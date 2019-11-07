Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 26 лип, 2021 08:55
Суха та спекотна погода прискорює збирання врожаю в Україні та Росії
https://graintrade.com.ua/novosti/suha- ... rosii.html
orest
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Додано: Пон 26 лип, 2021 21:41
Те, що я бачив на власні очі, на Півдні ранні зернові зібрано, на Київщині - збирання завершується.
Denik
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Додано: Сер 04 сер, 2021 09:24
Енергетична ефективність, незалежність і безпека ЄС в повній красі.
"Газпром" остановил закачку газа в хранилища Европы
https://www.interfax.ru/business/782369
З іншої сторони, а може "король голий"? Хто його знає скільки газу ще залишилося на евенківщині, ямальщині і решта удмуртщині? Тай, враховуючи рівень алкоголізму і наркотичної залежності корінних народів та плачевний стан інфраструктури минулого тисячоліття, може там вже й нема кому видобувати і як транспортувати?
Цена угля в Европе достигла рекорда с 2008 года
Дефицит природного газа в Европе и его высокая цена вынуждает страны континента возвращаться к самому грязному виду ископаемого топлива.
https://www.profinance.ru/news/2021/08/ ... -goda.html
Ось і вся декарбонізація... Популісти...
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Додано: Сер 04 сер, 2021 22:01
Зеленая энергетика вышла в США на второе место
В 2020 году зеленая энергетика в США впервые обогнала уголь и ядерную энергетику, уступив лишь природному газу.
Gennadiy777
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Додано: Чет 05 сер, 2021 08:31
Denik написав:
Цены на жилье в Украине во II кв. выросли на 14% - Госстатhttps://interfax.com.ua/news/economic/756732.html
Индекс цен на жилье в Украине по итогам апреля-июня 2021 года составил 114% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
При этом, по ее данным, цены на первичном рынке выросли на 12,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры – на 16,2%, наименее - двухкомнатные (на 11,2%). По данным Госстата, на вторичном рынке жилье подорожало за год на 14,7%. Менее всего прибавили в цене однокомнатные квартиры – на 12,8%, больше всего – двухкомнатные (на 16,5%). По сравнению с первым кварталом цены на жилье выросли на 4%, на первичном на 4,6%, на вторичном на 3,6%.
Очень хороший показатель состояния экономики
рост цен на недвигу вызван ростом цент на стройматериалы, землю под строительство и стоимость труда строителей и не только, лично для себя вижу в этом только негатив
несколько месяцев не могу сделать выбор -купить 3-4 однокомнатные по 45 квм (ы новостре еще 6 мес до окончания стройки)(650 долл за метр)
или купить 10 соток и начать строить 500квм (где-то на 12-14 комнат), типа мини-гостиницы
первый вариант самый простой и легкий, стройка дома-это большие вложения и большой риск (хватит ли денег, как потом будет отбиваться)
вариант третий -ничего не покупать и не строить...все в ОВГЗ на 5 лет
какие мысли у коллег?
prodigy
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:51
prodigy
Я б, швидше всього, вибрав ОВДП.
П.С.
Мировые цены на продовольственные товары в июле продолжили снижаться второй месяц подряд - они росли в течение года и достигли самого высокого за 10 лет уровня в мае.
Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Так, общий индекс цен на продовольствие составил 123 пункта в июле 2021 года, на 1,2% меньше уровня июня. В то же время они остаются на 31% выше уровня июня 2020 года. Падение в июле обусловлено снижением котировок на большинство зерновых и растительных масел, а также молочные продукты. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/08/5/676609/
orest
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Додано: Чет 05 сер, 2021 17:48
prodigy
Я бы купил 2-3 однокомнатные, но уже с ремонтом сразу под сдачу в аренду, а остальные можно и в ОВГЗ. Диверсификация всегда лучше
Gennadiy777
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:29
Gennadiy777 написав:
prodigy
Я бы купил 2-3 однокомнатные, но уже с ремонтом сразу под сдачу в аренду, а остальные можно и в ОВГЗ. Диверсификация всегда лучше
покупка с чужим ремонтом квартиры (в свежем новострое 1-3 года дому)-это дать заработать 20% продавцу квартиры +5% риэлтору и заплатить еще 1-2% налогов
это самое худшее, что может прийти в голову мне
спасибо всем за мнение, буду думать
prodigy
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:21
prodigy Цікаво буде почитати, яка із стратегій з часом дасть більший прибуток!
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