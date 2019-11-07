Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

orest написав:Євро впало до долара нижче 1,19 і виглядає на те, що рух в актуальному напрямку стійкий. В багатьох питання що буде далі, адже багато хто ще недавно говорив про 1,3-1,4. Майстри ТА вимальовували чарівні кабалістичні картинки на підтвердження 1,25 вже найближчим часом. Зараз же оперативно знайшли «свічки» і «тіні» з «молотами», які підтверджують зміну руху… В більшості експертів основне пояснення здорожчання долара – ріст відсотків по штатівському боргу. Проте, мало хто згадував про стан фінансів, економіки, політичну стабільність чи навпаки, ситуацію з вакцинацією, і, що неймовірно важливо – географію виробництва ефективних вакцин. А всі перераховані чинники набагато більш позитивні у США ніж ЄС. Більше того, ситуація з вакцинацією в багатьох країнах ЄС лише трохи краще ніж у нас. До прикладу, в Німеччині вакциновано менше 10 млн громадян. Це в той час, коли в Ізраїлі значно більше половини, у Великобританії, яка вчасно вистрибнула з «титаніка» вже на початку квітня запустять країну в нормальний режим функціонування, через величезну кількість вакцинованих, а на травень планується закінчити вакцинування всього дорослого населення. Китай проблем з вірусом зараз не має і його експорт виріс на відсотків 60% в порівнянні до початку 2020 року. Фундаментально зараз США, Китай, Великобританія, Японія виглядають значно краще за берлінський васалітет. В п’ятницю дані по безробіттю в США дали поштовх зміцненню долара, далі мають відігравати перераховані вище чинники. Підозрюю, євро може здешевшати не тільки до 1,18 найближчим часом, але й, можливо, в район 1,17. Там десь можна пошукати місце для купівлі певної кількості євро, адже ЄС таки оклигає за кілька місяців і євро таки може досягнути приблизно 1,25. Дивним чином гривня зараз активно зміцнюється до ВКВ в періоди динамічного зміцнення долара до євро. В найближчі дні побачимо на скільки такий тренд стійкий…
Станом на зараз євро 1,177. Я сподівався, що рух буде рівномірнішим, а євро трохи "повередувало" і тільки після того "посипалося" динамічно і відчутно. Абсолютно зрозуміло, що рух продовжиться в район 1,17. І таке динамічне здорожчання долара відобразилося і на кросі до грн, крім цього, викликало додатковий попит.
На головній гілці шановні Искатель з Striker-ом завели бесіду про «договрняковий» розподіл медальок (жартую, якщо що, регулярно плюсую практично всі дописи обидвох і ціную корисну інформацію цих дописувачів). Але діалог спровокував спогади про перші медальки ресурсу. Крім того, на днях мене звинувачували в «злочинному» гривнепозитиві. Отже, дозволю собі згадати витоки медальок, адже мав честь з вельми шановним IMPRINTER–ом змагатися за ПЕРШУ «золоту» медальку ресурсу і програв viewtopic.php?p=3475614#p3475614 А ось повідомлення, завдяки якому складав конкуренцію переможцю на першому етапі viewtopic.php?p=3427532#p3427532 Друге «золото» вже було моїм (легенда і вчитель нас всіх - Дядя Саша в конкурсі участь не приймав) і це була моя перша медаль viewtopic.php?p=3487487#p3487487 Ну і повідомлення, з яким переміг viewtopic.php?p=3479675#p3479675 Якщо хтось прочитає ті мої дописи, то зрозуміє, що я не "гривне" чи ще якийсь патріот. Я стараюся аналізувати максимальну кількість вагомих чинників і робити висновки… А якщо тут ще є хтось, хто, як і я, читає цей ресурс з 2008 року, коли тут писали неймовірно сильні і фахові специ, банкіри і "немаленькі" валютчики, то памятає, що патріот а саме "європатріот" тут був один - Sova.
