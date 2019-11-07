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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 29303132
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 12:02

  orest написав:Навіть в питаннях з Оманами-Панамами чи більш цивілізованими і мовчазно схваленими Ірландіями-Нідерландами-Швейцаріями за нас все "порішали" США
https://ukrainian.voanews.com/a/Svit-po ... 99442.html
https://forbes.ua/news/g7-uklala-istori ... 62021-1780
В такому разі багато хто повернеться і буде залагоджувати питання на місці.
Але не все і не всі платять там...

Я поэтому и сказал про Голландию и Швейцарию.
Всякие БВГ и заморские территории уже использовать как-то палевно и зашкварно - а вот "уважаемые" офшоры так просто свою долю не отдадут, имхо.
А пока эти разговоры про "налог на корпорации" - вилами по воде. Уже сколько про это говорилось - а воз и ныне там. Думаю, что не скоро ситуация изменится. Обычный популизм
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 14:53

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Украинские горно-металлургические компании в мае 2021 года нарастили экспорт руды и железорудных концентратов на 26,4% по сравнению с маем 2020 года – до 4,3 млн т. В денежном выражении экспорт ЖРС за месяц вырос в 2,9 раза – до $788,4 млн.
https://gmk.center/news/ukraina-v-mae-u ... -v-3-raza/
Если сравнить то, что было уплачено «АрселорМиттал Кривой Рог» в этом году, с тем, что было уплачено в прошлом году за тот же период, то увидим, что платежи в бюджеты всех уровней выросли почти в два раза. Но исключительно за счет улучшения финансовой конъюнктуры.
https://gmk.center/opinion/ne-stoit-pri ... m-v-kitae/
orest
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:22

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Добрий вечір, з Вашого дозволу, трохи чисел, отже, обсяг міжбанку за кілька останніх днів, за які дав інформацію НБУ:
14.06 - 334 млн
15.06 - 643!!!!!!! млн
16.06 - 520 млн
17.06 - 617!!!!!! млн
Якщо мені не зраджує память - це навіть трохи більше ніж того тижня, коли НБУ викупив 375 млн уо. Нерезидентів з 14 по 17 червня було десь всього на 100 млн (2 млрд грн первинних ОВДП 15-го і ще 600 млн пізніше). Для порівняння, за приблизно ті самі дні червня в 2020 МБ в хороший день трохи перевищував 300 млн, а в звичні був нижче. В 2019 році, коли нерезиденти заливали МБ валютою і грн стрімко зміцнювалося, обсяги МБ в приблизно ті ж дні складали 310, 236, 455 і 406 млн (в середньому 350 млн за сесію). Тобто, черговий раз обсяги МБ показують, що валюти від експортерів багато, навіть дуже багато. Але зараз хтось викинув на МБ значний додатковий попит.
Цікаво буде глянути обсяги МБ за 18 і 22 червня. Думаю, вони були не менші. За результатами сьогоднішнього первинного аукціону Мінфіну, нерезиденти взяли ОВДП на 3-4 млрд. Але попит все одно був шалений. Сьогодні проскочила інформація про великий викуп Укрексімбанком під вакцину. Підозрюю, що і попередні дні держбанки викупляли валюту під оплату вакцини (про такий чинник ситуативного не тривалого росту курсу я писав раніше), можливо, хтось з монстрів порахував курс привабливим і закупив валюту для якихось цілей. Також, ходять слухи, що Метінвест минулого тижня викупив ще на 150 млн уо своїх бондів з терміном погашення в 2023 р. (я не знайшов інформації про це, і сумніваюся, що валюту для цього експортер №1 купував на МБ, але...).
Коли цей додатковий попит на валюту спаде, тоді і грн відновить зміцнення, важливо, також, чи нерезиденти продавали тих 120-150 млн під сьогоднішні ОВДП чи вийдуть з продажем завтра.
В любому випадку пропозиції на МБ багато, але кілька днів ситуативно попит більше...

П.С. Перепрошую, що без мультиків і відосіків... :mrgreen:
orest
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  #<1 ... 29303132
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