Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Не чекав такого аукціону. Чекав десь 20-25 млрд, з яких "нерези" десь 5 млрд. Вийшло в гривні десь 43 млрд і "нерезиденти", мабуть, десь 9 млрд. З пятниці НБУ викупив на МБ біля 300 млн уо це десь 8,3 млрд уо. Тобто, завтра на МБ вийде ще лишніх 20-30 млн уо. Без НБУ можемо ще трохи просісти, якщо НБУ вийде - тоді без змін чи вже завтра може розпочатися корекція під 22 грудня... Хоч це все здогадки, офіційні дані чуть пізніше вийдуть. П.С. На 22 грудня заплановано розмістити на аукціоні 3 міс, 6 міс, 1 рік і 2 роки ОВДП на 29 грудня те саме плюс 4 роки. Судячи з цього, у нерезидентів великі плани і цим роком вони не закінчаться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
tramlin написав:orest т.е. до конца месяца Украину будет засыпать баксами и нисходящий тренд будет сохраняться?
Вітаю, не факт. Прочитайте уважно, що писав тут viewtopic.php?p=5121893#p5121893 Зараз в ОВДП заходять свої, тому їм вигідно конвертувати валюту по максимально можливому курсу, який вони, спільно з НБУ, зможуть організувати. Злив 300+ млн дол на МБ не міг пройти безслідно, хоч НБУ і викупив майже все. Як вчора і писав, сьогодні надлишку на МБ буде не багато, але НБУ вийшов з самого ранку два рази і все викупив. Курс поки не опускається нижче, хоч з ранку і виглядало на пробой 27,7. Почалася корекція, швидше всього. На аукціоні 22 грудня майже немає паперів, які б цікавили нерезидентів, адже, хоч вони і свої, але різдвяних канікул в країнах де зареєстровані їх офшорки, ніхто не відміняв. А вже на 29 грудня аукціон буде з цікавими паперами, знову буде сенс чекати "нерезидентів" в хорошому обємі. А до цього часу можна буде підготувати курс до певного рівня. Якого саме, не знаю. Орієнтири прописував. А далі у нас вихідні і свята і можливий вихід на сцену корупційної гривні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
tramlin написав:orest т.е. до конца месяца Украину будет засыпать баксами и нисходящий тренд будет сохраняться?
Вітаю, не факт. Прочитайте уважно, що писав тут viewtopic.php?p=5121893#p5121893 Зараз в ОВДП заходять свої, тому їм вигідно конвертувати валюту по максимально можливому курсу, який вони, спільно з НБУ, зможуть організувати. Злив 300+ млн дол на МБ не міг пройти безслідно, хоч НБУ і викупив майже все. Як вчора і писав, сьогодні надлишку на МБ буде не багато, але НБУ вийшов з самого ранку два рази і все викупив. Курс поки не опускається нижче, хоч з ранку і виглядало на пробой 27,7. Почалася корекція, швидше всього. На аукціоні 22 грудня майже немає паперів, які б цікавили нерезидентів, адже, хоч вони і свої, але різдвяних канікул в країнах де зареєстровані їх офшорки, ніхто не відміняв. А вже на 29 грудня аукціон буде з цікавими паперами, знову буде сенс чекати "нерезидентів" в хорошому обємі. А до цього часу можна буде підготувати курс до певного рівня. Якого саме, не знаю. Орієнтири прописував. А далі у нас вихідні і свята і можливий вихід на сцену корупційної гривні.
Не подобаються мені сьогоднішні дії НБУ із раннім виходом на МБ. На завтра не матиму змоги слідкувати за коливаннями, а післязавтра п'ятниця тому відкупився сьогодні по 27,86 та 27,90. Можливо ви маєте рацію і до аукціону 29 грудня буде змога повторити такий "фокус" ще раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Не подобаються мені сьогоднішні дії НБУ із раннім виходом на МБ. На завтра не матиму змоги слідкувати за коливаннями, а післязавтра п'ятниця тому відкупився сьогодні по 27,86 та 27,90. Можливо ви маєте рацію і до аукціону 29 грудня буде змога повторити такий "фокус" ще раз.
откупились и правильно сделали
я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 (надо закрывать карты/кредит), после обеда начался рост
Кit на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день или качели? или уже погнали в обратную сторону?
какие мысли?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.