Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 18 гру, 2020 20:57

Цікавий міжбанк був сьогодні. НБУ був, з самого ранку і дуже агресивно, однозначно і навмисно спровокувавши відскок курсу. А от достатнього обсягу пропозиції, з огляду на анонсований аукціон ОВДП 22 грудня, мабуть, не було. Крім НБУ з покупкою валюти вийшов і Альфабанк, який допоміг "татові" розігнати курс. А коли він (курс) вже був на максимумі - вийшов Укргазбанк з продажем, може й не своєї, валюти...

На сайті Мінфіну так і продовжує "висіти" про "непроведення аукціону", за день могли б і виправити ну і сам міжбанк сьогодні викликає дивні думки. З іншого боку, розрахунок за облігації аж до середи включно, можливо "нерезиденти" чекають кращого курсу чи результатів розміщення (можливо вже є торг чи незрозумілості по відсотках). Або ж нерезидентів чи й всього аукціону у вівторок таки не буде.

Окрему надію для тих, хто хоче до 27,7, вселяє інформація про те, що основний обсяг торгів пройшов до обіду і по курсу до 27,8(85) а все що потім за вищим курсом - значно менші суми за участі банків-шпекулянтів і квіточка на торті - фінальне па деде від Укргазбанку. Такий собі довгий і високий політ бідного Рижика. Крім того, з понеділка на МБ не мало б бути великого попиту через святкування Різдва у цивілізованому світі.

Можу помилятися, але маю таке відчуття, що 22 грудня або нічого не буде, або майже нічого. А друга частина "марлєзонського балєту"(с) відбудеться таки 29-го під ялиночку...

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