Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Вітаю Вас також з Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!
Добрий вечір, не маю нічого спільного з тим паном та поважною компанією. А щодо тіньової економіки, то це доконаний факт, відомий всім. Єдине що в даному інтервю є підтвердження моїх припущень про те, що тінь виросла з менше 30% до більше 50%. Це пояснює те, що збільшення грошової маси не так сильно впливає на курс, як цього очікують експерти-теоретики та те, що готівковий (тіньовий) валютний ринок сильно виріс і має можливість серйозно впливати на безготівку (МБ). Щодо курсу, продовжуємо спостерігати значний ріст депозитів фізосіб в БС країни (і гривневих і номінованих у валюті, не зважаючи на смішні відсотки), також, значно росте частка ОВДП в портфелі фізосіб, валютні та й гривневі запозичення мінфіном на внутрішньому та зовнішньому ринку, перевершують всі найсміливіші очікування, нерезиденти не сміливо "на пів шишечки", але повертаються в ОВДП, імпорт не росте, перекази заробітчан збільшуються... Єдиним чинником, який зараз може вплинути на курс (і обовязково вплине) є конвертація корупційної грн. Та поки що, через пізній вихід бюджетної гривні в світ, йде тільки активний процес обналу гривні. Тому, конвертація буде пізніше, ближче до середини січня. Ось там і можна чекати ситуативний пік курсу, може й трішки вище 29. Хоча, тут буде залежати від літніх перспектив курсу, можливо "баули" і відкладуться до літніх мінімумів. Ці люди краще нас будуть знати, на що слід розраховувати літом. А ми, я точно, поки цілісної картини не маю, тільки не чіткі штрихи (туманні 26,5-27). Після свят може більше проясняться: перспективи дій адміністрації Байдена і актуальність дочасних у нас в купі з політикою МВФ щодо України, перспективи росту світової економіки і, відповідно, нашого убогого металургійно-сировинного експорту, перспективи врожаю 2021, "великої приватизації" та ринку землі, ціни на нафту-газ і можливі залишки в ПГС і тоді зможу викласти попереднє чіткіше бачення ситуації на кілька місяців. П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10... Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10... Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.
Вітаю та з новим роком. Не знаю, звідки у Вас стільки оптимізму щодо Леоніда Ільіча Байдена. У них там всередині демократичної партії внутрішня боротьба між різними групами впливу не набагато менша ніж у наших єліт і, здається, скелети з шафи будуть валитися ще більшими темпами. Відхід Трампа не означатиме "остаточне прощавай" - при будь-якій можливості вони також будь використовувати її проти демократів. Так що трампівське божевілля може змінитися байденівським.
Ну і якщо я не помиляюсь (ну щонайменше я так зрозумів), що історично республіканці якраз більш зосереджені на своїй реальній економіці, промисловості, локалізації, а демократів більш зв'язують з фінансовою сферою і "віртуальною економікою".
orest написав:П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10... Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.
Вітаю та з новим роком. Не знаю, звідки у Вас стільки оптимізму щодо Леоніда Ільіча Байдена. У них там всередині демократичної партії внутрішня боротьба між різними групами впливу не набагато менша ніж у наших єліт і, здається, скелети з шафи будуть валитися ще більшими темпами. Відхід Трампа не означатиме "остаточне прощавай" - при будь-якій можливості вони також будь використовувати її проти демократів. Так що трампівське божевілля може змінитися байденівським.
Ну і якщо я не помиляюсь (ну щонайменше я так зрозумів), що історично республіканці якраз більш зосереджені на своїй реальній економіці, промисловості, локалізації, а демократів більш зв'язують з фінансовою сферою і "віртуальною економікою".
