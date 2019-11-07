Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Igneus написав:
Це не Ваш невтішний прогноз від датського виробника пива Carlsberg, в тому числі бренда "Львівське", адже він також посилається, наприклад, на тіньовий сектор української економіки?
https://www.epravda.com.ua/publications ... 29/669609/
Вітаю Вас також з Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!
Оттуда:
Украинский офис Carlsberg с 2014 года возглавляет россиянин Евгений Шевченко
— Сколько у вас паспортов?
— Один.
— Вы думаете об украинском паспорте?
— Я думаю, но там очень сложная процедура. Мне господин Порошенко в бытность президентом на одной из мимолетных встреч обещал содействие, но... он уже не президент (улыбается).
— Вы говорили, что пенсию хотите провести в другой стране. Если так случится, что по российскому паспорту нельзя будет жить за границей, задумаетесь ли вы тогда о другом гражданстве?
— Если честно, периодически думаю об этом. Но это не тот вопрос, который меня каждый день занимает.
Но Львов, он такой...