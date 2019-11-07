Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Сибарит написав:По поводу агрессивности и провокационности интервенции я сегодня целый день спорил. Устал
orest написав:А друга частина "марлєзонського балєту"(с) відбудеться таки 29-го під ялиночку...
Я не вижу особого смысла размещаться 29. Деньги придут 30, потратить их времени совершенно не останется. Другое дело, что последнее размещение выглядит достаточным. Если это так, последние аукционы будут использованы для демонстрации неуступчивости по доходности .
Мабуть я старію, бо бажання посперечатися по справжньому виникає все рідше. Я просто озвучую свою точку зору. Зараз щодо НБУ, тим більше, що я вже досить давно передбачив саме таку його поведінку. Як на мене, розміщатися є зміст і 22-го і 29-го, адже січень та й лютий можуть бути складними щодо наповнення бюджету природнім шляхом (податки-мита і тд) і через локдауни, і через стрімкий ріст тіні, і через розгул пофігізму олігархів і їх бізнесів, а витрачати треба буде і не мало. Чого вартує тільки підняття мінімалки з січня, що не так стосується бізнесу, як бюджетних установ. Щодо торгу довкола дохідності облігацій, погоджуюся і сам про це щойно писав. Тільки який торг для них зараз важливіший? Відсотки по ОВДП чи розподіл Харкова?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Сибарит написав:По поводу агрессивности и провокационности интервенции я сегодня целый день спорил. Устал
orest написав:А друга частина "марлєзонського балєту"(с) відбудеться таки 29-го під ялиночку...
Я не вижу особого смысла размещаться 29. Деньги придут 30, потратить их времени совершенно не останется. Другое дело, что последнее размещение выглядит достаточным. Если это так, последние аукционы будут использованы для демонстрации неуступчивости по доходности .
Ну а виплати мінфіну в січні. Звідки на них брати гроші? Хіба те що позичать 29 не піде на січневі погашення?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!