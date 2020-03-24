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У Південній Кореї хочуть використовувати електронні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 08 кві, 2020 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Уряд Південної Кореї розглядає можливість використання електронних браслетів для забезпечення карантинних заходів у спробі стримати поширення COVID-19.
Дивися повний текст У Південній Кореї хочуть використовувати електронні браслети для карантину
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Додано: Сер 08 кві, 2020 16:27
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McFly