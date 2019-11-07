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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:54

  Igneus написав:
  orest написав:Може після свят зберу до купи все що вже накидав по перспективах 2021 і доповню новими думками.

Це не Ваш невтішний прогноз від датського виробника пива Carlsberg, в тому числі бренда "Львівське", адже він також посилається, наприклад, на тіньовий сектор української економіки? :wink:
https://www.epravda.com.ua/publications ... 29/669609/

Вітаю Вас також з Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!


Оттуда:
Украинский офис Carlsberg с 2014 года возглавляет россиянин Евгений Шевченко

— Сколько у вас паспортов?

— Один.

— Вы думаете об украинском паспорте?

— Я думаю, но там очень сложная процедура. Мне господин Порошенко в бытность президентом на одной из мимолетных встреч обещал содействие, но... он уже не президент (улыбается).

— Вы говорили, что пенсию хотите провести в другой стране. Если так случится, что по российскому паспорту нельзя будет жить за границей, задумаетесь ли вы тогда о другом гражданстве?

— Если честно, периодически думаю об этом. Но это не тот вопрос, который меня каждый день занимает.

Но Львов, он такой... :)
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