Кілька слів про "велику й могутню" російську федерацію. Згідно даних їх центробанку профіцит поточного рахунку в першому кварталі 2021 р склав 24,4 млрд дол і це на третину менше ніж в аналогічному періоді минулого року. Тоді профіцит був на рівні 33,1 млрд. Нагадаю, що з грудня 2019 року почався процес зменшення ціни нафти в світі. До прикладу,WTI впала в ціні з практично теперішніх 60 дол за барель до 40 вже в січні лютому 2020, потім був березневий фінт вухами і ціна в районі 10-20 дол за барель. В першому кварталі 2021 ціна тримається біля 60 дол за барель. Підозрюю, експорт всього там суттєво падає і не тільки в грошовому еквіваленті. З видобутком і транспортуванням енергоносіїв проблеми, суттєво зменшується експорт руди. На експорт сг продукції введені обмеження, своїм не вистачає. А імпорт росте, судячи з того, що вже перестали давити мандарини і сири тракторами, то суттєво. І це при забороні на постачання в росію великої кількості обладнання, машин, електроніки і тд "двійного призначення"...
Полоса неудач доллара в текущем квартале на фоне снижения доходности в США является «коррекцией против тренда» и, по мнению JPMorgan, должна оказаться временной. Экономические данные последнего времени подтверждают, что недавнее «неправильное» движение ставок является техническим и временным, отметили аналитики JPMorgan в своем обзоре. Исключительное положение США должно оставаться фундаментальным фактором поддержки, поэтому рано списывать его со счетов. Президент США Джо Байден в конце апреля, как ожидается объявит о следующем этапе бюджетных расходов на сумму около 2 трлн долларов. В то же время ускорение темпов вакции позволит сохранить имеющийся разрыв с остальным миром. JPMorgan сохраняет длинную позицию по доллару по отношению к валютам стран, в которых центральные банки, вероятно, останутся «голубиными» или будут испытывать трудности с экономическим ростом. Среди основных валют таковыми банк считает евро, иену, франк и фунт. За 2 недели индекс доллара упал на 1,8%. Если бы апрель уже завершился, то это был бы худший результат в 2021 году. В ноябре 2020 г. индекс доллара упал на 2,3%, затем в декабре — на 2,1%. Однако в с января по март включительно индекс доллара уверенно рос. При этом рост в марте на 2,6% оказался самым существенным с ноября 2016 г., когда на выборах в США неожиданно победил Дональд Трамп.
https://www.profinance.ru/news/2021/04/ ... iteln.html У звязку з тим, що більшість експорту в ЄС обмежена квотами, після яких продовження процесу важче і дорожче, крім того, експортована продукція повинна мати купу супровідних і підтверджуючих сертифікатів і паспортів якості, часто не тільки безпосередньо від виробника, але й від його постачальників (а запроваджено системи якості далеко не у всіх), наші виробники вже кілька років активно шукають можливості експортувати продукцію на інші ринки. Треба віддати їм належне, зусилля не марні, експорт росте. І росте експорт з оплатою в доларах США. Зміцнення долара в світі, таким чином, сприяє, до певної міри, зміцненню і нашої національної валюти. Адже не мала частина зовнішнього боргу та імпорт, номіновані у євро...
Администрация Байдена оценивает влияние новых санкций на Россию и готова их ужесточить, если Кремль не прекратит проводить хакерские атаки и вмешиваться в политический процесс США, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. В частности, Вашингтон может запретить американским финансовым институтам покупать рублевые облигации российских госбанков на вторичном рынке. Санкции в отношении России, о которых было объявлено в четверг, были тщательно выверены, отмечает агентство. С одной стороны, они наказали Москву за былые проступки, а с другой — оказались не настолько жесткими, чтобы еще больше ухудшить отношения между двумя странами, отмечает агентство.
