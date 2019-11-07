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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 13:54

  Igneus написав:
  orest написав:Може після свят зберу до купи все що вже накидав по перспективах 2021 і доповню новими думками.

Це не Ваш невтішний прогноз від датського виробника пива Carlsberg, в тому числі бренда "Львівське", адже він також посилається, наприклад, на тіньовий сектор української економіки? :wink:
https://www.epravda.com.ua/publications ... 29/669609/

Вітаю Вас також з Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!


Оттуда:
Украинский офис Carlsberg с 2014 года возглавляет россиянин Евгений Шевченко

— Сколько у вас паспортов?

— Один.

— Вы думаете об украинском паспорте?

— Я думаю, но там очень сложная процедура. Мне господин Порошенко в бытность президентом на одной из мимолетных встреч обещал содействие, но... он уже не президент (улыбается).

— Вы говорили, что пенсию хотите провести в другой стране. Если так случится, что по российскому паспорту нельзя будет жить за границей, задумаетесь ли вы тогда о другом гражданстве?

— Если честно, периодически думаю об этом. Но это не тот вопрос, который меня каждый день занимает.

Но Львов, он такой... :)
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 21:55

  Igneus написав:
  orest написав:Може після свят зберу до купи все що вже накидав по перспективах 2021 і доповню новими думками.

Це не Ваш невтішний прогноз від датського виробника пива Carlsberg, в тому числі бренда "Львівське", адже він також посилається, наприклад, на тіньовий сектор української економіки? :wink:
https://www.epravda.com.ua/publications ... 29/669609/

Вітаю Вас також з Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!

Добрий вечір, не маю нічого спільного з тим паном та поважною компанією. А щодо тіньової економіки, то це доконаний факт, відомий всім. Єдине що в даному інтервю є підтвердження моїх припущень про те, що тінь виросла з менше 30% до більше 50%. Це пояснює те, що збільшення грошової маси не так сильно впливає на курс, як цього очікують експерти-теоретики та те, що готівковий (тіньовий) валютний ринок сильно виріс і має можливість серйозно впливати на безготівку (МБ).
Щодо курсу, продовжуємо спостерігати значний ріст депозитів фізосіб в БС країни (і гривневих і номінованих у валюті, не зважаючи на смішні відсотки), також, значно росте частка ОВДП в портфелі фізосіб, валютні та й гривневі запозичення мінфіном на внутрішньому та зовнішньому ринку, перевершують всі найсміливіші очікування, нерезиденти не сміливо "на пів шишечки", але повертаються в ОВДП, імпорт не росте, перекази заробітчан збільшуються... Єдиним чинником, який зараз може вплинути на курс (і обовязково вплине) є конвертація корупційної грн. Та поки що, через пізній вихід бюджетної гривні в світ, йде тільки активний процес обналу гривні. Тому, конвертація буде пізніше, ближче до середини січня. Ось там і можна чекати ситуативний пік курсу, може й трішки вище 29. Хоча, тут буде залежати від літніх перспектив курсу, можливо "баули" і відкладуться до літніх мінімумів. Ці люди краще нас будуть знати, на що слід розраховувати літом. А ми, я точно, поки цілісної картини не маю, тільки не чіткі штрихи (туманні 26,5-27).
Після свят може більше проясняться: перспективи дій адміністрації Байдена і актуальність дочасних у нас в купі з політикою МВФ щодо України, перспективи росту світової економіки і, відповідно, нашого убогого металургійно-сировинного експорту, перспективи врожаю 2021, "великої приватизації" та ринку землі, ціни на нафту-газ і можливі залишки в ПГС і тоді зможу викласти попереднє чіткіше бачення ситуації на кілька місяців.
П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10...
Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 23:18

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  orest написав:П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10...
Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.


Вітаю та з новим роком. :D
Не знаю, звідки у Вас стільки оптимізму щодо Леоніда Ільіча Байдена. У них там всередині демократичної партії внутрішня боротьба між різними групами впливу не набагато менша ніж у наших єліт і, здається, скелети з шафи будуть валитися ще більшими темпами. :mrgreen:
Відхід Трампа не означатиме "остаточне прощавай" - при будь-якій можливості вони також будь використовувати її проти демократів.
Так що трампівське божевілля може змінитися байденівським.

Ну і якщо я не помиляюсь (ну щонайменше я так зрозумів), що історично республіканці якраз більш зосереджені на своїй реальній економіці, промисловості, локалізації, а демократів більш зв'язують з фінансовою сферою і "віртуальною економікою". :roll:
Alex2007
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