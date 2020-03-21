Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 30 квітня.
Дивися повний текст Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30 квітня - Кличко (відео).
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21
Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30...
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Дивися повний текст Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30 квітня - Кличко (відео).
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21
освобождальщики-пиарщики...бухгалтер сказал платить есв иначе потом могут быть проблемы...
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