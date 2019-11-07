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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:38

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Бачу, довгі роки безглуздих і дуже безглуздих, на перший погляд, челенджів у фейсбуках таки починають давати свої результати. І ми стрімко занурюємося в епоху неймовірно зарозумілих, агресивних, самовпевнених, чванливих, в міру освідчених але дуже обмежених маріонеток, на превелику радість певного кола непублічних лялькарів.
З огляду на останні "фундаментальні світові економічні" чинники, для стабільності грн зараз саме головне, щоб Ілон Маск в своєму тік-току чи інстаграмі нічого про неї не написав. І якщо Ілон продовжить куражитися і ганяти інвесторів і хеджфондерів з одного електронного непотребу в інший, обмежившись екзотичними модними "дирками від бубликів", то гривня продовжить тихеньке сповзання до 28, а потім і нижче...
Всім вдалих вихідних.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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