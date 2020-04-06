В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.
Дивися повний текст В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство (інфографіка).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:46
В Україні під час карантину закрилося кожне третє...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні під час карантину закрилося кожне третє підприємство (інфографіка).
Додано: Сер 08 кві, 2020 13:46
Хорошее начало конца, а вот статистика по смертям в европе, как можно увидеть при короновирусе смертей стало даже меньше
|