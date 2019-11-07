Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Чет 21 січ, 2021 19:01

headshaker написав: Ну, а к чему приводят бесконечные заимствования без роста экономики - отдельный вопрос, которым не любят задаваться, дабы не омрачать радости. Ну, примерно так, как радовались в декабре 2019 курсу по 23, не задумываясь о причинах и последствиях. А в марте 20го, конечно, виной всему оказался ковид. Ну, а к чему приводят бесконечные заимствования без роста экономики - отдельный вопрос, которым не любят задаваться, дабы не омрачать радости. Ну, примерно так, как радовались в декабре 2019 курсу по 23, не задумываясь о причинах и последствиях. А в марте 20го, конечно, виной всему оказался ковид.

Добрий вечір. Як на мене, ні в кінці 2019, ні зараз ситуація з запозиченнями, особливо внутрішніми, не була і не є критична. В березні біди наробила таки паніка а пізніше масла у вогонь підлила "нафтова" війна росії та СА. Повна невизначеність в світовій економіці і сумні перспективи емердженів, особливо таких малих і слабких як ми, і змусила нерезидентів і "нерезидентів" піти на вихід, а місцевих "господарів життя" з гривні у валюту. А як тільки ситуація стабілізувалася і нафта перевалила за 40 уо за "бочку" "нерезиденти" зупинилися з виходом а після 50 уо і вакцин - повернулися.Якщо тут ми обговорюємо курс і чинники впливу саме на курс, то всякі емоції чи субєктивні сприйняття стану економіки не повинні нас відволікати від теми. Ситуація цього року має бути кращою, ВВП і інші головні економічні показники мусять рости, хоча б по причині низької бази порівняння. Крім того, нова адміністрація в білому домі, найімовірніше, призведе до стабілізації політичної ситуації в світі, нормалізує торгові стосунки, забере лишній надуманий протекціонізм. Поява ефективних вакцин, стабілізація політичних і торгових відносин, спад напруги у стосунках США з іншими провідними країнами та світовими організаціями призведе до падіння психозу довкола корони. Це стане підгрунтям відновлення звичних торгових каналів, попиту та відновленням світової економіки. Орієнтовний термін цих змін з квітня.Відхід Трампа та суттєве зменшення впливу його друзів - американських енергетичних магнатів стабілізує ситуацію з цінами на нафту, що позитивно вплине на стабілізацію ситуації ринку всіх сировин, а падіння попиту на нафту-газ забезпечить приблизно теперішній рівень цін на них. Це збільшить можливості нашого експорту. Ріст експортних можливостей буде серйозним стимулом для росту економіки у нас. А якщо наші ОВДП чи (і) ОЗДП, землі чи (і) півмертві держпідприємства зацікавлять хоч 0,1% тих незліченних трильйонів лишньої ліквідності, емітованої провідними світовими центробанками протягом минулого року, то гривня може зміцнитися суттєво.Хоч глобально згідний з Вами, нічого доброго зараз і в країні і в економіці не відбувається і дальші перспективи, при збереженні актуального стану справ, досить сумнівні. Хоч час для змін і корекції ще є.Значний і динамічний ріст тіні підзіпсує офіційну статистику і наповнення бюджету, але курс залежить не тільки від офіційних даних.