почему вы думаете что летом пойдет вниз? С марта там выплаты госдолга:
март - 71 млрд
апрель - 41 млрд
май - 48 млрд
июнь - 77 млрд
А в сентябре еще 101 млрд.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:20
Додано: Чет 21 січ, 2021 07:01
В сущности, именно поэтому.
Единственный путь финансирования выплат - новые заимствования, это то, что мы сейчас наблюдаем.
Текущие ставки, судя по всему, привлекательны для нерезидентов, и (пока, во всяком случае) их вложения в ОВГЗ растут.
Заход нерезидентов означает продажу валюты, что позитивно сказывается на курсе.
Ну, а к чему приводят бесконечные заимствования без роста экономики - отдельный вопрос, которым не любят задаваться, дабы не омрачать радости. Ну, примерно так, как радовались в декабре 2019 курсу по 23, не задумываясь о причинах и последствиях. А в марте 20го, конечно, виной всему оказался ковид.
...У этого зверька есть интересное свойство: подкрадывается незаметно, а виден всегда издалека.
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:01
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Добрий вечір. Як на мене, ні в кінці 2019, ні зараз ситуація з запозиченнями, особливо внутрішніми, не була і не є критична. В березні біди наробила таки паніка а пізніше масла у вогонь підлила "нафтова" війна росії та СА. Повна невизначеність в світовій економіці і сумні перспективи емердженів, особливо таких малих і слабких як ми, і змусила нерезидентів і "нерезидентів" піти на вихід, а місцевих "господарів життя" з гривні у валюту. А як тільки ситуація стабілізувалася і нафта перевалила за 40 уо за "бочку" "нерезиденти" зупинилися з виходом а після 50 уо і вакцин - повернулися.
Якщо тут ми обговорюємо курс і чинники впливу саме на курс, то всякі емоції чи субєктивні сприйняття стану економіки не повинні нас відволікати від теми. Ситуація цього року має бути кращою, ВВП і інші головні економічні показники мусять рости, хоча б по причині низької бази порівняння. Крім того, нова адміністрація в білому домі, найімовірніше, призведе до стабілізації політичної ситуації в світі, нормалізує торгові стосунки, забере лишній надуманий протекціонізм. Поява ефективних вакцин, стабілізація політичних і торгових відносин, спад напруги у стосунках США з іншими провідними країнами та світовими організаціями призведе до падіння психозу довкола корони. Це стане підгрунтям відновлення звичних торгових каналів, попиту та відновленням світової економіки. Орієнтовний термін цих змін з квітня.
Відхід Трампа та суттєве зменшення впливу його друзів - американських енергетичних магнатів стабілізує ситуацію з цінами на нафту, що позитивно вплине на стабілізацію ситуації ринку всіх сировин, а падіння попиту на нафту-газ забезпечить приблизно теперішній рівень цін на них. Це збільшить можливості нашого експорту. Ріст експортних можливостей буде серйозним стимулом для росту економіки у нас. А якщо наші ОВДП чи (і) ОЗДП, землі чи (і) півмертві держпідприємства зацікавлять хоч 0,1% тих незліченних трильйонів лишньої ліквідності, емітованої провідними світовими центробанками протягом минулого року, то гривня може зміцнитися суттєво.
Хоч глобально згідний з Вами, нічого доброго зараз і в країні і в економіці не відбувається і дальші перспективи, при збереженні актуального стану справ, досить сумнівні. Хоч час для змін і корекції ще є.
Значний і динамічний ріст тіні підзіпсує офіційну статистику і наповнення бюджету, але курс залежить не тільки від офіційних даних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 08:19
Емоції та тенденційність певною мірою притаманні кожному з нас, різниця лише у мірі та у об'єкті, що іх викликає. Мене вини штовхають на фокусування на тому, що може статися не сьогодні, не через місяць, і, може, не через пів року. Вас - перелічуючи чинники на користь ігнорувати чинники проти.
Скажімо, поліпшення епідеміологічного стану у світі призведе до активізації світової економіки та збільшення нашого сировинного експорту. Але це призведе і до активізації туризму, по якому так скучили наші громадяни, і відкладений попит на який можна задовольнити тільки через збільшення попиту на валюту.
Окремий валютний чинник - заробітчани, і він також потребує аналізу. Бо, з одного боку, людські ресурси не безмежні, а з іншого, ті хто поїхали, частиною своєю вкорінюються у країні перебування, перевозять до себе сім'ї, і відтак, перестають бути джерелом валютних надходжень.
Я не маю наміру поглиблюватися у цю тему. Я лише хочу сказати, що не усе так однозначно.
Щодо найближчих місяців, здається, ми дійсно маємо спільні погляди. Відкидаючи оцінки цього процесу, маємо визнати, що запозичення будуть продовжуватися, нерезиденти заходити, а гривня зміцнюватися. Припускаю, що протягом наступних двох місяців на цьому можна було б заробити десь відсотків чотири-п'ять (до речі, це 24-30% річних , що геть не погано ), але той, хто візьме це за основу своєї діяльності, нехай на мене не посилається.
Питання у тому, що далі.
Мене завжди цікавили граничні стани, штовхаючи нехтувати безпосередніми перспективами. Скажімо, я не вірю у безперервне зміцнення курсу валюти, якщо воно не грунтується на відповідних змінах в економіці. Це завадило мені суттєво заробити у 2019 році, але це й вберегло від збитків. Зараз те ж саме я можу сказати й про безперервне нарощування державного боргу: у довгостроковій перспективі це шлях у нікуди, на середню перспективу - збільшення нестабільності системи, яка стає чутливою до будь-яких поштовхів.