Привіт. Ніколи не був великим американістом, але скажу, що всюди де є велика влада і (та) великі гроші є жорстка конкуренція за перші ролі і це добре. Конкуренція найсильніша рушійна сила прогресу, вдосконалення. Також би порадив обережніше відноситися до закидів кремлівської пропаганди. Ніхто ж не сумнівається в величезному досвіді і розумових здібностей дідусів Сороса, Бафета, Рокфелера, Елу, Арно, Бжезинського і тд. Ніхто не сумнівався в адекватності Трампа. То чому виникають сумніви щодо Байдена? Совпадеіє, не думаю (с) В любому випадку, Байден і оточення буде більше і в першу чергу думати про державу, а не інтереси свої і найближчого оточення (як це було у Трампа). Також, не буде такого навмисного потурання всім забаганкам кремля (підозрюю, що навіть протистояння Вашингтону і Пекіну було зумовлене і потрібне не Трампу ). Говорив і повторю, такої шкоди як Трамп заподіяв штатам і всьому світу, не зміг зробити ніхто. Чи хтось думає, що таких неймовірних успіхів хакери "неназваної держави" в останні тижні досягли через свої неймовірні здібності? Хто його знає чим ще ця фінальна зрада Трампа аукнеться. Підозрюю, що росію таки спробують поставити на місце після всього. А нам більше нічого й не треба, це буде означати, що і тут відновиться процес витіснення проросійських сил, консерв, суттєвого зменшення впливу безпринципних олігархів і відновиться процес інтегрування в цивілізований світ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Завтра перший в 2021 аукціон первинного розміщення ОВДП. Судячи з анонсу, нерезидентів поки особливо не чекають. Але трильйони лишньої валюти активно шукають високо дохідні чи, хоча б, дохідні активи. Дохідність наших облігацій фантастична, але ємність, практично, смішна, політична ситуація не стабільна, московський вектор уже відчутно переважає цивілізаційний напрямок здорового глузду, що зменшує привабливість облігацій мінфіну. Завтра, та й через тиждень, відповіді на питання нерезиденти і ОВДП ми не отримаємо. Міжбанк був цікавим сьогодні. Обєми низькі, попит не значно випереджав пропозицію, але НБУ вийшов і продав комусь не менше 20 млн, хоч явної потреби в цьому не спостерігалося. Протягом дня готівка виросла і готівковий гурт цінами практично догнав МБ. В мене підозра, що готівковий попит від корупційної грн вже почав давити на ринки. Очевидним підтвердженням і сигналом для старту ситуативної "ракетки" буде вагоме переважання курсу готівки над МБ (не менше 10-15 коп)... По нерезидентах слід зачекати хоча б 19-20 січня. По зовнішніх чинниках -хоча б 20 (інавгурації Байдена) та, можливо, більше інформації про розслідування прокурорів США контактів оточення Трампа та українських олігархів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Обєми низькі, попит не значно випереджав пропозицію, але НБУ вийшов і продав комусь не менше 20 млн, хоч явної потреби в цьому не спостерігалося.
На таких низких объемах и происходят самые существенные движения курса без всяких фундаментальных причин. До выхода НБУ котировки росли весьма быстро. Могли улететь неизвестно куда. Утихомирили малой кровью.
orest написав:Очевидним підтвердженням і сигналом для старту ситуативної "ракетки" буде вагоме переважання курсу готівки над МБ (не менше 10-15 коп)...
Сибарит написав:Быстро мы забыли разрывы, исчисляемые гривнами
Ну такі різниці були досить давно)))) Життя іде все міняється. Головна причина - це воєнний збір, який давно відмінили. Друга причина - значно більше переважання попиту над обсягом пропозиції тоді. Кілька років мали відносний спокій і через значне зменшення тіньової економіки. Цього січня корупційної гривні може бути значно більше ніж попередні. Крім того, значний ріст тіні протягом 2020 може також підлити масла у вогонь в разі оголошення локдауну. Як і весною, обігові кошти будуть переводити з грн у валюту. Зрозуміло, що зараз в тіньовій економіці валюта витісняє грн і її менше ніж весною, але тінь збільшилася. В такому разі (накладання двох чинників) різниця може бути й значнішою: не 15-30 коп на піку, а 50 і трохи більше. А якщо локдаун відсунуть до кінця місяця, щоб накрити і період грипу звичного чи відмінять зовсім (під тиском імпортерів ширнепотребу), то пік і різниця буде меншою...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Alex2007 написав:Ну і якщо я не помиляюсь (ну щонайменше я так зрозумів), що історично республіканці якраз більш зосереджені на своїй реальній економіці, промисловості, локалізації, а демократів більш зв'язують з фінансовою сферою і "віртуальною економікою".
Имхо от результатов выборов врядли чтото изменится.
На повестке дня судя по всему смена экономической модели во всём мире. Депозиты будут отменять, всё переведут на кредиты.