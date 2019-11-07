Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Сер 20 січ, 2021 14:15

Усім привіт. Можливо, для цього допису варто було почекати ще тиждень, щоб чіткіше розуміти саме поведінку нерезидентів щодо наших ОВДП і глянути перші фактичні дії Байдена, але напишу зараз, а через тиждень відкоригую, при потребі. Оскільки це якесь перспективне бачення на триваліший період (думаю, пів року) то і тексту буде трохи багато, наперед дякую всім хто прочитає. А я постараюся написати максимально коротко.

Спершу по ситуації останніх днів. В останніх дописах я очікував різкого і виразного росту курсу в середині січня, чого не відбулося. Хоч варто підкреслити, що курс на готівці весь січень стабільно вище МБ на тих таки обіцяних 10-20 коп. Бачу дві причини: перша – це те, що тіньовий бізнес значно валютизований і великої конвертації обігових коштів на час локдауну не відбулося, люди віддали перевагу відпочинку в Єгипті-Домінікані-Мальдівах замість валютних екзерсисів; друга причина (і сама головна) – це те, що конвертація корупційної грн. пройшла без ажіотажу. Те що вона була і ще є свідчить вищий готівковий курс ні ж курс МБ. Але «нерезиденти», допомогли – з початку року нерезиденти придбали гривневих ОВДП на 4,67 млрд грн. плюс вчора, думаю, ще мінімум на 2 млрд, продавши для цього більше 250 млн уо, а НБУ до цих об’ємів залишився байдужим (підібравши тільки символічні 20 млн) і корупціонерам цього вистачило. Як тільки курс на готівці зрівняється чи опуститься нижче курсу МБ стане зрозуміло, що основні сезонні небезпеки девальвації пройшли.

Тепер щодо перспектив курсу на найближчі пів року і основні чинники впливу.

1. раз уже мова про нерезидентів і ОВДП зайшла, то почну з цього чиннику. Надлишкові об’єми надрукованих доларів, євро і тд шукають прибуткові активи і наші ОВДП є цікавими, про що свідчать вже згадувані вище вкладення в січні. Отже, абсолютно реальним є викуп нерезидентами ОВДП на 3-5 млрд уо за перше півріччя. Це суттєво підтримає курс і дозволить грн. зміцнюватися. Крім того, в купівлі ОВДП беруть активну участь і банки, юрособи та фізики. Запозичення в розмірі 40-60 млрд за місяць виглядають абсолютно реальними, що дозволить пере позичити попередній борг. Тобто, від ОВДП загрози для курсу не буде, швидше навпаки. Ну і відчутний ріст портфелю фізиків означає, що в найближчі 3-6 місяців (терміни в які вони вкладаються) курс буде не вищий або й нижчий.

2. якщо говоримо про борги, тоді наступним розгляну чинник зовнішнього валютного боргу. Адже в інтернеті і інших ЗМІ активно підмінюється державний борг сукупним і «експерти» роблять багато значні висновки. Отже, ЗОВНІШНІЙ ВАЛЮТНИЙ ДЕРЖАВНИЙ І ГАРАНТОВАНИЙ БОРГ на 2021 рік складає трохи більше 5,5 млрд уо з яких низько відсоткових єврооблігацій 1,9 млрд і МВФ 1,4 млрд. Поквартальна розбивка: 1 кв – 1,1 млрд уо, 2 кв – 0,8 млрд, 3 кв – 3 млрд, 4 кв – 0,6 млрд. Нагадаю, що розмір ЗВР на 31.12.2020 – 29,1 млрд і «вільних» більше 6 млрд. Виплати зовнішнього боргу не складають проблем на перше півріччя точно, а швидше і на весь рік. З огляду на це цього року і з МВФ можна пропетляти в режимі переговорів без негативних наслідків. Все, що понад наведені суми – це комерційний борг в більшості випадків місцевих підрозділів перед власними офшорами і він перепозичиться-«порішається».

