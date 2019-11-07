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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:20

  orest написав:Літні мінімуми поки бачаться на раніше озвучених рівнях 26,5-27.


почему вы думаете что летом пойдет вниз? С марта там выплаты госдолга:
март - 71 млрд
апрель - 41 млрд
май - 48 млрд
июнь - 77 млрд

А в сентябре еще 101 млрд.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 07:01

  Амвросий написав:
  orest написав:Літні мінімуми поки бачаться на раніше озвучених рівнях 26,5-27.


почему вы думаете что летом пойдет вниз? С марта там выплаты госдолга:
март - 71 млрд
апрель - 41 млрд
май - 48 млрд
июнь - 77 млрд

А в сентябре еще 101 млрд.


В сущности, именно поэтому.

Единственный путь финансирования выплат - новые заимствования, это то, что мы сейчас наблюдаем.
Текущие ставки, судя по всему, привлекательны для нерезидентов, и (пока, во всяком случае) их вложения в ОВГЗ растут.
Заход нерезидентов означает продажу валюты, что позитивно сказывается на курсе.

Ну, а к чему приводят бесконечные заимствования без роста экономики - отдельный вопрос, которым не любят задаваться, дабы не омрачать радости. Ну, примерно так, как радовались в декабре 2019 курсу по 23, не задумываясь о причинах и последствиях. А в марте 20го, конечно, виной всему оказался ковид.

...У этого зверька есть интересное свойство: подкрадывается незаметно, а виден всегда издалека.
headshaker
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:01

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

  headshaker написав:Ну, а к чему приводят бесконечные заимствования без роста экономики - отдельный вопрос, которым не любят задаваться, дабы не омрачать радости. Ну, примерно так, как радовались в декабре 2019 курсу по 23, не задумываясь о причинах и последствиях. А в марте 20го, конечно, виной всему оказался ковид.

Добрий вечір. Як на мене, ні в кінці 2019, ні зараз ситуація з запозиченнями, особливо внутрішніми, не була і не є критична. В березні біди наробила таки паніка а пізніше масла у вогонь підлила "нафтова" війна росії та СА. Повна невизначеність в світовій економіці і сумні перспективи емердженів, особливо таких малих і слабких як ми, і змусила нерезидентів і "нерезидентів" піти на вихід, а місцевих "господарів життя" з гривні у валюту. А як тільки ситуація стабілізувалася і нафта перевалила за 40 уо за "бочку" "нерезиденти" зупинилися з виходом а після 50 уо і вакцин - повернулися.
Якщо тут ми обговорюємо курс і чинники впливу саме на курс, то всякі емоції чи субєктивні сприйняття стану економіки не повинні нас відволікати від теми. Ситуація цього року має бути кращою, ВВП і інші головні економічні показники мусять рости, хоча б по причині низької бази порівняння. Крім того, нова адміністрація в білому домі, найімовірніше, призведе до стабілізації політичної ситуації в світі, нормалізує торгові стосунки, забере лишній надуманий протекціонізм. Поява ефективних вакцин, стабілізація політичних і торгових відносин, спад напруги у стосунках США з іншими провідними країнами та світовими організаціями призведе до падіння психозу довкола корони. Це стане підгрунтям відновлення звичних торгових каналів, попиту та відновленням світової економіки. Орієнтовний термін цих змін з квітня.
Відхід Трампа та суттєве зменшення впливу його друзів - американських енергетичних магнатів стабілізує ситуацію з цінами на нафту, що позитивно вплине на стабілізацію ситуації ринку всіх сировин, а падіння попиту на нафту-газ забезпечить приблизно теперішній рівень цін на них. Це збільшить можливості нашого експорту. Ріст експортних можливостей буде серйозним стимулом для росту економіки у нас. А якщо наші ОВДП чи (і) ОЗДП, землі чи (і) півмертві держпідприємства зацікавлять хоч 0,1% тих незліченних трильйонів лишньої ліквідності, емітованої провідними світовими центробанками протягом минулого року, то гривня може зміцнитися суттєво.
Хоч глобально згідний з Вами, нічого доброго зараз і в країні і в економіці не відбувається і дальші перспективи, при збереженні актуального стану справ, досить сумнівні. Хоч час для змін і корекції ще є.
Значний і динамічний ріст тіні підзіпсує офіційну статистику і наповнення бюджету, але курс залежить не тільки від офіційних даних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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