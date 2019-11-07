Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Вів 22 гру, 2020 21:19

Судячи з результатів сьогоднішнього аукціону по розміщенню ОВДП, та подій на МБ в понеділок і сьогодні, нерезиденти практично не зацікавилися ним, а в доларові, підозрюю, зайшов Нафтогаз. Про що і писав в пятницю.

В тих, хто очікує ще одного зміцнення гривні в цьому році, залишається надія на 29 грудня, але не все зрозуміло з вдосконаленою версією вірусу у Великій Британії, і поведінкою світових шпекулянтів...

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.