Рынки могут недооценивать влияние санкций на Россию, полагает стратег по развивающимся странам BlueBay Asset Management ($67 млрд под управлением — прим. ProFinance.ru) Тим Эш. Вполне возможно, что, считав сигнал Минфина США, управляющие активами предпочтут избегать рубля, ОФЗ и прочих российских бумаг. Кроме того, этого от них могут потребовать инвесторы и соображения ESG*. «Многие американские финансовые институты будут очень тщательно думать о том, на что это похоже и чего от них хотят их конечные инвесторы», - сообщил эксперт в интервью Bloomberg TV. - «Станут ли они покупать российские облигации, учитывая, что власти США не хотят, чтобы они финансировали правительство РФ? Я так не думаю, особенно учитывая популярность концепции ESG (которой, как считается, российские активы не вполне соответствуют
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2021 г. составит 70,7 млн тонн, что на 8,8% превысит показатель предыдущего года (65 млн тонн) и станет вторым по величине показателем в истории современной Украины после рекордного 2019 г. Такой прогноз озвучил директор Национального научного центра «Институт аграрной экономики» академик НААН Юрий Лупенко, сообщила 26 апреля пресс-служба центра. По мнению ученого, увеличение указанного показателя произойдет, преимущественно, за счет достижения рекордных урожаев озимой пшеницы – на уровне 28,5 млн тонн и озимого ячменя – 3,95 млн тонн, а также роста с 29,8 млн до 31,1 млн тонн валового сбора кукурузы на зерно. Положительная динамика производства продукции озимых культур будет достигнута за счет увеличения посевных площадей, которые по пшеницы вырастут на 360 тыс. га, ржи – на 31,5 тыс. га, ячменя – на 77 тыс. га, а также повышение урожайности этих культур. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, в 2021 г. с 1 га будет собрано 42,5 ц пшеницы, 31 ц ржи и 36,6 ц ячменя. Спад производства по указанным выше четырем культурам прогнозируется почти исключительно за счет уменьшения посевных площадей. «Объемы валового сбора зерновых по культурам рассчитывались преимущественно по среднему сценарию, тогда как по оптимистическому сбор зерна может составить порядка 80 млн тонн, а по пессимистическому – 67,7 млн тонн. Окончательный результат будет формироваться в зависимости от погодных условий года и, вполне вероятно, может увеличиться на пользу оптимистичного прогноза, который демонстрирует нынешний потенциал отрасли», - подытожил Ю.Лупенко.
The most traded iron ore futures on the Dalian Commodity Exchange, for September delivery, fell 1.4% to 1,134 yuan ($174.83) a tonne as of 0330 GMT. Spot prices of iron ore with 62% iron content for delivery to China, however, increased $4 to $194.5 a tonne on Tuesday from the previous trading day, according to SteelHome consultancy. SH-CCN-IRNOR62
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2ML176 Слід зауважити, що українські виробники експортують 65% "окатиші" та концентрати до 70%. Їх вартість становить зараз понад 200 уо за тону. Аналогічна ситуація і з експортом сталі, арматури, чавуну. Ціни високі, попит динамічно росте не в останню чергу і через активний розвиток "зеленої енергетики" (для виробництва і встановлення сонячних батарей, електровітряків, особливо, потрібно дуже багато чорного металу).
В апреле металлурги увеличили выручку от экспорта продукции на 65,3% Выручка металлургических предприятий Украины от экспорта черных металлов в январе-апреле 2021 года выросла на 38,2% по сравнению с январем-апрелем 2020 года – до $3,72 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики. В апреле украинские металлурги экспортировали черных металлов на $1,05 млрд. Это на 65,9% больше, чем в апреле 2020 года. Удельный вес экспорта черных металлов в структуре общего объема поступлений от экспорта товаров за четыре месяца составил 19,3% против 16,7% по итогам января-апреля 2020 года. При этом Украина в первом квартале нарастила импорт аналогичной продукции на 8,9% – до $320 млн.
