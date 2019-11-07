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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 31323334
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 08:55

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Суха та спекотна погода прискорює збирання врожаю в Україні та Росії
https://graintrade.com.ua/novosti/suha- ... rosii.html
orest
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:41

  orest написав:Суха та спекотна погода прискорює збирання врожаю в Україні та Росії
https://graintrade.com.ua/novosti/suha- ... rosii.html

Те, що я бачив на власні очі, на Півдні ранні зернові зібрано, на Київщині - збирання завершується.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:24

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Енергетична ефективність, незалежність і безпека ЄС в повній красі.
"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы https://www.interfax.ru/business/782369
З іншої сторони, а може "король голий"? Хто його знає скільки газу ще залишилося на евенківщині, ямальщині і решта удмуртщині? Тай, враховуючи рівень алкоголізму і наркотичної залежності корінних народів та плачевний стан інфраструктури минулого тисячоліття, може там вже й нема кому видобувати і як транспортувати?

Цена угля в Европе достигла рекорда с 2008 года
Дефицит природного газа в Европе и его высокая цена вынуждает страны континента возвращаться к самому грязному виду ископаемого топлива.
https://www.profinance.ru/news/2021/08/ ... -goda.html
Ось і вся декарбонізація... Популісти...
orest
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:01

Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Зеленая энергетика вышла в США на второе место

В 2020 году зеленая энергетика в США впервые обогнала уголь и ядерную энергетику, уступив лишь природному газу.

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