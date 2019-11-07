Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Я поэтому и сказал про Голландию и Швейцарию. Всякие БВГ и заморские территории уже использовать как-то палевно и зашкварно - а вот "уважаемые" офшоры так просто свою долю не отдадут, имхо. А пока эти разговоры про "налог на корпорации" - вилами по воде. Уже сколько про это говорилось - а воз и ныне там. Думаю, что не скоро ситуация изменится. Обычный популизм
Украинские горно-металлургические компании в мае 2021 года нарастили экспорт руды и железорудных концентратов на 26,4% по сравнению с маем 2020 года – до 4,3 млн т. В денежном выражении экспорт ЖРС за месяц вырос в 2,9 раза – до $788,4 млн. https://gmk.center/news/ukraina-v-mae-u ... -v-3-raza/ Если сравнить то, что было уплачено «АрселорМиттал Кривой Рог» в этом году, с тем, что было уплачено в прошлом году за тот же период, то увидим, что платежи в бюджеты всех уровней выросли почти в два раза. Но исключительно за счет улучшения финансовой конъюнктуры. https://gmk.center/opinion/ne-stoit-pri ... m-v-kitae/
Добрий вечір, з Вашого дозволу, трохи чисел, отже, обсяг міжбанку за кілька останніх днів, за які дав інформацію НБУ: 14.06 - 334 млн 15.06 - 643!!!!!!! млн 16.06 - 520 млн 17.06 - 617!!!!!! млн Якщо мені не зраджує память - це навіть трохи більше ніж того тижня, коли НБУ викупив 375 млн уо. Нерезидентів з 14 по 17 червня було десь всього на 100 млн (2 млрд грн первинних ОВДП 15-го і ще 600 млн пізніше). Для порівняння, за приблизно ті самі дні червня в 2020 МБ в хороший день трохи перевищував 300 млн, а в звичні був нижче. В 2019 році, коли нерезиденти заливали МБ валютою і грн стрімко зміцнювалося, обсяги МБ в приблизно ті ж дні складали 310, 236, 455 і 406 млн (в середньому 350 млн за сесію). Тобто, черговий раз обсяги МБ показують, що валюти від експортерів багато, навіть дуже багато. Але зараз хтось викинув на МБ значний додатковий попит. Цікаво буде глянути обсяги МБ за 18 і 22 червня. Думаю, вони були не менші. За результатами сьогоднішнього первинного аукціону Мінфіну, нерезиденти взяли ОВДП на 3-4 млрд. Але попит все одно був шалений. Сьогодні проскочила інформація про великий викуп Укрексімбанком під вакцину. Підозрюю, що і попередні дні держбанки викупляли валюту під оплату вакцини (про такий чинник ситуативного не тривалого росту курсу я писав раніше), можливо, хтось з монстрів порахував курс привабливим і закупив валюту для якихось цілей. Також, ходять слухи, що Метінвест минулого тижня викупив ще на 150 млн уо своїх бондів з терміном погашення в 2023 р. (я не знайшов інформації про це, і сумніваюся, що валюту для цього експортер №1 купував на МБ, але...). Коли цей додатковий попит на валюту спаде, тоді і грн відновить зміцнення, важливо, також, чи нерезиденти продавали тих 120-150 млн під сьогоднішні ОВДП чи вийдуть з продажем завтра. В любому випадку пропозиції на МБ багато, але кілька днів ситуативно попит більше...
Фьючерсы на кукурузу и соевые бобы на CBOT взлетели на 10% и 8,5% соответственно и достигли максимально допустимого предела роста. Это произошло после сообщения Министерства сельского хозяйства США о том, что фермеры посадили меньше семян, нежели ожидалось. https://www.profinance.ru/news/2021/06/ ... hozya.html Для Казахстана потребность в воде из Сырдарьи очевидна. Казгидромет прогнозирует сильную засуху в шести из 14 областей страны — Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Кызылординской и Костанайской. https://rus.azattyq.org/a/zasuha-v-tsen ... 23824.html Экономить воду и электричество в условиях сильнейшей засухи призвал жителей Бразилии в понедельник, 28 июня, министр горнорудной промышленности и энергетики страны Бенту Албукерке. Глава ведомства сообщил, что власти прорабатывают программу как без ущерба производству и экономике Бразилии перераспределить график потребления электроэнергии с часов пиковой нагрузки на интервалы времени с меньшим спросом. https://iz.ru/1185583/2021-06-29/vlasti ... odu-i-svet Власти через экспортные пошлины планируют изъять у металлургов около 160 млрд руб. — 110–115 млрд у экспортеров черных металлов и еще 50 млрд у поставщиков цветных. Средства пойдут на компенсацию роста цен для госстроек Такая минимальная пошлина для окатышей может составить $54 за тонну, для плоского горячекатаного проката и арматуры — $115, для холоднокатаного проката — $133, для нержавеющей стали и ферросплавов — $150, пояснил Решетников. Для цветных металлов предлагаются следующие ставки пошлин: медь — $1126, никель — $2321, алюминий — $254. Мордашов заявил о «подарке металлургам Европы» из-за пошлин на металл https://www.rbc.ru/economics/24/06/2021 ... 1086b7e2bc Фактично, цитовані процеси активують чинники, які відчутно позитивно вплинуть на експорт України, торговий баланс і курс грн у вересні-жовтні...