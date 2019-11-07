Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: П'ят 29 січ, 2021 21:38

Бачу, довгі роки безглуздих і дуже безглуздих, на перший погляд, челенджів у фейсбуках таки починають давати свої результати. І ми стрімко занурюємося в епоху неймовірно зарозумілих, агресивних, самовпевнених, чванливих, в міру освідчених але дуже обмежених маріонеток, на превелику радість певного кола непублічних лялькарів.

З огляду на останні "фундаментальні світові економічні" чинники, для стабільності грн зараз саме головне, щоб Ілон Маск в своєму тік-току чи інстаграмі нічого про неї не написав. І якщо Ілон продовжить куражитися і ганяти інвесторів і хеджфондерів з одного електронного непотребу в інший, обмежившись екзотичними модними "дирками від бубликів", то гривня продовжить тихеньке сповзання до 28, а потім і нижче...

Всім вдалих вихідних.

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.