До речі, що Ви там згадували про можливість дочасних виборів у другому півріччі?
Додано: П'ят 22 січ, 2021 15:01
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
В мене немає якихось особливих емоцій, ні оптимізму ні песимізму. Є певна точка зору, яку я аргументую. Курс для мене тільки один з кількох чинників і я спокійно переживу діапазон від 23 до 30.
Щодо туризму, то я на попередній сторінці писав про це. Підозрюю, ми будемо мати проблеми з поїздками через відсутність вакцин.
Феномен заробітчанства, в першу чергу, повязаний з олігархічно-монопольною побудовою нашої економіки з відтінками дрімучого феодалізму. "Господарям життя" не вигідне формування в країні міцного середнього класу а отже і ефективного малого і середнього бізнесу, інвестувати в розширення власного виробництва чи збільшувати оплату праці вони також не збираються. Тому, для "зтравлення тиску" самих активних, думаючих і тд випустили за кордон. Процес перетягнення родин не є такий однозначний і масовий, тому ДЛЯ КУРСУ заробітчанство і валютні перекази - це добре і без наслідків, на найближчі два-три роки точно. Крім того, ці мільйони населення за кордоном ще й зменшують притік імпорту в країну, потрібного для їх існування.
Процес купівлі ОВДП - це процес банальної легалізації (про що не раз наголошував в 2019-му). Тоді легалізувлися одні, зараз інші. При чому, масове, неконтрольоване і, дуже часто, абсолютно незаконне будівництво, яке також є більше процесом легалізації (і про це я також не раз писав) вже не вміщає всю внутрішню потребу. Тому портфель фізиків в ОВДП подвоївся за найближчий період.
А з приходом Байдена і певною зміною в ставленні до ВСІХ наших олігархів і мультиміліонерів сходинкою нижче, питання термінової легалізації стоїть, відчуваю, дуже гостро. І, без серйозних катаклізмів і потрясінь в світі, наші ОВДП і ОЗДП будуть дуже популярними найближчим часом. З усіма наслідками для курсу.
Абсолютно зрозуміло, що розслаблятися і переставати тримати "руку на пульсі" не треба...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 16:02
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Какое ему дело до наших олигархов и мультимиллионеров? - по-моему ему/им фиолетово, наоборот имеют свой интерес (дела с его сынком и прочее явно это показывают).
30 лет их устраивала здешняя коррупция (никто с ней не боролся и сами так или иначе в той или иной мере являлись соучастниками), а тут ВДРУГ на 30-31-ом году независимости Украины "Байден придет и порядок наведет" и всех наших коррупционеров накажет...
Хотели бы, то наши заокеанские друзья понадавали бы пистонов нашим оборзевшим ребятам давным-давно, как минимум делали бы это очень решительно в первые пару лет после майдана2013-14, после того как получили контроль на Украиной. Без всяких сомнительных дружеских и близких связей с зашкваренными по гланды петями, кулявлобами и тому подобных (а им как никому другому известно кто эти наши люди на самом деле) - "покажи мне кто твой друг - я скажу кто ты". Без всяких муторных историй с многолетним созданием набу, назк, антикор.судов и т.д.
Этого не было и уже не будет. Всё уже понятно...
пс А так по курсу по-видимому укрепление до 27+- до конца весны - начала лета, если в нашем болоте ничего не изменится.
Додано: Пон 25 січ, 2021 19:50
Додано: Пон 25 січ, 2021 21:07
З того, що вже є у вільному доступі:
Посли G7 оприлюднили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні
Соединенные Штаты пошли на масштабный шаг: расширили свои возможности расследовать коррупцию по всему миру и изменили параграф 53 518 главы 31 Кодекса законов США. Теперь бизнесмен или политик любой страны может оказаться под колпаком, фигурантами расследований могут стать и украинцы.
Очевидно, що грошей з України не так багато, всього кілька десятків мільярдів, тоді як з росії, венесуели і тд там пару трильйонів. Підозрюю, певним жителям планети буде зроблено пропозицію і пояснено, що при великому бажанні фінанси і активи можуть бути арештовані і спрямовані у якісь фонди в США, МВФ, ВБ, ЄБРР. Це має активізувати попит на наші боргові папери від наших "нерезидентів".
А є ще й оце:
В начале 2021 года инвесторы вложили миллиарды долларов в активы развивающихся рынков, окунувшись в неистовую погоню за доходностью на фоне непрекращающегося потока стимулов со стороны центральных банков.
По данным Института международных финансов (IIF), только за первые три недели января 30 крупнейших развивающихся стран привлекли инвестиции на сумму $17 млрд.
Думаю всі вже бачили новину про фактичний старт часткової приватизації Укргазбанку?
P.S. headshaker Кіпр вже першим оголосив, що з 1 березня відкриває повністю всю туристичну інфраструктуру для ВАКЦИНОВАНИХ. Жителям таких гондурасів як наша Ненька під керівництвом зелених слуг без найменшої перспективи вакцинації в найближчий рік відпочинок світить в Кирилівці чи Желізному порту. Бо в Одесі буде шабаш найбагатших, як в ці дні в Буковелі де гвинтокрильні чартери що десять хвилин шастають до найближчого аеропорту, а автівки по 100 тис уо кидають в любому вільному болоті, бо стоянки переповнені...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Пон 25 січ, 2021 22:51
А какие у IFC были ещё варианты?
Получить деньги назад - проблематично
А так - все сделали "красивую мину при плохой игре". Вроде и "инвесторы" приобрели "ценный актив", и керманычи отчитались о "привлечении инвестиций"
Biden's Laptop Matters
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|