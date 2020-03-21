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Фізичних осіб-підприємців
звільнено від сплати ЄСВ до 30...

Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21

Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30...

Пропонуємо до обговорення:
Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 30 квітня.

Дивися повний текст Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30 квітня - Кличко (відео).
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21

освобождальщики-пиарщики...бухгалтер сказал платить есв иначе потом могут быть проблемы...
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