|
|
|
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 08:55
Суха та спекотна погода прискорює збирання врожаю в Україні та Росії https://graintrade.com.ua/novosti/suha- ... rosii.html
-
orest
-
10
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3956
- З нами з: 10.03.14
- Подякував: 5624 раз.
- Подякували: 5144 раз.
-
- Профіль
-
3
10
19
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Искатель
, ЛАД
і 6 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|614
|158107
|
|
|0
|3316
|
|
|0
|2963
|
|