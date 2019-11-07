Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

почему вы думаете что летом пойдет вниз? С марта там выплаты госдолга:
март - 71 млрд
апрель - 41 млрд
май - 48 млрд
июнь - 77 млрд
А в сентябре еще 101 млрд.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:20
Додано: Чет 21 січ, 2021 07:01
В сущности, именно поэтому.
Единственный путь финансирования выплат - новые заимствования, это то, что мы сейчас наблюдаем.
Текущие ставки, судя по всему, привлекательны для нерезидентов, и (пока, во всяком случае) их вложения в ОВГЗ растут.
Заход нерезидентов означает продажу валюты, что позитивно сказывается на курсе.
Ну, а к чему приводят бесконечные заимствования без роста экономики - отдельный вопрос, которым не любят задаваться, дабы не омрачать радости. Ну, примерно так, как радовались в декабре 2019 курсу по 23, не задумываясь о причинах и последствиях. А в марте 20го, конечно, виной всему оказался ковид.
...У этого зверька есть интересное свойство: подкрадывается незаметно, а виден всегда издалека.
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