Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Суб 02 січ, 2021 21:55

Igneus написав: orest написав: Може після свят зберу до купи все що вже накидав по перспективах 2021 і доповню новими думками. Може після свят зберу до купи все що вже накидав по перспективах 2021 і доповню новими думками.

Це не Ваш невтішний прогноз від датського виробника пива Carlsberg, в тому числі бренда "Львівське", адже він також посилається, наприклад, на тіньовий сектор української економіки?

https://www.epravda.com.ua/publications ... 29/669609/



Вітаю Вас також з Новим 2021 роком і Різдвом Христовим! Це не Ваш невтішний прогноз від датського виробника пива, в тому числі бренда, адже він також посилається, наприклад, на тіньовий сектор української економіки?Вітаю Вас також з Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!

Добрий вечір, не маю нічого спільного з тим паном та поважною компанією. А щодо тіньової економіки, то це доконаний факт, відомий всім. Єдине що в даному інтервю є підтвердження моїх припущень про те, що тінь виросла з менше 30% до більше 50%. Це пояснює те, що збільшення грошової маси не так сильно впливає на курс, як цього очікують експерти-теоретики та те, що готівковий (тіньовий) валютний ринок сильно виріс і має можливість серйозно впливати на безготівку (МБ).Щодо курсу, продовжуємо спостерігати значний ріст депозитів фізосіб в БС країни (і гривневих і номінованих у валюті, не зважаючи на смішні відсотки), також, значно росте частка ОВДП в портфелі фізосіб, валютні та й гривневі запозичення мінфіном на внутрішньому та зовнішньому ринку, перевершують всі найсміливіші очікування, нерезиденти не сміливо "на пів шишечки", але повертаються в ОВДП, імпорт не росте, перекази заробітчан збільшуються... Єдиним чинником, який зараз може вплинути на курс (і обовязково вплине) є конвертація корупційної грн. Та поки що, через пізній вихід бюджетної гривні в світ, йде тільки активний процес обналу гривні. Тому, конвертація буде пізніше, ближче до середини січня. Ось там і можна чекати ситуативний пік курсу, може й трішки вище 29. Хоча, тут буде залежати від літніх перспектив курсу, можливо "баули" і відкладуться до літніх мінімумів. Ці люди краще нас будуть знати, на що слід розраховувати літом. А ми, я точно, поки цілісної картини не маю, тільки не чіткі штрихи (туманні 26,5-27).Після свят може більше проясняться: перспективи дій адміністрації Байдена і актуальність дочасних у нас в купі з політикою МВФ щодо України, перспективи росту світової економіки і, відповідно, нашого убогого металургійно-сировинного експорту, перспективи врожаю 2021, "великої приватизації" та ринку землі, ціни на нафту-газ і можливі залишки в ПГС і тоді зможу викласти попереднє чіткіше бачення ситуації на кілька місяців.П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10...Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.