Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Вітаю Вас також з Новим 2021 роком і Різдвом Христовим!
Добрий вечір, не маю нічого спільного з тим паном та поважною компанією. А щодо тіньової економіки, то це доконаний факт, відомий всім. Єдине що в даному інтервю є підтвердження моїх припущень про те, що тінь виросла з менше 30% до більше 50%. Це пояснює те, що збільшення грошової маси не так сильно впливає на курс, як цього очікують експерти-теоретики та те, що готівковий (тіньовий) валютний ринок сильно виріс і має можливість серйозно впливати на безготівку (МБ). Щодо курсу, продовжуємо спостерігати значний ріст депозитів фізосіб в БС країни (і гривневих і номінованих у валюті, не зважаючи на смішні відсотки), також, значно росте частка ОВДП в портфелі фізосіб, валютні та й гривневі запозичення мінфіном на внутрішньому та зовнішньому ринку, перевершують всі найсміливіші очікування, нерезиденти не сміливо "на пів шишечки", але повертаються в ОВДП, імпорт не росте, перекази заробітчан збільшуються... Єдиним чинником, який зараз може вплинути на курс (і обовязково вплине) є конвертація корупційної грн. Та поки що, через пізній вихід бюджетної гривні в світ, йде тільки активний процес обналу гривні. Тому, конвертація буде пізніше, ближче до середини січня. Ось там і можна чекати ситуативний пік курсу, може й трішки вище 29. Хоча, тут буде залежати від літніх перспектив курсу, можливо "баули" і відкладуться до літніх мінімумів. Ці люди краще нас будуть знати, на що слід розраховувати літом. А ми, я точно, поки цілісної картини не маю, тільки не чіткі штрихи (туманні 26,5-27). Після свят може більше проясняться: перспективи дій адміністрації Байдена і актуальність дочасних у нас в купі з політикою МВФ щодо України, перспективи росту світової економіки і, відповідно, нашого убогого металургійно-сировинного експорту, перспективи врожаю 2021, "великої приватизації" та ринку землі, ціни на нафту-газ і можливі залишки в ПГС і тоді зможу викласти попереднє чіткіше бачення ситуації на кілька місяців. П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10... Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10... Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.
Вітаю та з новим роком. Не знаю, звідки у Вас стільки оптимізму щодо Леоніда Ільіча Байдена. У них там всередині демократичної партії внутрішня боротьба між різними групами впливу не набагато менша ніж у наших єліт і, здається, скелети з шафи будуть валитися ще більшими темпами. Відхід Трампа не означатиме "остаточне прощавай" - при будь-якій можливості вони також будь використовувати її проти демократів. Так що трампівське божевілля може змінитися байденівським.
Ну і якщо я не помиляюсь (ну щонайменше я так зрозумів), що історично республіканці якраз більш зосереджені на своїй реальній економіці, промисловості, локалізації, а демократів більш зв'язують з фінансовою сферою і "віртуальною економікою".
orest написав:П.С. А от що стосується думки, висловленої в наведеному Вами інтервю, про кризу в 2021 чи 2022, то я її не поділяю. Я не розумію, як може виникнути криза в умовах, коли надлишок валют, надрукованих провідними центробанками зашкалює; завантаження виробництв світової економіки відсотків 50-70; відкладений попит у світі через боязнь вірусу просто гігантський; перспективи "великого будівництва" у ЄС та США, через локалізацію виробництв та "вихід євреїв" з Китаю, в рази більші ніж у нашої шмигозелегноміки і тд. Біткойн всі лишні трильйони доларів-євро-єн-франків і тд не вмістить. Ну може ще виросте до 40-50 тис за пару місяців, але потім здується до 5-10... Я писав про кризу, причиною якої може стати боротьба за місце під сонцем інформаційної економіки, але з приходом Байдена трампівське божевілля затухає і перерозподіл відбудеться мирним шляхом.
Вітаю та з новим роком. Не знаю, звідки у Вас стільки оптимізму щодо Леоніда Ільіча Байдена. У них там всередині демократичної партії внутрішня боротьба між різними групами впливу не набагато менша ніж у наших єліт і, здається, скелети з шафи будуть валитися ще більшими темпами. Відхід Трампа не означатиме "остаточне прощавай" - при будь-якій можливості вони також будь використовувати її проти демократів. Так що трампівське божевілля може змінитися байденівським.
