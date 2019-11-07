Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Не чекав такого аукціону. Чекав десь 20-25 млрд, з яких "нерези" десь 5 млрд. Вийшло в гривні десь 43 млрд і "нерезиденти", мабуть, десь 9 млрд. З пятниці НБУ викупив на МБ біля 300 млн уо це десь 8,3 млрд уо. Тобто, завтра на МБ вийде ще лишніх 20-30 млн уо. Без НБУ можемо ще трохи просісти, якщо НБУ вийде - тоді без змін чи вже завтра може розпочатися корекція під 22 грудня... Хоч це все здогадки, офіційні дані чуть пізніше вийдуть. П.С. На 22 грудня заплановано розмістити на аукціоні 3 міс, 6 міс, 1 рік і 2 роки ОВДП на 29 грудня те саме плюс 4 роки. Судячи з цього, у нерезидентів великі плани і цим роком вони не закінчаться...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
tramlin написав:orest т.е. до конца месяца Украину будет засыпать баксами и нисходящий тренд будет сохраняться?
Вітаю, не факт. Прочитайте уважно, що писав тут viewtopic.php?p=5121893#p5121893 Зараз в ОВДП заходять свої, тому їм вигідно конвертувати валюту по максимально можливому курсу, який вони, спільно з НБУ, зможуть організувати. Злив 300+ млн дол на МБ не міг пройти безслідно, хоч НБУ і викупив майже все. Як вчора і писав, сьогодні надлишку на МБ буде не багато, але НБУ вийшов з самого ранку два рази і все викупив. Курс поки не опускається нижче, хоч з ранку і виглядало на пробой 27,7. Почалася корекція, швидше всього. На аукціоні 22 грудня майже немає паперів, які б цікавили нерезидентів, адже, хоч вони і свої, але різдвяних канікул в країнах де зареєстровані їх офшорки, ніхто не відміняв. А вже на 29 грудня аукціон буде з цікавими паперами, знову буде сенс чекати "нерезидентів" в хорошому обємі. А до цього часу можна буде підготувати курс до певного рівня. Якого саме, не знаю. Орієнтири прописував. А далі у нас вихідні і свята і можливий вихід на сцену корупційної гривні.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
tramlin написав:orest т.е. до конца месяца Украину будет засыпать баксами и нисходящий тренд будет сохраняться?
Вітаю, не факт. Прочитайте уважно, що писав тут viewtopic.php?p=5121893#p5121893 Зараз в ОВДП заходять свої, тому їм вигідно конвертувати валюту по максимально можливому курсу, який вони, спільно з НБУ, зможуть організувати. Злив 300+ млн дол на МБ не міг пройти безслідно, хоч НБУ і викупив майже все. Як вчора і писав, сьогодні надлишку на МБ буде не багато, але НБУ вийшов з самого ранку два рази і все викупив. Курс поки не опускається нижче, хоч з ранку і виглядало на пробой 27,7. Почалася корекція, швидше всього. На аукціоні 22 грудня майже немає паперів, які б цікавили нерезидентів, адже, хоч вони і свої, але різдвяних канікул в країнах де зареєстровані їх офшорки, ніхто не відміняв. А вже на 29 грудня аукціон буде з цікавими паперами, знову буде сенс чекати "нерезидентів" в хорошому обємі. А до цього часу можна буде підготувати курс до певного рівня. Якого саме, не знаю. Орієнтири прописував. А далі у нас вихідні і свята і можливий вихід на сцену корупційної гривні.
Не подобаються мені сьогоднішні дії НБУ із раннім виходом на МБ. На завтра не матиму змоги слідкувати за коливаннями, а післязавтра п'ятниця тому відкупився сьогодні по 27,86 та 27,90. Можливо ви маєте рацію і до аукціону 29 грудня буде змога повторити такий "фокус" ще раз.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist написав:Не подобаються мені сьогоднішні дії НБУ із раннім виходом на МБ. На завтра не матиму змоги слідкувати за коливаннями, а післязавтра п'ятниця тому відкупився сьогодні по 27,86 та 27,90. Можливо ви маєте рацію і до аукціону 29 грудня буде змога повторити такий "фокус" ще раз.
откупились и правильно сделали
я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 (надо закрывать карты/кредит), после обеда начался рост
Кit на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день или качели? или уже погнали в обратную сторону?
какие мысли?
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Realist написав:Не подобаються мені сьогоднішні дії НБУ із раннім виходом на МБ. На завтра не матиму змоги слідкувати за коливаннями, а післязавтра п'ятниця тому відкупився сьогодні по 27,86 та 27,90. Можливо ви маєте рацію і до аукціону 29 грудня буде змога повторити такий "фокус" ще раз.
откупились и правильно сделали
я сдал штуку по 28,45 2 недели назад, а сегодня сдал 1к по 27,75 (надо закрывать карты/кредит), после обеда начался рост
Кit на вечер 27.92/28.00 (на 11.00 было 27,58/27,75), т.е 25коп за день или качели? или уже погнали в обратную сторону?
какие мысли?
Вгору ще скоро. Ще будуть аукціони по ОВДП, ще можуть нерези купляти облігації на вторинному ринку, ще можуть ПДВ налити аж в кінці місяця і бізнес буде міняти валюту для поточних потреб, ще бюджетна гривня повинна попасти на рахунки тих хто її освоює. Це все тимчасово грає на руку гривні. Я більше схиляюсь до того, що рівень 27,7 став привабливим для купівлі, тому ми і відскочили після періоду падіння. Все як вчив ДС. А оскільки дефіцит бюджету та новий бюджет бажають бити кращими і все це зараз на слуху, тому так різко і відскочили. (ви гляньте як готівка різко зреагувала). Тут більше психологія та відкладений попит. Пан Орест вище доволі детально все описав стосовно прогнозу на короткострокову перспективу.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!