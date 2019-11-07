Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Євро впало до долара нижче 1,19 і виглядає на те, що рух в актуальному напрямку стійкий. В багатьох питання що буде далі, адже багато хто ще недавно говорив про 1,3-1,4. Майстри ТА вимальовували чарівні кабалістичні картинки на підтвердження 1,25 вже найближчим часом. Зараз же оперативно знайшли «свічки» і «тіні» з «молотами», які підтверджують зміну руху… В більшості експертів основне пояснення здорожчання долара – ріст відсотків по штатівському боргу. Проте, мало хто згадував про стан фінансів, економіки, політичну стабільність чи навпаки, ситуацію з вакцинацією, і, що неймовірно важливо – географію виробництва ефективних вакцин. А всі перераховані чинники набагато більш позитивні у США ніж ЄС. Більше того, ситуація з вакцинацією в багатьох країнах ЄС лише трохи краще ніж у нас. До прикладу, в Німеччині вакциновано менше 10 млн громадян. Це в той час, коли в Ізраїлі значно більше половини, у Великобританії, яка вчасно вистрибнула з «титаніка» вже на початку квітня запустять країну в нормальний режим функціонування, через величезну кількість вакцинованих, а на травень планується закінчити вакцинування всього дорослого населення. Китай проблем з вірусом зараз не має і його експорт виріс на відсотків 60% в порівнянні до початку 2020 року. Фундаментально зараз США, Китай, Великобританія, Японія виглядають значно краще за берлінський васалітет. В п’ятницю дані по безробіттю в США дали поштовх зміцненню долара, далі мають відігравати перераховані вище чинники. Підозрюю, євро може здешевшати не тільки до 1,18 найближчим часом, але й, можливо, в район 1,17. Там десь можна пошукати місце для купівлі певної кількості євро, адже ЄС таки оклигає за кілька місяців і євро таки може досягнути приблизно 1,25. Дивним чином гривня зараз активно зміцнюється до ВКВ в періоди динамічного зміцнення долара до євро. В найближчі дні побачимо на скільки такий тренд стійкий…
Станом на зараз євро 1,177. Я сподівався, що рух буде рівномірнішим, а євро трохи "повередувало" і тільки після того "посипалося" динамічно і відчутно. Абсолютно зрозуміло, що рух продовжиться в район 1,17. І таке динамічне здорожчання долара відобразилося і на кросі до грн, крім цього, викликало додатковий попит.
На головній гілці шановні Искатель з Striker-ом завели бесіду про «договрняковий» розподіл медальок (жартую, якщо що, регулярно плюсую практично всі дописи обидвох і ціную корисну інформацію цих дописувачів). Але діалог спровокував спогади про перші медальки ресурсу. Крім того, на днях мене звинувачували в «злочинному» гривнепозитиві. Отже, дозволю собі згадати витоки медальок, адже мав честь з вельми шановним IMPRINTER–ом змагатися за ПЕРШУ «золоту» медальку ресурсу і програв viewtopic.php?p=3475614#p3475614 А ось повідомлення, завдяки якому складав конкуренцію переможцю на першому етапі viewtopic.php?p=3427532#p3427532 Друге «золото» вже було моїм (легенда і вчитель нас всіх - Дядя Саша в конкурсі участь не приймав) і це була моя перша медаль viewtopic.php?p=3487487#p3487487 Ну і повідомлення, з яким переміг viewtopic.php?p=3479675#p3479675 Якщо хтось прочитає ті мої дописи, то зрозуміє, що я не "гривне" чи ще якийсь патріот. Я стараюся аналізувати максимальну кількість вагомих чинників і робити висновки… А якщо тут ще є хтось, хто, як і я, читає цей ресурс з 2008 року, коли тут писали неймовірно сильні і фахові специ, банкіри і "немаленькі" валютчики, то памятає, що патріот а саме "європатріот" тут був один - Sova.