Ну і якщо я не помиляюсь (ну щонайменше я так зрозумів), що історично республіканці якраз більш зосереджені на своїй реальній економіці, промисловості, локалізації, а демократів більш зв'язують з фінансовою сферою і "віртуальною економікою".
Привіт. Ніколи не був великим американістом, але скажу, що всюди де є велика влада і (та) великі гроші є жорстка конкуренція за перші ролі і це добре. Конкуренція найсильніша рушійна сила прогресу, вдосконалення. Також би порадив обережніше відноситися до закидів кремлівської пропаганди. Ніхто ж не сумнівається в величезному досвіді і розумових здібностей дідусів Сороса, Бафета, Рокфелера, Елу, Арно, Бжезинського і тд. Ніхто не сумнівався в адекватності Трампа. То чому виникають сумніви щодо Байдена? Совпадеіє, не думаю (с) В любому випадку, Байден і оточення буде більше і в першу чергу думати про державу, а не інтереси свої і найближчого оточення (як це було у Трампа). Також, не буде такого навмисного потурання всім забаганкам кремля (підозрюю, що навіть протистояння Вашингтону і Пекіну було зумовлене і потрібне не Трампу ). Говорив і повторю, такої шкоди як Трамп заподіяв штатам і всьому світу, не зміг зробити ніхто. Чи хтось думає, що таких неймовірних успіхів хакери "неназваної держави" в останні тижні досягли через свої неймовірні здібності? Хто його знає чим ще ця фінальна зрада Трампа аукнеться. Підозрюю, що росію таки спробують поставити на місце після всього. А нам більше нічого й не треба, це буде означати, що і тут відновиться процес витіснення проросійських сил, консерв, суттєвого зменшення впливу безпринципних олігархів і відновиться процес інтегрування в цивілізований світ...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Завтра перший в 2021 аукціон первинного розміщення ОВДП. Судячи з анонсу, нерезидентів поки особливо не чекають. Але трильйони лишньої валюти активно шукають високо дохідні чи, хоча б, дохідні активи. Дохідність наших облігацій фантастична, але ємність, практично, смішна, політична ситуація не стабільна, московський вектор уже відчутно переважає цивілізаційний напрямок здорового глузду, що зменшує привабливість облігацій мінфіну. Завтра, та й через тиждень, відповіді на питання нерезиденти і ОВДП ми не отримаємо. Міжбанк був цікавим сьогодні. Обєми низькі, попит не значно випереджав пропозицію, але НБУ вийшов і продав комусь не менше 20 млн, хоч явної потреби в цьому не спостерігалося. Протягом дня готівка виросла і готівковий гурт цінами практично догнав МБ. В мене підозра, що готівковий попит від корупційної грн вже почав давити на ринки. Очевидним підтвердженням і сигналом для старту ситуативної "ракетки" буде вагоме переважання курсу готівки над МБ (не менше 10-15 коп)... По нерезидентах слід зачекати хоча б 19-20 січня. По зовнішніх чинниках -хоча б 20 (інавгурації Байдена) та, можливо, більше інформації про розслідування прокурорів США контактів оточення Трампа та українських олігархів...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Обєми низькі, попит не значно випереджав пропозицію, але НБУ вийшов і продав комусь не менше 20 млн, хоч явної потреби в цьому не спостерігалося.
На таких низких объемах и происходят самые существенные движения курса без всяких фундаментальных причин. До выхода НБУ котировки росли весьма быстро. Могли улететь неизвестно куда. Утихомирили малой кровью.
orest написав:Очевидним підтвердженням і сигналом для старту ситуативної "ракетки" буде вагоме переважання курсу готівки над МБ (не менше 10-15 коп)...
