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Прогноз курса валют и факторы,
которые на него влияют

Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 36373839
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 23:10

orest

- гарний прогноз був ... шкода що в "молоко" :(
Свидетель
 
Повідомлень: 2
З нами з: 12.03.22
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Модератори: Ірина_, Модератор

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