Кілька слів про "велику й могутню" російську федерацію. Згідно даних їх центробанку профіцит поточного рахунку в першому кварталі 2021 р склав 24,4 млрд дол і це на третину менше ніж в аналогічному періоді минулого року. Тоді профіцит був на рівні 33,1 млрд. Нагадаю, що з грудня 2019 року почався процес зменшення ціни нафти в світі. До прикладу,WTI впала в ціні з практично теперішніх 60 дол за барель до 40 вже в січні лютому 2020, потім був березневий фінт вухами і ціна в районі 10-20 дол за барель. В першому кварталі 2021 ціна тримається біля 60 дол за барель. Підозрюю, експорт всього там суттєво падає і не тільки в грошовому еквіваленті. З видобутком і транспортуванням енергоносіїв проблеми, суттєво зменшується експорт руди. На експорт сг продукції введені обмеження, своїм не вистачає. А імпорт росте, судячи з того, що вже перестали давити мандарини і сири тракторами, то суттєво. І це при забороні на постачання в росію великої кількості обладнання, машин, електроніки і тд "двійного призначення"...
Полоса неудач доллара в текущем квартале на фоне снижения доходности в США является «коррекцией против тренда» и, по мнению JPMorgan, должна оказаться временной. Экономические данные последнего времени подтверждают, что недавнее «неправильное» движение ставок является техническим и временным, отметили аналитики JPMorgan в своем обзоре. Исключительное положение США должно оставаться фундаментальным фактором поддержки, поэтому рано списывать его со счетов. Президент США Джо Байден в конце апреля, как ожидается объявит о следующем этапе бюджетных расходов на сумму около 2 трлн долларов. В то же время ускорение темпов вакции позволит сохранить имеющийся разрыв с остальным миром. JPMorgan сохраняет длинную позицию по доллару по отношению к валютам стран, в которых центральные банки, вероятно, останутся «голубиными» или будут испытывать трудности с экономическим ростом. Среди основных валют таковыми банк считает евро, иену, франк и фунт. За 2 недели индекс доллара упал на 1,8%. Если бы апрель уже завершился, то это был бы худший результат в 2021 году. В ноябре 2020 г. индекс доллара упал на 2,3%, затем в декабре — на 2,1%. Однако в с января по март включительно индекс доллара уверенно рос. При этом рост в марте на 2,6% оказался самым существенным с ноября 2016 г., когда на выборах в США неожиданно победил Дональд Трамп.
https://www.profinance.ru/news/2021/04/ ... iteln.html У звязку з тим, що більшість експорту в ЄС обмежена квотами, після яких продовження процесу важче і дорожче, крім того, експортована продукція повинна мати купу супровідних і підтверджуючих сертифікатів і паспортів якості, часто не тільки безпосередньо від виробника, але й від його постачальників (а запроваджено системи якості далеко не у всіх), наші виробники вже кілька років активно шукають можливості експортувати продукцію на інші ринки. Треба віддати їм належне, зусилля не марні, експорт росте. І росте експорт з оплатою в доларах США. Зміцнення долара в світі, таким чином, сприяє, до певної міри, зміцненню і нашої національної валюти. Адже не мала частина зовнішнього боргу та імпорт, номіновані у євро...
Администрация Байдена оценивает влияние новых санкций на Россию и готова их ужесточить, если Кремль не прекратит проводить хакерские атаки и вмешиваться в политический процесс США, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В частности, Вашингтон может запретить американским финансовым институтам покупать рублевые облигации российских госбанков на вторичном рынке. Санкции в отношении России, о которых было объявлено в четверг, были тщательно выверены, отмечает агентство. С одной стороны, они наказали Москву за былые проступки, а с другой — оказались не настолько жесткими, чтобы еще больше ухудшить отношения между двумя странами, отмечает агентство.
Рынки могут недооценивать влияние санкций на Россию, полагает стратег по развивающимся странам BlueBay Asset Management ($67 млрд под управлением — прим. ProFinance.ru) Тим Эш. Вполне возможно, что, считав сигнал Минфина США, управляющие активами предпочтут избегать рубля, ОФЗ и прочих российских бумаг. Кроме того, этого от них могут потребовать инвесторы и соображения ESG*. «Многие американские финансовые институты будут очень тщательно думать о том, на что это похоже и чего от них хотят их конечные инвесторы», - сообщил эксперт в интервью Bloomberg TV. - «Станут ли они покупать российские облигации, учитывая, что власти США не хотят, чтобы они финансировали правительство РФ? Я так не думаю, особенно учитывая популярность концепции ESG (которой, как считается, российские активы не вполне соответствуют