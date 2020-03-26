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Структури Коломойського
скуповують українську нафту за...

Структури Коломойського скуповують українську нафту за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:03

Структури Коломойського скуповують українську нафту за...

Пропонуємо до обговорення:
"Приват" оформив покупку 600 тисяч тонн нафти "Укрнафти" за найнижчою за 10 років ціні

Дивися повний текст Структури Коломойського скуповують українську нафту за рекордно низькою ціною.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 15:03

О каком аукционе тогда может идти речь?
Кузя
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:08

Сам себе аукцион! Это Украина детка!
igor_v_kovalev
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