Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Додано: Нед 09 тра, 2021 15:05

В апреле металлурги увеличили выручку от экспорта продукции на 65,3%

Выручка металлургических предприятий Украины от экспорта черных металлов в январе-апреле 2021 года выросла на 38,2% по сравнению с январем-апрелем 2020 года – до $3,72 млрд.

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики.

В апреле украинские металлурги экспортировали черных металлов на $1,05 млрд. Это на 65,9% больше, чем в апреле 2020 года.

Удельный вес экспорта черных металлов в структуре общего объема поступлений от экспорта товаров за четыре месяца составил 19,3% против 16,7% по итогам января-апреля 2020 года.

При этом Украина в первом квартале нарастила импорт аналогичной продукции на 8,9% – до $320 млн.

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