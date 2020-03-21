Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 30 квітня.
Дивися повний текст Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30 квітня - Кличко (відео).
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21
Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30...
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Дивися повний текст Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30 квітня - Кличко (відео).
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21
освобождальщики-пиарщики...бухгалтер сказал платить есв иначе потом могут быть проблемы...
Додано: Чет 09 кві, 2020 05:21
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:26
Re: Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30
На всякий случай заплатил за все на три месяца вперед. Хрен его знает сколько сидеть будем.
И отмена есв не считается для тех кто имеет работников. На это нет акцента, рассчитывают на долги и штрафы.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Чет 09 кві, 2020 11:41
От ЕСВ освободили непосредственно ФОПов, не важно есть у него наемные или нет. ЕСВ за наемных платить надо.
Хотя причем тут Кличко ? Он не освобождает, это не его функция, освободили по Закону, принятому Радой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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