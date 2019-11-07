Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 22 січ, 2021 08:19

orest написав: headshaker написав: Ну, а к чему приводят бесконечные заимствования без роста экономики - отдельный вопрос, которым не любят задаваться, дабы не омрачать радости. Ну, примерно так, как радовались в декабре 2019 курсу по 23, не задумываясь о причинах и последствиях. А в марте 20го, конечно, виной всему оказался ковид. Ну, а к чему приводят бесконечные заимствования без роста экономики - отдельный вопрос, которым не любят задаваться, дабы не омрачать радости. Ну, примерно так, как радовались в декабре 2019 курсу по 23, не задумываясь о причинах и последствиях. А в марте 20го, конечно, виной всему оказался ковид.

Добрий вечір. Як на мене, ні в кінці 2019, ні зараз ситуація з запозиченнями, особливо внутрішніми, не була і не є критична. В березні біди наробила таки паніка а пізніше масла у вогонь підлила "нафтова" війна росії та СА. Повна невизначеність в світовій економіці і сумні перспективи емердженів, особливо таких малих і слабких як ми, і змусила нерезидентів і "нерезидентів" піти на вихід, а місцевих "господарів життя" з гривні у валюту. А як тільки ситуація стабілізувалася і нафта перевалила за 40 уо за "бочку" "нерезиденти" зупинилися з виходом а після 50 уо і вакцин - повернулися.

Якщо тут ми обговорюємо курс і чинники впливу саме на курс, то всякі емоції чи субєктивні сприйняття стану економіки не повинні нас відволікати від теми. Ситуація цього року має бути кращою, ВВП і інші головні економічні показники мусять рости, хоча б по причині низької бази порівняння. Крім того, нова адміністрація в білому домі, найімовірніше, призведе до стабілізації політичної ситуації в світі, нормалізує торгові стосунки, забере лишній надуманий протекціонізм. Поява ефективних вакцин, стабілізація політичних і торгових відносин, спад напруги у стосунках США з іншими провідними країнами та світовими організаціями призведе до падіння психозу довкола корони. Це стане підгрунтям відновлення звичних торгових каналів, попиту та відновленням світової економіки. Орієнтовний термін цих змін з квітня.

Відхід Трампа та суттєве зменшення впливу його друзів - американських енергетичних магнатів стабілізує ситуацію з цінами на нафту, що позитивно вплине на стабілізацію ситуації ринку всіх сировин, а падіння попиту на нафту-газ забезпечить приблизно теперішній рівень цін на них. Це збільшить можливості нашого експорту. Ріст експортних можливостей буде серйозним стимулом для росту економіки у нас. А якщо наші ОВДП чи (і) ОЗДП, землі чи (і) півмертві держпідприємства зацікавлять хоч 0,1% тих незліченних трильйонів лишньої ліквідності, емітованої провідними світовими центробанками протягом минулого року, то гривня може зміцнитися суттєво.

Хоч глобально згідний з Вами, нічого доброго зараз і в країні і в економіці не відбувається і дальші перспективи, при збереженні актуального стану справ, досить сумнівні. Хоч час для змін і корекції ще є.

