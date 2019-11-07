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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:25

  Сибарит написав:По поводу агрессивности и провокационности интервенции я сегодня целый день спорил. Устал :)
  orest написав:А друга частина "марлєзонського балєту"(с) відбудеться таки 29-го під ялиночку...

Я не вижу особого смысла размещаться 29. Деньги придут 30, потратить их времени совершенно не останется.
Другое дело, что последнее размещение выглядит достаточным. Если это так, последние аукционы будут использованы для демонстрации неуступчивости по доходности
.

Мабуть я старію, бо бажання посперечатися по справжньому виникає все рідше. Я просто озвучую свою точку зору. Зараз щодо НБУ, тим більше, що я вже досить давно передбачив саме таку його поведінку.
Як на мене, розміщатися є зміст і 22-го і 29-го, адже січень та й лютий можуть бути складними щодо наповнення бюджету природнім шляхом (податки-мита і тд) і через локдауни, і через стрімкий ріст тіні, і через розгул пофігізму олігархів і їх бізнесів, а витрачати треба буде і не мало. Чого вартує тільки підняття мінімалки з січня, що не так стосується бізнесу, як бюджетних установ.
Щодо торгу довкола дохідності облігацій, погоджуюся і сам про це щойно писав. Тільки який торг для них зараз важливіший? Відсотки по ОВДП чи розподіл Харкова? :wink:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:29

  Сибарит написав:По поводу агрессивности и провокационности интервенции я сегодня целый день спорил. Устал :)
  orest написав:А друга частина "марлєзонського балєту"(с) відбудеться таки 29-го під ялиночку...

Я не вижу особого смысла размещаться 29. Деньги придут 30, потратить их времени совершенно не останется.
Другое дело, что последнее размещение выглядит достаточным. Если это так, последние аукционы будут использованы для демонстрации неуступчивости по доходности
.

Ну а виплати мінфіну в січні. Звідки на них брати гроші? Хіба те що позичать 29 не піде на січневі погашення?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 21:41

Не знаю, как сейчас, но когда-то с переходом денег через год были большие проблемы на всех уровнях. Все бюджеты, от государственного до мелкой лавки, старались свести в ноль.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 22:53

стоит счас покупать $?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 08:45

  zoawlhxc написав:стоит счас покупать $?


20 декабря надо было :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:19

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Судячи з результатів сьогоднішнього аукціону по розміщенню ОВДП, та подій на МБ в понеділок і сьогодні, нерезиденти практично не зацікавилися ним, а в доларові, підозрюю, зайшов Нафтогаз. Про що і писав в пятницю.
В тих, хто очікує ще одного зміцнення гривні в цьому році, залишається надія на 29 грудня, але не все зрозуміло з вдосконаленою версією вірусу у Великій Британії, і поведінкою світових шпекулянтів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 21:22

  orest написав:Судячи з результатів сьогоднішнього аукціону по розміщенню ОВДП, та подій на МБ в понеділок і сьогодні, нерезиденти практично не зацікавилися ним, а в доларові, підозрюю, зайшов Нафтогаз. Про що і писав в пятницю.
В тих, хто очікує ще одного зміцнення гривні в цьому році, залишається надія на 29 грудня, але не все зрозуміло з вдосконаленою версією вірусу у Великій Британії, і поведінкою світових шпекулянтів...


Хотят скоро налить ПВД. Загонят к 28.7 и опять на 26.9
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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