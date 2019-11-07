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Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:20
orest написав:
Літні мінімуми поки бачаться на раніше озвучених рівнях 26,5-27.
почему вы думаете что летом пойдет вниз? С марта там выплаты госдолга:
март - 71 млрд
апрель - 41 млрд
май - 48 млрд
июнь - 77 млрд
А в сентябре еще 101 млрд.
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