Значний і динамічний ріст тіні підзіпсує офіційну статистику і наповнення бюджету, але курс залежить не тільки від офіційних даних. Добрий вечір. Як на мене, ні в кінці 2019, ні зараз ситуація з запозиченнями, особливо внутрішніми, не була і не є критична. В березні біди наробила таки паніка а пізніше масла у вогонь підлила "нафтова" війна росії та СА. Повна невизначеність в світовій економіці і сумні перспективи емердженів, особливо таких малих і слабких як ми, і змусила нерезидентів і "нерезидентів" піти на вихід, а місцевих "господарів життя" з гривні у валюту. А як тільки ситуація стабілізувалася і нафта перевалила за 40 уо за "бочку" "нерезиденти" зупинилися з виходом а після 50 уо і вакцин - повернулися.Якщо тут ми обговорюємо курс і чинники впливу саме на курс, то всякі емоції чи субєктивні сприйняття стану економіки не повинні нас відволікати від теми. Ситуація цього року має бути кращою, ВВП і інші головні економічні показники мусять рости, хоча б по причині низької бази порівняння. Крім того, нова адміністрація в білому домі, найімовірніше, призведе до стабілізації політичної ситуації в світі, нормалізує торгові стосунки, забере лишній надуманий протекціонізм. Поява ефективних вакцин, стабілізація політичних і торгових відносин, спад напруги у стосунках США з іншими провідними країнами та світовими організаціями призведе до падіння психозу довкола корони. Це стане підгрунтям відновлення звичних торгових каналів, попиту та відновленням світової економіки. Орієнтовний термін цих змін з квітня.Відхід Трампа та суттєве зменшення впливу його друзів - американських енергетичних магнатів стабілізує ситуацію з цінами на нафту, що позитивно вплине на стабілізацію ситуації ринку всіх сировин, а падіння попиту на нафту-газ забезпечить приблизно теперішній рівень цін на них. Це збільшить можливості нашого експорту. Ріст експортних можливостей буде серйозним стимулом для росту економіки у нас. А якщо наші ОВДП чи (і) ОЗДП, землі чи (і) півмертві держпідприємства зацікавлять хоч 0,1% тих незліченних трильйонів лишньої ліквідності, емітованої провідними світовими центробанками протягом минулого року, то гривня може зміцнитися суттєво.Хоч глобально згідний з Вами, нічого доброго зараз і в країні і в економіці не відбувається і дальші перспективи, при збереженні актуального стану справ, досить сумнівні. Хоч час для змін і корекції ще є.Значний і динамічний ріст тіні підзіпсує офіційну статистику і наповнення бюджету, але курс залежить не тільки від офіційних даних.

Емоції та тенденційність певною мірою притаманні кожному з нас, різниця лише у мірі та у об'єкті, що іх викликає. Мене вини штовхають на фокусування на тому, що може статися не сьогодні, не через місяць, і, може, не через пів року. Вас - перелічуючи чинники на користь ігнорувати чинники проти.Скажімо, поліпшення епідеміологічного стану у світі призведе до активізації світової економіки та збільшення нашого сировинного експорту. Але це призведе і до активізації туризму, по якому так скучили наші громадяни, і відкладений попит на який можна задовольнити тільки через збільшення попиту на валюту.Окремий валютний чинник - заробітчани, і він також потребує аналізу. Бо, з одного боку, людські ресурси не безмежні, а з іншого, ті хто поїхали, частиною своєю вкорінюються у країні перебування, перевозять до себе сім'ї, і відтак, перестають бути джерелом валютних надходжень.Я не маю наміру поглиблюватися у цю тему. Я лише хочу сказати, що не усе так однозначно.Щодо найближчих місяців, здається, ми дійсно маємо спільні погляди. Відкидаючи оцінки цього процесу, маємо визнати, що запозичення будуть продовжуватися, нерезиденти заходити, а гривня зміцнюватися. Припускаю, що протягом наступних двох місяців на цьому можна було б заробити десь відсотків чотири-п'ять (до речі, це 24-30% річних, що геть не погано ), але той, хто візьме це за основу своєї діяльності, нехай на мене не посилається.Питання у тому, що далі.Мене завжди цікавили граничні стани, штовхаючи нехтувати безпосередніми перспективами. Скажімо, я не вірю у безперервне зміцнення курсу валюти, якщо воно не грунтується на відповідних змінах в економіці. Це завадило мені суттєво заробити у 2019 році, але це й вберегло від збитків. Зараз те ж саме я можу сказати й про безперервне нарощування державного боргу: у довгостроковій перспективі це шлях у нікуди, на середню перспективу - збільшення нестабільності системи, яка стає чутливою до будь-яких поштовхів.До речі, що Ви там згадували про можливість дочасних виборів у другому півріччі?