Сибарит написав:Быстро мы забыли разрывы, исчисляемые гривнами
Ну такі різниці були досить давно)))) Життя іде все міняється. Головна причина - це воєнний збір, який давно відмінили. Друга причина - значно більше переважання попиту над обсягом пропозиції тоді. Кілька років мали відносний спокій і через значне зменшення тіньової економіки. Цього січня корупційної гривні може бути значно більше ніж попередні. Крім того, значний ріст тіні протягом 2020 може також підлити масла у вогонь в разі оголошення локдауну. Як і весною, обігові кошти будуть переводити з грн у валюту. Зрозуміло, що зараз в тіньовій економіці валюта витісняє грн і її менше ніж весною, але тінь збільшилася. В такому разі (накладання двох чинників) різниця може бути й значнішою: не 15-30 коп на піку, а 50 і трохи більше. А якщо локдаун відсунуть до кінця місяця, щоб накрити і період грипу звичного чи відмінять зовсім (під тиском імпортерів ширнепотребу), то пік і різниця буде меншою...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Усім привіт. Можливо, для цього допису варто було почекати ще тиждень, щоб чіткіше розуміти саме поведінку нерезидентів щодо наших ОВДП і глянути перші фактичні дії Байдена, але напишу зараз, а через тиждень відкоригую, при потребі. Оскільки це якесь перспективне бачення на триваліший період (думаю, пів року) то і тексту буде трохи багато, наперед дякую всім хто прочитає. А я постараюся написати максимально коротко. Спершу по ситуації останніх днів. В останніх дописах я очікував різкого і виразного росту курсу в середині січня, чого не відбулося. Хоч варто підкреслити, що курс на готівці весь січень стабільно вище МБ на тих таки обіцяних 10-20 коп. Бачу дві причини: перша – це те, що тіньовий бізнес значно валютизований і великої конвертації обігових коштів на час локдауну не відбулося, люди віддали перевагу відпочинку в Єгипті-Домінікані-Мальдівах замість валютних екзерсисів; друга причина (і сама головна) – це те, що конвертація корупційної грн. пройшла без ажіотажу. Те що вона була і ще є свідчить вищий готівковий курс ні ж курс МБ. Але «нерезиденти», допомогли – з початку року нерезиденти придбали гривневих ОВДП на 4,67 млрд грн. плюс вчора, думаю, ще мінімум на 2 млрд, продавши для цього більше 250 млн уо, а НБУ до цих об’ємів залишився байдужим (підібравши тільки символічні 20 млн) і корупціонерам цього вистачило. Як тільки курс на готівці зрівняється чи опуститься нижче курсу МБ стане зрозуміло, що основні сезонні небезпеки девальвації пройшли. Тепер щодо перспектив курсу на найближчі пів року і основні чинники впливу. 1. раз уже мова про нерезидентів і ОВДП зайшла, то почну з цього чиннику. Надлишкові об’єми надрукованих доларів, євро і тд шукають прибуткові активи і наші ОВДП є цікавими, про що свідчать вже згадувані вище вкладення в січні. Отже, абсолютно реальним є викуп нерезидентами ОВДП на 3-5 млрд уо за перше півріччя. Це суттєво підтримає курс і дозволить грн. зміцнюватися. Крім того, в купівлі ОВДП беруть активну участь і банки, юрособи та фізики. Запозичення в розмірі 40-60 млрд за місяць виглядають абсолютно реальними, що дозволить пере позичити попередній борг. Тобто, від ОВДП загрози для курсу не буде, швидше навпаки. Ну і відчутний ріст портфелю фізиків означає, що в найближчі 3-6 місяців (терміни в які вони вкладаються) курс буде не вищий або й нижчий. 2. якщо говоримо про борги, тоді наступним розгляну чинник зовнішнього валютного боргу. Адже в інтернеті і інших ЗМІ активно підмінюється державний борг сукупним і «експерти» роблять багато значні висновки. Отже, ЗОВНІШНІЙ ВАЛЮТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ І ГАРАНТОВАНИЙ БОРГ на 2021 рік складає трохи більше 5,5 млрд уо з яких низько відсоткових єврооблігацій 1,9 млрд і МВФ 1,4 млрд. Поквартальна розбивка: 1 кв – 1,1 млрд уо, 2 кв – 0,8 млрд, 3 кв – 3 млрд, 4 кв – 0,6 млрд. Нагадаю, що розмір ЗВР на 31.12.2020 – 29,1 млрд і «вільних» більше 6 млрд. Виплати зовнішнього боргу не складають проблем на перше півріччя точно, а швидше і на весь рік. З огляду на це цього року і з МВФ можна пропетляти в режимі переговорів без негативних наслідків. Все, що понад наведені суми – це комерційний борг в більшості випадків місцевих підрозділів перед власними офшорами і він перепозичиться-«порішається». 