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Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 08:55
Суха та спекотна погода прискорює збирання врожаю в Україні та Росії https://graintrade.com.ua/novosti/suha- ... rosii.html
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Додано: Пон 26 лип, 2021 21:41
Те, що я бачив на власні очі, на Півдні ранні зернові зібрано, на Київщині - збирання завершується.
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