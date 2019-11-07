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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 08:55
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Суха та спекотна погода прискорює збирання врожаю в Україні та Росії
Додано: Пон 26 лип, 2021 21:41
Те, що я бачив на власні очі, на Півдні ранні зернові зібрано, на Київщині - збирання завершується.
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:24
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
Енергетична ефективність, незалежність і безпека ЄС в повній красі.
"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы
З іншої сторони, а може "король голий"? Хто його знає скільки газу ще залишилося на евенківщині, ямальщині і решта удмуртщині? Тай, враховуючи рівень алкоголізму і наркотичної залежності корінних народів та плачевний стан інфраструктури минулого тисячоліття, може там вже й нема кому видобувати і як транспортувати?
Цена угля в Европе достигла рекорда с 2008 года
Дефицит природного газа в Европе и его высокая цена вынуждает страны континента возвращаться к самому грязному виду ископаемого топлива.
Ось і вся декарбонізація... Популісти...
Додано: Сер 04 сер, 2021 22:01
Re: Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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