3. перспективи «Північного потоку» таки примарні, тому ми отримаємо трохи більше 3 млрд уо за транзит газу десь на днях. Ситуація з цінами на енергоносії залишається позитивною для економіки країни і торгового балансу. Більше того, загострення ситуації з епідемією корона вірусу в Китаї і велика імовірність значних регіональних локдаунів там призведе до відчутного здешевшання нафти в лютому-березні. Ці ж локдауни і зупинки великих підприємств можуть суттєво допомогти і експорту нашої металургії. Адже профільні експерти очікували значного росту експорту аналогічної продукції з Китаю по всьому світу, що загрожувало продукції наших меткомбінатів і ГОКів.

4. цінова кон’юнктура на наш експорт продовжує бути максимально позитивною (ціни на метали та сг продукцію максимально високі). Поки погіршень не передбачається. Крім того, погода обіцяє хороший врожай на новий сезон. Нагадаю, що лютий-березень період значних валютних надходжень від аграріїв для весняної посівної та інших польових робіт.

5. розслідування місцевої прокуратури та санкції США щодо Дубінського енд ко означають, що вплив олігархів і проросійських сил далі будуть активно скорочувати і зменшувати аж до дочасних перевиборів в другому півріччі, якщо така необхідність таки стане гостро.

6. продовження масового і безконтрольного будівництва забезпечить і в цьому році певний значний притік сумнівної валюти для конвертації в метри квадратні жилої площі сумнівної якості і законності.

7. масовий неконтрольований сірий завіз битих машин з США також буде на стороні гривні в 2021 році, адже вартість таких авто значно менша ніж в офіційних салонах. Таким чином відтік валюти за імпортні авто буде залишатися відчутно меншим ніж в минулі роки.

8. думаю, торговий і платіжний баланс також отримає підтримку і через продовження тенденції минулого року щодо зменшення відтоку валюти через канал туристичних поїздок, включаючи відпочинок на морі. Активна і масова вакцинація у світі надійними і якісними вакцинами світових виробників може привести до того, що курорти будуть відкриті для вакцинованих туристів. А оскільки у нас з вакцинами біда і за якийсь час доступними можуть стати тільки сумнівні китайська чи російська вакцини, для нас зарубіжні курорти (включаючи і Туреччину та Єгипет) можуть бути просто закритими. Навіть не допоможуть «турфірмівські» ліві ПЛРи чи й справжні.

9. зміцненню грн. можуть сприяти і копійчані розпродажі держпідприємств своїм за програмою «великої приватизації»

10. продовження росту тіньової і сірої економіки, контрабанди в обидві сторони та значна валютизація тіні призведуть до того, що готівковий курс буде ставати все більш незалежним від МБ і буде значно спокійніше і стриманіше реагувати на ситуативні і інформаційні «психози» безготівки.

З вище сказаного роблю висновок, що (без несподіваних форсмажорів) ближче до середини лютого гривня може вийти в низ з коридору 28-28,5. Літні мінімуми поки бачаться на раніше озвучених рівнях 26,5-27.

В другій половині року можуть бути нюанси з дочасними виборами.

П.С. за останній місяць не раз зустрічав дві дивні думки: «курс виросте, тому що валюту почнуть купувати всі, включаючи банки і на всю вільну грн» та «для чого позичати в Європі краще б позичили в ощаду чи привату». Для «експертів» які тиражують ці перли і тих хто це повторює чи вірить нагадаю, що купівля валюти учасниками імпортно-експортних операцій мусять бути підтверджені відповідними документами, а банки можуть безпричинно кпити валюти тільки в межах валютної позиції. Ніхто просто так і на всі не може закупитися валютою. Те ж стосується і кредитів – банківська діяльність строго контрольована і операції можуть відбуватися в межах певних норм і не факт, що приват чи ощад може викупити валютних ОВДП мінфіну на 1-2 млрд уо.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.