https://gmk.center/news/ukraina-v-yanva ... v-na-38-2/ Також, за останні тижні, дуже відчутно подорожчала деревина, а вагони з кругляком ідуть в Європу невпинним потоком, а по ночах "чорні" лісовози по всій Україні чи не головний і самий масовий автотранспорт на шляхах... Протягом цього тижня курс грн/дол перебував під тиском значного попиту. Є інформація, що попит організували "зелені енергетики", яким держава продовжує виплачувати борги по "зеленому тарифу" і ахметови з колєсніковими не тільки нову політичну силу створюють-фінансують, щоб дистанціонуватися від проросійських "скрєпів" ПР і ОПЗЖ і мати шанс потрапити в чергову ВР (після візиту Блінкєна з Нуланд в нашій країні грядуть серйозні зміни), але й купують валюту,щоб розраховуватися за валютними боргами перед банками і своїми офшорками. В два останніх дні додатковий попит створювали і держбанки, скуповуючи валюту для розрахунку за вакцини проти коронавірусу. Якби не значні додаткові валютні надходження від металургів аграріїв і експортерів деревини, то долар міг би вирости, а так залишилися на місці. Загальний попит на валюту підтримує і значне підвищення кількості покупок нових легкових авто в останні місяці. Але, для переважної більшості таких покупок громадяни спочатку продають готівкову валюту (це виливається в двохмісячне значне переважання продажу готівки населенням, яке кожен "експерт" трактує по своєму), що в сумі курс не рухає. На наступному тижні 11 травня відновляться первинні розміщення ОВДП. Судячи з того, що Мінфін відмінив розміщення 2-х і 6-ти річок, а лишив папери, які цікавлять банки, то попиту від нерезидентів поки не буде. Будуть чекати чи почує наш "уряд" вимоги Вашингтону і чи почнуть наводити лад в країні. Тому, найближчі дні курс буде залежати від того чи продовжаться покупки валюти під оплату вакцин. Як тільки додатковий попит зникне - продовжимо рух на південь... П.С. Матерів вітаю з Днем Матері і всіх з Провідною Неділею.
Трохи інформації про перспективи нашого металургійного та видобувного комплексів https://www.metaltorg.ru/n/9B0248 https://gmk.center/opinion/pogranichnay ... k-ukraine/ http://uaprom.info/news/179662-metinves ... enkov.html Попит на метали, а отже і ціна, в світі можуть зберігатися високими протягом дуже довгого періоду часу через стрімкий розвиток "зеленої енергетики" та ідеї глобальних енергетичних мереж https://www.profinance.ru/news/2021/06/ ... rseti.html Пару слів про імпорт газу https://interfax.com.ua/news/economic/749312.html Тепер ще одне, ситуація з цінами на сировини і значним ростом експорту призведе до того, що вже з другого кварталу цього року підприємства видобувної-збагачувальної-металургійної а а також с/г галузей будуть отримувати ДУЖЕ ЗНАЧНІ прибутки і будуть сплачувати десятки млрд абсолютно не запланованих бюджетом сум податку на прибуток. Крім того, запровадження CBАМ в Європі та інтеграція у вимоги українських підприємств зініціює десятки млрд уо інвестицій в реконструкції, очистку і тд в найближчі рік-два. Більшість обладнання і технологій, очевидно, буде імпорт, але багато чого виробляється тут, крім того, будівельні роботи, інсталяції, наладка і тд. Не менше половини заведених під інвестиції доларів конвертуються в грн і залишаться в середині економки, а з імпорту будуть сплачені млрд грн ПДВ в бюджет. Заплановане підвищення акцизу на видобуток руд і інших видів корисних копалин, яке 99% проведе ВР, також буде додатковим значним джерелом наповнення бюджету. Сталося так, що зовнішні обставини, швидше всього на тривалий час (рік, а може й значно довше), склалися неймовірно позитивним чином для нашої економіки і національної валюти. Щоб не наробити помилок, рекомендую почитати, обдумати і відкоригувати сприйняття економічних процесів і стереотипів, "сезонностей" і решта звичок щодо перспектив курсу гривні і не тільки... Курс може ще сильно зміцнитися і не на місяць-два, може статися так, що 28-30-50 може ще довгі роки не настати... Очевидно, не настоюю, це моє субєктивне, можу помилятися. Радий би був почути ще чиїсь обгрунтовані думки з цього приводу...
Востаннє редагувалось orest в Нед 13 чер, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
orest написав:ситуація з цінами на сировини і значним ростом експорту призведе до того, що вже з другого кварталу цього року підприємства видобувної-збагачувальної-металургійної а а також с/г галузей будуть отримувати ДУЖЕ ЗНАЧНІ прибутки і будуть сплачувати десятки млрд абсолютно не запланованих бюджетом сум податку на прибуток
В Голландии и Швейцарии (кантон Цуг) (мы же знаем для чего используется эти офшоры?)