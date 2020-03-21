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Фізичних осіб-підприємців
звільнено від сплати ЄСВ до 30...

Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21

Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30...

Пропонуємо до обговорення:
Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 30 квітня.

Дивися повний текст Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30 квітня - Кличко (відео).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2020 16:21

освобождальщики-пиарщики...бухгалтер сказал платить есв иначе потом могут быть проблемы...
Svet
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 05:21

  Svet написав:освобождальщики-пиарщики...бухгалтер сказал платить есв иначе потом могут быть проблемы...

Я тоже такого мнения. За всё рано или поздно придётся заплатить. Лично я плачу всё и коммуналку тоже не смотря что полностью остановил свою деятельность.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:26

Re: Фізичних осіб-підприємців звільнено від сплати ЄСВ до 30

На всякий случай заплатил за все на три месяца вперед. Хрен его знает сколько сидеть будем.
И отмена есв не считается для тех кто имеет работников. На это нет акцента, рассчитывают на долги и штрафы.
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2020 11:41

  p_a_l написав:На всякий случай заплатил за все на три месяца вперед. Хрен его знает сколько сидеть будем.
И отмена есв не считается для тех кто имеет работников. На это нет акцента, рассчитывают на долги и штрафы.


От ЕСВ освободили непосредственно ФОПов, не важно есть у него наемные или нет. ЕСВ за наемных платить надо.
Хотя причем тут Кличко ? Он не освобождает, это не его функция, освободили по Закону, принятому Радой.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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