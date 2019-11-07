Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Євро впало до долара нижче 1,19 і виглядає на те, що рух в актуальному напрямку стійкий. В багатьох питання що буде далі, адже багато хто ще недавно говорив про 1,3-1,4. Майстри ТА вимальовували чарівні кабалістичні картинки на підтвердження 1,25 вже найближчим часом. Зараз же оперативно знайшли «свічки» і «тіні» з «молотами», які підтверджують зміну руху… В більшості експертів основне пояснення здорожчання долара – ріст відсотків по штатівському боргу. Проте, мало хто згадував про стан фінансів, економіки, політичну стабільність чи навпаки, ситуацію з вакцинацією, і, що неймовірно важливо – географію виробництва ефективних вакцин. А всі перераховані чинники набагато більш позитивні у США ніж ЄС. Більше того, ситуація з вакцинацією в багатьох країнах ЄС лише трохи краще ніж у нас. До прикладу, в Німеччині вакциновано менше 10 млн громадян. Це в той час, коли в Ізраїлі значно більше половини, у Великобританії, яка вчасно вистрибнула з «титаніка» вже на початку квітня запустять країну в нормальний режим функціонування, через величезну кількість вакцинованих, а на травень планується закінчити вакцинування всього дорослого населення. Китай проблем з вірусом зараз не має і його експорт виріс на відсотків 60% в порівнянні до початку 2020 року. Фундаментально зараз США, Китай, Великобританія, Японія виглядають значно краще за берлінський васалітет. В п’ятницю дані по безробіттю в США дали поштовх зміцненню долара, далі мають відігравати перераховані вище чинники. Підозрюю, євро може здешевшати не тільки до 1,18 найближчим часом, але й, можливо, в район 1,17. Там десь можна пошукати місце для купівлі певної кількості євро, адже ЄС таки оклигає за кілька місяців і євро таки може досягнути приблизно 1,25. Дивним чином гривня зараз активно зміцнюється до ВКВ в періоди динамічного зміцнення долара до євро. В найближчі дні побачимо на скільки такий тренд стійкий…
Станом на зараз євро 1,177. Я сподівався, що рух буде рівномірнішим, а євро трохи "повередувало" і тільки після того "посипалося" динамічно і відчутно. Абсолютно зрозуміло, що рух продовжиться в район 1,17. І таке динамічне здорожчання долара відобразилося і на кросі до грн, крім цього, викликало додатковий попит.
На головній гілці шановні Искатель з Striker-ом завели бесіду про «договрняковий» розподіл медальок (жартую, якщо що, регулярно плюсую практично всі дописи обидвох і ціную корисну інформацію цих дописувачів). Але діалог спровокував спогади про перші медальки ресурсу. Крім того, на днях мене звинувачували в «злочинному» гривнепозитиві. Отже, дозволю собі згадати витоки медальок, адже мав честь з вельми шановним IMPRINTER–ом змагатися за ПЕРШУ «золоту» медальку ресурсу і програв viewtopic.php?p=3475614#p3475614 А ось повідомлення, завдяки якому складав конкуренцію переможцю на першому етапі viewtopic.php?p=3427532#p3427532 Друге «золото» вже було моїм (легенда і вчитель нас всіх - Дядя Саша в конкурсі участь не приймав) і це була моя перша медаль viewtopic.php?p=3487487#p3487487 Ну і повідомлення, з яким переміг viewtopic.php?p=3479675#p3479675 Якщо хтось прочитає ті мої дописи, то зрозуміє, що я не "гривне" чи ще якийсь патріот. Я стараюся аналізувати максимальну кількість вагомих чинників і робити висновки… А якщо тут ще є хтось, хто, як і я, читає цей ресурс з 2008 року, коли тут писали неймовірно сильні і фахові специ, банкіри і "немаленькі" валютчики, то памятає, що патріот а саме "європатріот" тут був один - Sova.
Кілька слів про "велику й могутню" російську федерацію. Згідно даних їх центробанку профіцит поточного рахунку в першому кварталі 2021 р склав 24,4 млрд дол і це на третину менше ніж в аналогічному періоді минулого року. Тоді профіцит був на рівні 33,1 млрд. Нагадаю, що з грудня 2019 року почався процес зменшення ціни нафти в світі. До прикладу,WTI впала в ціні з практично теперішніх 60 дол за барель до 40 вже в січні лютому 2020, потім був березневий фінт вухами і ціна в районі 10-20 дол за барель. В першому кварталі 2021 ціна тримається біля 60 дол за барель. Підозрюю, експорт всього там суттєво падає і не тільки в грошовому еквіваленті. З видобутком і транспортуванням енергоносіїв проблеми, суттєво зменшується експорт руди. На експорт сг продукції введені обмеження, своїм не вистачає. А імпорт росте, судячи з того, що вже перестали давити мандарини і сири тракторами, то суттєво. І це при забороні на постачання в росію великої кількості обладнання, машин, електроніки і тд "двійного призначення"...