийдуть.

П.С. На 22 грудня заплановано розмістити на аукціоні 3 міс, 6 міс, 1 рік і 2 роки ОВДП

на 29 грудня те саме плюс 4 роки. Судячи з цього, у нерезидентів великі плани і цим роком вони не закінчаться...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.