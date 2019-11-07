Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:

Євро впало до долара нижче 1,19 і виглядає на те, що рух в актуальному напрямку стійкий. В багатьох питання що буде далі, адже багато хто ще недавно говорив про 1,3-1,4. Майстри ТА вимальовували чарівні кабалістичні картинки на підтвердження 1,25 вже найближчим часом. Зараз же оперативно знайшли «свічки» і «тіні» з «молотами», які підтверджують зміну руху…В більшості експертів основне пояснення здорожчання долара – ріст відсотків по штатівському боргу. Проте, мало хто згадував про стан фінансів, економіки, політичну стабільність чи навпаки, ситуацію з вакцинацією, і, що неймовірно важливо – географію виробництва ефективних вакцин. А всі перераховані чинники набагато більш позитивні у США ніж ЄС. Більше того, ситуація з вакцинацією в багатьох країнах ЄС лише трохи краще ніж у нас. До прикладу, в Німеччині вакциновано менше 10 млн громадян. Це в той час, коли в Ізраїлі значно більше половини, у Великобританії, яка вчасно вистрибнула з «титаніка» вже на початку квітня запустять країну в нормальний режим функціонування, через величезну кількість вакцинованих, а на травень планується закінчити вакцинування всього дорослого населення. Китай проблем з вірусом зараз не має і його експорт виріс на відсотків 60% в порівнянні до початку 2020 року. Фундаментально зараз США, Китай, Великобританія, Японія виглядають значно краще за берлінський васалітет.В п’ятницю дані по безробіттю в США дали поштовх зміцненню долара, далі мають відігравати перераховані вище чинники.Дивним чином гривня зараз активно зміцнюється до ВКВ в періоди динамічного зміцнення долара до євро. В найближчі дні побачимо на скільки такий тренд стійкий…