3. перспективи «Північного потоку» таки примарні, тому ми отримаємо трохи більше 3 млрд уо за транзит газу десь на днях. Ситуація з цінами на енергоносії залишається позитивною для економіки країни і торгового балансу. Більше того, загострення ситуації з епідемією корона вірусу в Китаї і велика імовірність значних регіональних локдаунів там призведе до відчутного здешевшання нафти в лютому-березні. Ці ж локдауни і зупинки великих підприємств можуть суттєво допомогти і експорту нашої металургії. Адже профільні експерти очікували значного росту експорту аналогічної продукції з Китаю по всьому світу, що загрожувало продукції наших меткомбінатів і ГОКів. 4. цінова кон’юнктура на наш експорт продовжує бути максимально позитивною (ціни на метали та сг продукцію максимально високі). Поки погіршень не передбачається. Крім того, погода обіцяє хороший врожай на новий сезон. Нагадаю, що лютий-березень період значних валютних надходжень від аграріїв для весняної посівної та інших польових робіт. 5. розслідування місцевої прокуратури та санкції США щодо Дубінського енд ко означають, що вплив олігархів і проросійських сил далі будуть активно скорочувати і зменшувати аж до дочасних перевиборів в другому півріччі, якщо така необхідність таки стане гостро. 6. продовження масового і безконтрольного будівництва забезпечить і в цьому році певний значний притік сумнівної валюти для конвертації в метри квадратні жилої площі сумнівної якості і законності. 7. масовий неконтрольований сірий завіз битих машин з США також буде на стороні гривні в 2021 році, адже вартість таких авто значно менша ніж в офіційних салонах. Таким чином відтік валюти за імпортні авто буде залишатися відчутно меншим ніж в минулі роки. 8. думаю, торговий і платіжний баланс також отримає підтримку і через продовження тенденції минулого року щодо зменшення відтоку валюти через канал туристичних поїздок, включаючи відпочинок на морі. Активна і масова вакцинація у світі надійними і якісними вакцинами світових виробників може привести до того, що курорти будуть відкриті для вакцинованих туристів. А оскільки у нас з вакцинами біда і за якийсь час доступними можуть стати тільки сумнівні китайська чи російська вакцини, для нас зарубіжні курорти (включаючи і Туреччину та Єгипет) можуть бути просто закритими. Навіть не допоможуть «турфірмівські» ліві ПЛРи чи й справжні. 9. зміцненню грн. можуть сприяти і копійчані розпродажі держпідприємств своїм за програмою «великої приватизації» 10. продовження росту тіньової і сірої економіки, контрабанди в обидві сторони та значна валютизація тіні призведуть до того, що готівковий курс буде ставати все більш незалежним від МБ і буде значно спокійніше і стриманіше реагувати на ситуативні і інформаційні «психози» безготівки. З вище сказаного роблю висновок, що (без несподіваних форсмажорів) ближче до середини лютого гривня може вийти в низ з коридору 28-28,5. Літні мінімуми поки бачаться на раніше озвучених рівнях 26,5-27. В другій половині року можуть бути нюанси з дочасними виборами. П.С. за останній місяць не раз зустрічав дві дивні думки: «курс виросте, тому що валюту почнуть купувати всі, включаючи банки і на всю вільну грн» та «для чого позичати в Європі краще б позичили в ощаду чи привату». Для «експертів» які тиражують ці перли і тих хто це повторює чи вірить нагадаю, що купівля валюти учасниками імпортно-експортних операцій мусять бути підтверджені відповідними документами, а банки можуть безпричинно кпити валюти тільки в межах валютної позиції. Ніхто просто так і на всі не може закупитися валютою. Те ж стосується і кредитів – банківська діяльність строго контрольована і операції можуть відбуватися в межах певних норм і не факт, що приват чи ощад може викупити валютних ОВДП мінфіну на 1-2 млрд уо.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.