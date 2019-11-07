Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

Енергетична ефективність, незалежність і безпека ЄС в повній красі. "Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы https://www.interfax.ru/business/782369 З іншої сторони, а може "король голий"? Хто його знає скільки газу ще залишилося на евенківщині, ямальщині і решта удмуртщині? Тай, враховуючи рівень алкоголізму і наркотичної залежності корінних народів та плачевний стан інфраструктури минулого тисячоліття, може там вже й нема кому видобувати і як транспортувати?
Цена угля в Европе достигла рекорда с 2008 года Дефицит природного газа в Европе и его высокая цена вынуждает страны континента возвращаться к самому грязному виду ископаемого топлива. https://www.profinance.ru/news/2021/08/ ... -goda.html Ось і вся декарбонізація... Популісти...
Мировые цены на продовольственные товары в июле продолжили снижаться второй месяц подряд - они росли в течение года и достигли самого высокого за 10 лет уровня в мае.
Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).
Так, общий индекс цен на продовольствие составил 123 пункта в июле 2021 года, на 1,2% меньше уровня июня. В то же время они остаются на 31% выше уровня июня 2020 года. Падение в июле обусловлено снижением котировок на большинство зерновых и растительных масел, а также молочные продукты.