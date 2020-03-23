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Оновлений рейтинг МФО
допоможе оформити швидкий займ

Оновлений рейтинг МФО допоможе оформити швидкий займ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 14:05

Оновлений рейтинг МФО допоможе оформити швидкий займ

Пропонуємо до обговорення:
До рейтингу мікрофінансових організацій від Finance.ua приєдналися нові компанії.

Дивися повний текст Оновлений рейтинг МФО допоможе оформити швидкий займ.
R2
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