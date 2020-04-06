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В Україні під час карантину
закрилося кожне третє...

В Україні під час карантину закрилося кожне третє...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:46

В Україні під час карантину закрилося кожне третє...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Дивися повний текст В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 13:46

Хорошее начало конца, а вот статистика по смертям в европе, как можно увидеть при короновирусе смертей стало даже меньше http://euromomo.eu/index.html , кому выгоден весь этот концерт с карантином ?
civ
 
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